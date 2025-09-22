HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Desvíos por obras de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao inicia el 5 de octubre: conoce las rutas alternas

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) ha establecido nuevas rutas alternas para 55 empresas de transporte público, facilitando el acceso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y San Miguel.

ATU anuncia segunda fase de desvíos vehiculares por construcción de estación Carmen de la Legua
ATU anuncia segunda fase de desvíos vehiculares por construcción de estación Carmen de la Legua | Composición LR | Foto: Andina

Desde el domingo 5 de octubre entrará en vigor la segunda fase del plan de desvío vehicular por la construcción de la estación Carmen de la Legua, perteneciente al Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao. Según informó la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), las obras afectarán las principales avenidas del Callao y San Miguel en un tramo aproximado de 2,5 kilómetros.

Las intervenciones se concentrarán principalmente en el cierre de la intersección de la avenida Elmer Faucett con Oscar R. Benavides en ambos sentidos. A partir de esa fecha, 55 empresas de transporte público deberán modificar sus rutas y el tránsito de vehículos privados también se verá afectado. La ATU ha dispuesto rutas alternas para facilitar el acceso hacia el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y el distrito de San Miguel.

170 años después, un nuevo ferrocarril atravesará el Callao: tren subterráneo conectaría con el Aeropuerto Jorge Chávez

Desvíos por obras de la Línea 4: rutas alternas para San Miguel y Callao

El plan de desvíos por la construcción de la estación Carmen de la Legua, del Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao, ya tiene fecha de inicio. El recorrido alterno comenzará en el cruce de las avenidas Argentina y Elmer Faucett (Callao), continuará por las avenidas Juan Velasco Alvarado y Venezuela, para finalmente reincorporarse a Elmer Faucett en el distrito de San Miguel. La medida también aplicará para los vehículos de carga que transiten por la zona.

Rutas alternas y modificaciones en el tránsito por obras de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao. Foto: ATU

En el caso del transporte privado, los conductores deberán utilizar rutas alternas a través del jirón Jazpampa o el jirón Agua Santa, seguir por el jirón Iquique y luego por la calle Las Violetas, hasta volver a la avenida Elmer Faucett.

Los servicios de transporte público y de carga que se dirijan al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez mantendrán su recorrido por la vía auxiliar de las avenidas Óscar R. Benavides, Enrique Meiggs (a la altura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos) y Argentina.

Por su parte, el servicio especial AeroDirecto Sur continuará operando por las avenidas La Marina, Santa Rosa y Morales Dúarez, asegurando la conexión directa hacia el terminal aéreo.

La estación Carmen de la Legua es una obra estratégica, ya que permitirá la interconexión entre las Líneas 2 y 4 del Metro. Gracias a esta infraestructura, los usuarios podrán viajar desde el distrito de Ate hasta el Callao en tan solo 54 minutos.

¿Cuántas estaciones tendrá el Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima?

El ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao, que conectará con la Línea 2 y permitirá un viaje de solo 11 minutos hasta la Av. Néstor Gambetta con un trayecto de 7 kilómetros completamente subterráneo, contará con ocho estaciones ubicadas a lo largo de la Av. Faucett.

  1. Carmen de la Legua
  2. Morales Duárez
  3. Quilca
  4. El Olivar
  5. Aeropuerto
  6. Bocanegra
  7. Canta Callao
  8. Gambetta

