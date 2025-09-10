La renovada avenida en Surco reabierta tras 20 años de bloqueo: obra busca mejorar el tránsito vehicular

La avenida se Surco ha sido renovada con el objetivo de generar un tránsito seguro, fluido y ordenado en el distrito. | Foto: composición LR | difusión

Una vía ha sido reabierta y renovada en Surco luego de 20 años de estar bloqueada. Se trata de la avenida La República. Con la recuperación de este espacio, que abarca más de 1.300 metros cuadros y se encuentra ubicado en la urbanización Fundo de Monterrico Chico, se espera mejorar el tránsito vehicular y la calidad de vida de las personas.

Esta avenida estuvo cercada con muros de material noble, lo que redujo el tamaño de la vía y limitó el tránsito a una sola calzada cuando debería tener dos. La recuperación de este espacio se logró debido a un proceso de habilitación urbana y a la concertación entre la Municipalidad de Surco y los ocupantes, quienes se retiraron de manera voluntaria.

Renovación de avenida en Surco tras 20 años de bloqueo

El proceso de recuperación de la avenida La República en Surco se llevó a cabo con la demolición del muro perimetral que restringía el paso a esta vía. Luego, se construyó el par vial que faltó de la cuadra 2 con nuevo pavimento, que es una nueva calzada de dos carriles en el sentido norte-sur.

Este proyecto cuenta con nuevas veredas, nuevos sardineles y la implementación de nueva señalización vial, áreas verdes y mejor iluminación. Con esta obra se busca que los vecinos cuenten con un tránsito seguro, fluido y ordenado, con menos congestión, mayor ahorro de tiempo y un distrito moderno y sostenible.

¿Qué obras se ejecutan en Surco?

En Surco se desarrollan varias obras de infraestructura vial que buscan mejorar la conectividad y la calidad de vida de los ciudadanos. La Vía Expresa Sur es uno de los proyectos diseñados para conectar los distritos de Barranco, Surco y San Juan de Miraflores. Sin embargo, la obra generó críticas por parte de especialistas y vecinos, quienes señalan que la infraestructura está incompleta y presenta deficiencias tanto en su diseño como en la seguridad vial.

La Vía Rápida Huaylas, es otra de las obras que se construye para mejorar el flujo vehicular en el sur de Lima. Con esta infraestructura de 4.5 kilómetros se busca beneficiar a miles de personas que transitan entre los distritos de Chorrillos, Surco y Villa El Salvador. Con una inversión de S/670 millones, la construcción de esta obra también tiene como objetivo reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la circulación de los vehículos por esta zona.

La remodelación del Óvalo Higuereta en Surco es otra obra destinada a modernizar la infraestructura y mejorar el tránsito en Lima. Esta iniciativa, que supera el millón de soles en inversión, incluye una intervención urbana y paisajística, además de la mejora de la infraestructura vial, tanto para peatones y conductores.

