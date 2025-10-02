Piden identificar a conductor que atropelló y acabó con la vida de un padre de familia en Cusco

Familiares piden el acceso de las cámaras de la zona para dar con el responsable del delito. Foto: Luis Álvarez

Con profunda indignación y dolor, familiares y amigos de Franklin Ibarra (51) se concentraron frente al Palacio de Justicia del Cusco para exigir justicia tras su trágica muerte, ocurrida la noche del sábado 20 de septiembre en la avenida de Evitamiento, en el distrito de San Jerónimo.

Según el testimonio de su hija, Heydy Ibarra, el conductor del vehículo (una camioneta Mitsubishi L200 de color plomo oscuro y lunas polarizadas) descendió tras el atropello, observó el cuerpo y luego se dio a la fuga sin brindar ayuda ni llamar a emergencias.

“No se tomó ni siquiera la molestia de llamar a emergencias. El impacto fue tan fuerte que mi padre falleció en el momento”, relató Heydy.

Piden acceso de las cámaras de seguridad

La familia solicita el acceso a las cámaras de seguridad de la zona para identificar al responsable. Sin embargo, denuncian trabas en la obtención de las grabaciones, incluso de puntos clave como la avenida Hilario Mendivil o Corpac. “Pónganse en nuestro lugar. Apóyennos con las cámaras. No nos pongan obstáculos”, dijo.

Asimismo, hizo un llamado a testigos del hecho, en especial al conductor de un auto blanco que habría sido rebasado por la camioneta segundos antes del accidente. “Esa persona vio el accidente y pasó muy despacio al lado del cuerpo y del vehículo. Es un testigo clave. No es necesario que testifique, puede hacerlo de forma anónima”, indicó.

Finalmente, los deudos demandan empatía y acción rápida por parte de las autoridades y de la ciudadanía para lograr identificar al conductor fugitivo y cerrar este doloroso episodio.

“No vamos a descansar hasta encontrar a esta persona. No descansaré hasta hallarlo”, aseguró Heydy.

Los números habilitados por la familia para brindar información son: 916 864 856, 933 130 199 y 999 619 644