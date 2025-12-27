Caen presuntos autores del asesinato de dos trabajadores de ladrillera Pirámide

En el marco de operaciones para combatir delitos que afectan la libertad individual, la Policía informó la captura de cinco presuntos miembros de la banda criminal Los Sanguinarios del Tren, facción en Lima Sur de la temible organización transnacional del Tren de Aragua.

La referida red tendría participación en tres atentados, entre ellos los asesinatos del jefe patrimonial de la empresa ladrillera Pirámide, Carlos Alberto Flores Zegarra (57), que fue victimado de diez disparos en Puente Piedra, y del trabajador de la misma empresa, Odar Olarte Mercado, quien murió viernes 19 de diciembre tras baleado en Carabayllo.

Los detenidos se dedicaban a perpetrar actos extorsivos en agravio de personas naturales, jurídicas y del Estado en Lima Metropolitana, confirmó esta tarde el coronel Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigaciones de Extorsión.

Estos fueron identificados como Darwin Alejandro Vega Páez (33), Wilfredo Yohan Monsalve Meléndez (18) y Emir José Yegres Campos (23), todos de nacionalidad venezolana, y los peruanos Cirilo Velásquez Zamora e Ysabel Tamayro Agüero, de 34 años.

El coronel Revoredo confirmó que se les incautó 20 frascos de ketamina, 15 teléfonos celulares, 56 municiones de fusil, 10 de pistola y 4 de revólver, así como 4 cartuchos de dinamita, 18 documentos de identificación, una tarjeta bancaria, 13 vouchers de depósitos bancarios, dos tablets, una laptop, dos gorras del Ejército peruano, un kepi mounir, 11 relojes, una cadena dorada, entre una variedad de documentos.

Durante las operaciones y allanamientos, los agentes de la Divinetx contaron con el apoyo del grupo Grecco y de la Dirección de Operaciones Especiales.

Tras el trabajo de investigación e inteligencia policial, los detectives llegaron a establecer que los detenidos pertenecían a la banda criminal Los Sanguinarios del Tren. “Hemos allanado 4 inmuebles y se logró la ubicación y captura de cinco miembros de esa red”, dijo Revoredo.

Explicó que esta banda tendría participación en tres atentados (dos asesinatos y un herido) contra trabajadores de la empresa cerámicos Perú Sac, entre otros hechos de sangre en investigación.

Asimismo, serían los presuntos autores de las extorsiones en agravio de las empresas de transportes Chama, Machu Picchu, La 20 entre otras. También de la clínica veterinaria Canales, un comerciante de accesorios para automóviles, personal en construcción de obras, un taller de motos, un ingeniero civil y contratista, restaurante de hamburguesas, de una administradora, un car wash y lubricentro y de un comerciante de venta de drywall.

Revoredo dijo que durante la incursión al inmueble ubicado en el jirón Antonio Olivera 440, Chorrillos, se produjo el ataque de un perro pitbull contra el suboficial de tercera Carlos Enroque Castro Guillermo, el mismo que tuvo que ser evacuado al hospital central PNP para su atención inmediata.