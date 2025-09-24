La Libertad: abuelito y su nieto quedan heridos tras violento asalto en Ascope

El adulto mayor y su nieto fueron traslados al Hospital de Alta Complejidad, en Trujillo. Foto: Cortesía

El adulto mayor y su nieto fueron traslados al Hospital de Alta Complejidad, en Trujillo. Foto: Cortesía

Un adulto mayor de 64 años y su nieto de 7 fueron atacados a balazos por delincuentes, quienes les arrebataron una mototaxi en la que se trasladaban hacia su vivienda. El hecho ocurrió la noche del 23 de septiembre en el distrito de Magdalena de Cao, en la provincia de Ascope, región La Libertad.

Tras lo ocurrido, los heridos fueron trasladados al Hospital de Alta Complejidad en Trujillo y fueron identificados como Félix Rengifo Mestanza (64) y su nieto de 7 años, con quien volvía a casa tras una reunión familiar.

TE RECOMENDAMOS El caso SANTIVÁÑEZ y el mundo DIPLOMÁTICO | Sin Guion con Rosa María Palacios

El asalto sucedió alrededor de las 7:00 p. m. en un puente del anexo de Moncada, donde fueron interceptados por una banda de asaltantes armados

Según fuentes policiales, Rengifo no opuso resistencia. Bajó del vehículo y, mientras era encañonado, intentó poner a salvo al menor. Sin embargo, uno de los ladrones comenzó a disparar, hiriendo tanto al adulto como al niño.

Ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital de Casa Grande, pero, debido a la gravedad de sus heridas, fueron derivados al Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta, en La Esperanza, Trujillo. El adulto mayor se encuentra en estado crítico, ya que recibió los impactos de bala en sus pulmones.