HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Caen presuntos autores del asesinato de dos trabajadores de ladrillera Pirámide

Se trata de tres venezolanos y dos peruanos pertenecientes a la banda criminal Los Sanguinarios del Tren, una facción en Lima Sur el temible Tren de Aragua. Venían extorsionando a transportistas, empresas de distintos rubros a personas naturales y jurídicas. Les incautan celulares, documentos, municiones y dinamita.

Uno de los Sanguinarios del Tren
Uno de los Sanguinarios del Tren

En el marco de operaciones para combatir delitos que afectan la libertad individual, la Policía informó la captura de cinco presuntos miembros de la banda criminal Los Sanguinarios del Tren, facción en Lima Sur de la temible organización transnacional del Tren de Aragua.

La referida red tendría participación en tres atentados, entre ellos los asesinatos del jefe patrimonial de la empresa ladrillera Pirámide, Carlos Alberto Flores Zegarra (57), que fue victimado de diez disparos en Puente Piedra, y del trabajador de la misma empresa, Odar Olarte Mercado, quien murió viernes 19 de diciembre tras baleado en Carabayllo.

TE RECOMENDAMOS

RENOVACIÓN POPULAR PRESENTA A SUS CANDIDATOS Y RUTH LUQUE EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Los detenidos se dedicaban a perpetrar actos extorsivos en agravio de personas naturales, jurídicas y del Estado en Lima Metropolitana, confirmó esta tarde el coronel Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigaciones de Extorsión.

PUEDES VER: Promedio diario de homicidios es el más alto de los últimos 7 gobiernos

lr.pe

Estos fueron identificados como Darwin Alejandro Vega Páez (33), Wilfredo Yohan Monsalve Meléndez (18) y Emir José Yegres Campos (23), todos de nacionalidad venezolana, y los peruanos Cirilo Velásquez Zamora e Ysabel Tamayro Agüero, de 34 años.

larepublica.pe

El coronel Revoredo confirmó que se les incautó 20 frascos de ketamina, 15 teléfonos celulares, 56 municiones de fusil, 10 de pistola y 4 de revólver, así como 4 cartuchos de dinamita, 18 documentos de identificación, una tarjeta bancaria, 13 vouchers de depósitos bancarios, dos tablets, una laptop, dos gorras del Ejército peruano, un kepi mounir, 11 relojes, una cadena dorada, entre una variedad de documentos.

Durante las operaciones y allanamientos, los agentes de la Divinetx contaron con el apoyo del grupo Grecco y de la Dirección de Operaciones Especiales.

Tras el trabajo de investigación e inteligencia policial, los detectives llegaron a establecer que los detenidos pertenecían a la banda criminal Los Sanguinarios del Tren. “Hemos allanado 4 inmuebles y se logró la ubicación y captura de cinco miembros de esa red”, dijo Revoredo.

Explicó que esta banda tendría participación en tres atentados (dos asesinatos y un herido) contra trabajadores de la empresa cerámicos Perú Sac, entre otros hechos de sangre en investigación.

PUEDES VER: Policía atrapa a los ‘Bonnie y Clyde’ limeños

lr.pe

Asimismo, serían los presuntos autores de las extorsiones en agravio de las empresas de transportes Chama, Machu Picchu, La 20 entre otras. También de la clínica veterinaria Canales, un comerciante de accesorios para automóviles, personal en construcción de obras, un taller de motos, un ingeniero civil y contratista, restaurante de hamburguesas, de una administradora, un car wash y lubricentro y de un comerciante de venta de drywall.

Revoredo dijo que durante la incursión al inmueble ubicado en el jirón Antonio Olivera 440, Chorrillos, se produjo el ataque de un perro pitbull contra el suboficial de tercera Carlos Enroque Castro Guillermo, el mismo que tuvo que ser evacuado al hospital central PNP para su atención inmediata.

Notas relacionadas
Explosión en hotel de Lince: falso delivery lanza granada y deja graves daños materiales

Explosión en hotel de Lince: falso delivery lanza granada y deja graves daños materiales

LEER MÁS
Detienen a dos presuntos colectiveros que cobraban cupo bajo la fachada de llenadores de pasajeros en San Isidro

Detienen a dos presuntos colectiveros que cobraban cupo bajo la fachada de llenadores de pasajeros en San Isidro

LEER MÁS
Caen presuntos extorsionadores en San Juan de Lurigancho que exigían cuota inicial de S/10.000 a comerciantes de Lima Norte y Gamarra

Caen presuntos extorsionadores en San Juan de Lurigancho que exigían cuota inicial de S/10.000 a comerciantes de Lima Norte y Gamarra

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Reniec autoriza emisión gratuita de 470.000 DNI electrónicos durante todo el 2026

Reniec autoriza emisión gratuita de 470.000 DNI electrónicos durante todo el 2026

LEER MÁS
San Borja: pasajeros de la Línea 1 del Metro de Lima quedaron atrapados por más de media hora dentro de tren

San Borja: pasajeros de la Línea 1 del Metro de Lima quedaron atrapados por más de media hora dentro de tren

LEER MÁS
Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

LEER MÁS
Con solo 16 años, joven de Carabayllo ingresó a la UNI con el mejor puntaje y al primer intento: "Estudiaba hasta las 12:00 a.m."

Con solo 16 años, joven de Carabayllo ingresó a la UNI con el mejor puntaje y al primer intento: "Estudiaba hasta las 12:00 a.m."

LEER MÁS
Madres denuncian secuestro y presunta violación sexual de adolescentes que desaparecieron durante Navidad en Carabayllo

Madres denuncian secuestro y presunta violación sexual de adolescentes que desaparecieron durante Navidad en Carabayllo

LEER MÁS
Temblor en Perú HOY, 27 de diciembre: ¿En qué lugar se produjo el último sismo y cuál fue su magnitud, según IGP?

Temblor en Perú HOY, 27 de diciembre: ¿En qué lugar se produjo el último sismo y cuál fue su magnitud, según IGP?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Sociedad

Temblor en Perú HOY, 26 de diciembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

65 escolares ingresan a la UNAC con innovador método: "El estudio es un deporte"

Loreto: colapso de balsa con 2.000 turistas casi desata tragedia durante paseo navideño

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025