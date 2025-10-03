HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Desvío vehicular en av. Faucett por obras del Ramal de la Línea 4: conoce el plan desde octubre

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) dispondrá rutas alternas para facilitar el tránsito del transporte público y privado con dirección a los distritos de San Miguel y el Callao.

Plan de desvío del Ramal de la Línea 4 iniciará este domingo 5 de octubre.
Plan de desvío del Ramal de la Línea 4 iniciará este domingo 5 de octubre. | Composición LR

Este domingo 5 de octubre inicia el plan de desvío vehicular por la construcción de la estación Carmen de la Legua, del Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao. De acuerdo con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), las obras afectarán el tránsito de las principales vías del Callao y San Miguel.

Las modificaciones afectará la ruta de 55 empresas de transporte público en un tramo de 2.5 km desde la av. Argentina hasta la av. Venezuela con dirección al distrito de San Miguel. La medida también alcanzará a los vehículos de carga.

Plan de desvío vehicular por inicio de obras por la Línea 4 del Metro de Lima. Foto: ATU

Plan de desvío vehicular por inicio de obras por la Línea 4 del Metro de Lima. Foto: ATU

¿Qué vías estarán accesibles?

ATU informó a los ciudadanos que se trasladan en transporte público, a partir de este domingo 5 de octubre se desviará a todos los vehículos que atraviesen la av. Faucett por las siguientes vías:

De norte a sur:

  • Av. Argentina con dirección al Callao
  • Luego por la av. Juan Velasco Alvarado
  • Hasta la av. Venezuela para reincorporarse a la av. Faucett

De sur a norte

  • Av. Elmer Faucett vía auxiliar
  • Con desvío a la av. Óscar Benavides (ex Colonial)
  • Hasta la av. Enrique Meiggs con av. Argentina

Acceso a aeropuerto Jorge Chávez mantendrá su servicio

El transporte público y de carga que se dirijan al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, mantendrá su recorrido por la vía auxiliar de la av. Óscar Benavides, Enrique Meiggs (a la altura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos) y la av. Argentina.

Asimismo, el servicio especial de Aerodirecto Sur continuará operando por las avenidas La Marina, Santa Rosa y Morales Duárez, para evitar la congestión vehicular y garantizar una conexión rápida y segura hacia el terminal aéreo.

Línea 4 del Metro llegará hasta el Callao

La estación Carmen de la Legua en el Callao, es una obra estratégica que permitirá la interconexión entre las Líneas 2 y 4 del Metro de Lima. Esta vía férrea permitirá a los usuarios trasladarse desde el distrito de Ate hasta el Callao en tan solo 54 minutos.

El Ramal de la Línea 4 contará con ocho estaciones ubicadas a lo largo de la av. Faucett hasta la av. Néstor Gambetta. Estas serán:

  • Carmen de la Legua
  • Morales Duárez
  • Quilca
  • El Olivar
  • Aeropuerto
  • Bocanegra
  • Canta Callao
  • Gambetta

