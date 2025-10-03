HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Asalto a joyería en Miraflores: alias 'Peluca' se vistió de sereno y amenazó a trabajadores con arma

El delincuente fue capturado gracias a la rápida alerta del sistema de seguridad y la coordinación entre serenos y la Policía.

Falso sereno asalta joyería en Miraflores
Falso sereno asalta joyería en Miraflores | Composición LR | Kevin García / La República

La tranquilidad de los vecinos en la cuadra dos de la avenida La Paz, en Miraflores, se vio interrumpida este jueves 2 de octubre tras un sorpresivo asalto. Un sujeto, identificado como Luis Antonio Gavidia (37), alias ‘Loco Peluca’, se disfrazó de sereno municipal para engañar a los trabajadores de una joyería. Tras ganarse su confianza, desenfundó un arma de fuego y los obligó a dirigirse al almacén, donde incluso agredió físicamente a uno de los empleados.

Tras reducir a las víctimas, el delincuente regresó al área de venta y logró abrir varias cajas para apoderarse de un lote de joyas valorizado en US$ 3.000. Sin embargo, una alerta del sistema de seguridad del distrito activó una rápida respuesta conjunta entre los serenos y la Policía Nacional, lo que permitió su captura pocos minutos después del asalto.

TE RECOMENDAMOS

DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: La Libertad: abuelito y su nieto quedan heridos tras violento asalto en Ascope

lr.pe

Falso agente de serenazgo roba en joyería de Miraflores

De acuerdo con las imágenes de seguridad, el hombre fue recibido con un saludo por los trabajadores, quienes creyeron que se trataba de un agente municipal. La empleada, al notar el arma, retrocedió con temor, mientras que su compañero intentó contener la situación sin éxito. El asaltante tomó el control y llevó a ambos hacia el almacén.

Dentro del local, el sujeto golpeó a uno de los trabajadores antes de regresar a la zona de exhibición para revisar las cajas. Su objetivo era sustraer la mayor cantidad de joyas posible, generando un momento de angustia para las víctimas que permanecían retenidas.

PUEDES VER: Delincuentes roban celular de madre durante transmisión: lo usaba para recaudar fondos para la operación al corazón de su hijo

lr.pe

El botín y la rápida reacción de las autoridades

El delincuente creyó haber culminado su acción al reunir varias piezas de valor, pero su escape fue frustrado rápidamente. El sistema de seguridad permitió la comunicación inmediata entre los serenos de Miraflores y la Policía Nacional del Perú, lo que dio inicio a un operativo en la zona.

Gracias a la coordinación entre ambas instituciones, el sujeto fue detenido a pocos minutos del asalto y trasladado a la comisaría del mecionado distrito. Las autoridades confirmaron la recuperación de todas las joyas sustraídas y señalaron que el caso continuará bajo investigación para determinar si el detenido estaría implicado en otros robos similares. Alias Loco Peluca cuenta con antecedentes por el mismo delito y ya estuvo en prisión entre el 2008 al 2009.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
El histórico óvalo de Miraflores que será renovado tras 15 años de abandono: obra supera los S/5 millones

El histórico óvalo de Miraflores que será renovado tras 15 años de abandono: obra supera los S/5 millones

LEER MÁS
Caravana de transportistas protesta en Miraflores contra la ola de extorsión en Lima y se dirige al Congreso

Caravana de transportistas protesta en Miraflores contra la ola de extorsión en Lima y se dirige al Congreso

LEER MÁS
Youtubers son retirados del Puente de la Paz por serenazgo de Miraflores: "Ahora entiendo a Henry Spencer"

Youtubers son retirados del Puente de la Paz por serenazgo de Miraflores: "Ahora entiendo a Henry Spencer"

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nueva ley obligaría a restaurantes y supermercados del Perú a dar un litro de agua gratis a consumidores

Nueva ley obligaría a restaurantes y supermercados del Perú a dar un litro de agua gratis a consumidores

LEER MÁS
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
Hombre es hallado sin vida en maletera de auto: pareja confesó ser la autora ante la Policía en Breña

Hombre es hallado sin vida en maletera de auto: pareja confesó ser la autora ante la Policía en Breña

LEER MÁS
Perú disfrutará de este feriado en octubre de 2025: trabajadores podrán descansar a nivel nacional debido a importante fecha histórica

Perú disfrutará de este feriado en octubre de 2025: trabajadores podrán descansar a nivel nacional debido a importante fecha histórica

LEER MÁS
¿Hoy 3 de octubre habrá paro de transportistas? Esto dicen los gremios

¿Hoy 3 de octubre habrá paro de transportistas? Esto dicen los gremios

LEER MÁS
El 'Monstruo' buscaría quedarse con el dinero de la recompensa por su captura: "Tiene la intención de estafar a la Policía"

El 'Monstruo' buscaría quedarse con el dinero de la recompensa por su captura: "Tiene la intención de estafar a la Policía"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas en Lima y Callao EN VIVO: Así se vive la protesta, usuarios se encuentran varados y colectivos cobran hasta 50% más

¿Cómo va el paro de transportistas hoy? La ruta hacia el Congreso y las principales vías afectadas

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 2 de octubre: Evaluaciones, bonos para docentes confirmados y montos del Ministerio de Educación

Sociedad

Paro de transportistas en Lima y Callao EN VIVO: Así se vive la protesta, usuarios se encuentran varados y colectivos cobran hasta 50% más

¿Cómo va el paro de transportistas hoy? La ruta hacia el Congreso y las principales vías afectadas

Paro de transporte EN VIVO: Reniec no atenderá en esta oficina hoy jueves 2 de octubre por movilización de transportistas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Dina Boluarte toma juramento de ministro de Justicia EN VIVO: presidenta nombra a Juan Cavero Lozano en reemplazo de Santiváñez

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia para postular en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025