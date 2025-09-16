La madre pide apoyo de las autoridades para dar con el paradero de los delincuentes. Foto: Composición LR/SergioVerde

¡Terrible! Una madre de familia, identificada como Rosalía Rodríguez Alfaro, fue víctima de la inseguridad ciudadana cuando realizaba una transmisión en vivo en la plataforma de TikTok. Ella se encontraba pidiendo ayuda para su hijo de tan solo un año y medio, quien tiene problemas cardíacos y necesita una operación urgente.

El lamentable suceso ocurrió en el distrito de Alto Trujillo, en Trujillo, la tarde del lunes 15 de septiembre. En las imágenes, se ve cómo la víctima solicitaba ayuda a los internautas para recaudar fondos con el fin de salvar a su niño, quien fue diagnosticado con insuficiencia cardíaca desde su nacimiento. Repentinamente, dos sujetos desconocidos se acercaron por la espalda y le arrebataron el dispositivo móvil.

Los rostros de los delincuentes quedaron grabados en la transmisión

A pesar de los ruegos de la madre, los delincuentes se llevaron el celular y se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Ellos aprovecharon que la mujer se encontraba sola en la vía pública, en donde no se apreció la presencia de vecinos que pudieran auxiliarla.

Madre de familia junto a su menor hijo. Foto: Sergio Verde

Sin embargo, los rostros de los delincuentes quedaron registrados en las imágenes, pues en todo momento continuó la transmisión por TikTok. Tras lo sucedido, Rosalía Rodríguez ha pedido ayuda a las autoridades para dar con el paradero de los responsables del delito.

Canal de ayuda

