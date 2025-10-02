HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Tragedia en Cusco: cuatro personas fallecen en accidente de tránsito

El siniestro ocurrió en la vía Interoceánica. Un automóvil que invadió el carril contrario impactó contra un camión en el sector de Pampacancha. Una persona más resultó herida.

Hay tres mujeres fallecidas y un varón entre las víctimas. Foto: PNP
Hay tres mujeres fallecidas y un varón entre las víctimas. Foto: PNP

Un trágico accidente de tránsito se registró la tarde del miércoles 1 de octubre en el kilómetro 75+500 de la carretera Interoceánica, en el sector de Pampacancha, distrito de Ocongate, provincia de Quispicanchi, Cusco.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6.30 p.m, cuando el automóvil de placa X4I-277, conducido por Richar Olmeda Coronel, invadió el carril contrario y colisionó frontalmente contra un camión de matrícula VAN-821. Al volante iba Armando Quesuhuallpa.

Como consecuencia del fuerte impacto fallecieron Richar Olmeda Coronel, Yohan Márquez Casani, Hilda Villasante Lima y una mujer no identificada de aproximadamente 35 años. Personal del centro de salud de Ocongate llegó al lugar del accidente donde certificación la desgarradora escena.

Una persona más resultó herida

Además, resultó herido Richar Márquez Casani, quien fue trasladado al centro de salud de Ocongate, donde fue diagnosticado con traumatismo craneano y múltiples contusiones. Todos ocupantes del automóvil.

El hecho fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del fatal accidente.

