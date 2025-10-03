La tranquilidad de los vecinos en la cuadra dos de la avenida La Paz, en Miraflores, se vio interrumpida este jueves 2 de octubre tras un sorpresivo asalto. Un sujeto, identificado como Luis Antonio Gavidia (37), alias ‘Loco Peluca’, se disfrazó de sereno municipal para engañar a los trabajadores de una joyería. Tras ganarse su confianza, desenfundó un arma de fuego y los obligó a dirigirse al almacén, donde incluso agredió físicamente a uno de los empleados.

Tras reducir a las víctimas, el delincuente regresó al área de venta y logró abrir varias cajas para apoderarse de un lote de joyas valorizado en US$ 3.000. Sin embargo, una alerta del sistema de seguridad del distrito activó una rápida respuesta conjunta entre los serenos y la Policía Nacional, lo que permitió su captura pocos minutos después del asalto.

Falso agente de serenazgo roba en joyería de Miraflores

De acuerdo con las imágenes de seguridad, el hombre fue recibido con un saludo por los trabajadores, quienes creyeron que se trataba de un agente municipal. La empleada, al notar el arma, retrocedió con temor, mientras que su compañero intentó contener la situación sin éxito. El asaltante tomó el control y llevó a ambos hacia el almacén.

Dentro del local, el sujeto golpeó a uno de los trabajadores antes de regresar a la zona de exhibición para revisar las cajas. Su objetivo era sustraer la mayor cantidad de joyas posible, generando un momento de angustia para las víctimas que permanecían retenidas.

El botín y la rápida reacción de las autoridades

El delincuente creyó haber culminado su acción al reunir varias piezas de valor, pero su escape fue frustrado rápidamente. El sistema de seguridad permitió la comunicación inmediata entre los serenos de Miraflores y la Policía Nacional del Perú, lo que dio inicio a un operativo en la zona.

Gracias a la coordinación entre ambas instituciones, el sujeto fue detenido a pocos minutos del asalto y trasladado a la comisaría del mecionado distrito. Las autoridades confirmaron la recuperación de todas las joyas sustraídas y señalaron que el caso continuará bajo investigación para determinar si el detenido estaría implicado en otros robos similares. Alias Loco Peluca cuenta con antecedentes por el mismo delito y ya estuvo en prisión entre el 2008 al 2009.

