Sociedad

Disputa por parques de Los Álamos en Surco: más de 200 vecinos afectados tras desalojo por presunta invasión de 42 mil m2

Los residentes del parque 17 de los Álamos de Monterrico afirman ser los propietarios legítimos de sus predios. Por ello, realizaron un plantón en oposición al plazo que les dio la municipalidad de Surco para desalojar.

Vecinos de los Álamos de Monterrico en pie de lucho para no ser desalojados. Foto: Composición LR
Más de 40.000 m2 de la urbanización Los Álamos de Monterrico, ubicado en el distrito de Surco, se encuentran en conflicto tras el anuncio de la municipalidad del distrito, la cual dio un plazo de 45 días para que los vecinos de 213 lotes desocupen las zonas que ocupan parques comunitarios. En caso de que los residentes no acaten la advertencia del municipio, este señaló que usarán maquinaria pesada para la recuperación de espacios que reclaman como públicos.

Al respecto, La República se acercó a la zona en conflicto y constató que los vecinos realizaron un plantón para aclarar a las autoridades municipales que ellos no serían invasores. Cabe resaltar que son 11 parques dentro de la urbanización los que están señalados como invadidos y que, según un comunicado de la municipalidad, ya se ha notificado a los propietarios para la demolición voluntaria de sus predios.

Plantón de vecinos que aseguran que no son invasores. Foto: Marcia Chahua

Vecinos de Los Álamos de Monterrico enfrentados con la municipalidad de Surco

"Nos han dicho de todo, somos contribuyentes. Somos gente que ha trabajado para tener su terreno y casa. Aquí nadie ha venido a apropiarse de nada", "Que enseñe la municipalidad que estas áreas verdes son de ellos, que lo enseñe. Lo retamos al alcalde (...) que levante a mi abuelo, a mi mamá, que han vivido acá y que les pregunte a ellos. Tengo todos mis documentos en regla", son algunas de las respuestas de los vecinos del parque 17 en la urbanización Los Álamos de Monterrico.

Vecinos señalados como invasores aseguran que cuentan con todos los papeles en regla. Foto: Marcia Chahua

Los vecinos, señalados como invasores, mostraron sus viviendas, en donde se apreciaron piscinas, terrazas y hasta zona de parrillas. Además, enseñaron documentos de propiedad de sus inmuebles a fin de respaldar su posición y oponiéndose a los argumentos de la municipalidad de Surco a cargo del alcalde Carlos Bruce.

Zonas cercadas en los alrededores de las viviendas de los vecinos del parque 17. Foto: Marcia Chahua

Cabe resaltar que la Municipalidad de Santiago de Surco notificó a los vecinos del parque involucrado que tienen 45 días para desalojar los predios. Incluso, se pudo evidenciar que algunos vecinos han construido muros de concreto en los límites de la zona en disputa. "Hay un claro abuso de autoridad, pero también habría intromisión en el domicilio de las personas", señaló Manuel Zeña, abogado de los propietarios de los Álamos de Monterrico.

Municipalidad asegura que no permitirá invasión en los predios de Surco

Pese a la postura de los vecinos de la urbanización de Los Álamos de Monterrico, la Municipalidad de Surco señaló en un reciente comunicado que los 11 parques están inscritos desde 1986 y que la Ley Orgánica de Municipalidades le otorga la administración de todos los espacios públicos dentro de su jurisdicción, estén o no inscritos a su nombre.

Comunicado de la Municipalidad de Surco advirtiendo a los vecinos. Foto: X

Por ello, reafirmaron su postura sobre el plazo que les otorgaron a los vecinos para desocupar el área. "La Municipalidad de Santiago de Surco NO va a permitir la invasión de las áreas que son del uso de TODOS los vecinos. Ya hemos notificado a los infractores, dando inicio al proceso de recuperación de espacios públicos, que toma 45 días", precisa el comunicado.

Incluso, señalaron que a partir de la cuarta semana de setiembre, la municipalidad estará recuperando los terrenos, que considera invadidos, con maquinaria pesada. Por último, el alcalde hizo un llamado a los vecinos para que se acerquen al municipio a regularizar su situación y aseguró que apoyará en la eliminación del desmonte producto de las demoliciones.

Vecinos externos a los lotes invadidos aseguran estar de acuerdo con la recuperación

De acuerdo con vecinos del parque 16 de la urbanización Los Álamos de Monterrico, la recuperación de espacios públicos es fundamental, pues considerar que cada día estos se reducen. "Hay una carencia de espacios públicos y es importante que, por ejemplo, el parque de acá de la esquina sea reformado porque no tiene rampas ni veredas (...) en la zona hay como una cierta práctica de querer agarrar el espacio público como si fuera privado", sostuvo uno de los vecinos externo a la zona en disputa.

Incluso, los residentes precisaron que no les queda claro qué espacio es considerado público o privado y que, por tal motivo, algunos se estarían adueñando de dicho predio. "Urge que venga la municipalidad a hacer las aclaratorias del caso de qué parques son públicos y privados para que se hagan las aclaratorias correspondientes (...) que se hagan las reformas del caso para que recuperemos los espacios que son públicos para todos y todas", puntualizó.

