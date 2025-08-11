HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Casa de Edwin Sierra invade 114 metros de parque en Surco y podría ser demolida: cómico no responde a denuncia

La vivienda del cómico peruano forma parte de las 230 propiedades que invadieron terrenos en Surco. La autoridad del distrito advirtió que usarían la fuerza pública en caso no restituyan las casas a su estado natural.

Edwin Sierra tiene una vivienda que se apropió de 114.75 m2 de terreno en Surco.
Foto: composición LR/ Punto Final

El distrito de Surco enfrenta una creciente problemática de ocupación ilegal de áreas verdes. Según un informe de la municipalidad, cerca de 40 mil metros cuadrados de terrenos públicos han sido anexados de manera irregular por residentes de la urbanización Los Álamos de Monterrico. Entre los casos más notorios se encuentra el del cómico y empresario Edwin Sierra, quien, según la comuna, ha apropiado 114 metros cuadrados del parque 18.

En un reportaje de Punto Final, se dio a conocer que Edwin Sierra y otros funcionarios públicos están involucrados en la invasión de terreno. De acuerdo al informe que maneja la municipalidad de Surco, 230 propiedades presentan situaciones de apropiación indebida.

Edwin Sierra invade 114 metros de parque en Surco y no responde a denuncia

La investigación periodística de Punto Final, reveló que el cómico ambulante tiene un espacio que no le corresponde. Un caso similar a diversos vecinos que también ocupan el espacio público. A pesar de que intentaron comunicarse con el cómico, no obtuvieron respuesta.

De acuerdo al sub gerente de fiscalización de Surco, Raúl Ramos, las viviendas tienen un plazo de 30 días hábiles "a fin de que estas personas restituyan (sus casas) a su estado natural", en caso no se cumpla en el tiempo determinado, la autoridad advirtió que haría uso de fuerza mayor: "Si estas personas no lo realizan, a través de nuestro ejecutor coactivo se les notificará en 15 días hábiles, si no lo haremos con la ayuda de la fuerza pública y recuperaremos estos espacios".

