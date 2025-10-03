HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Delincuente dispara a perro que intentó defender a su dueño de un asalto en Comas

Sujeto armado interceptó a dueño cuando estaba por llegar a su vivienda, pero mascota 'Apolo' lo defendió y recibió un disparo que terminó por acabar con su vida. Vecinos quemaron moto del delincuente. 

'Apolo' defendió a su dueño de ataque armado. Foto: Composición LR/24Horas
'Apolo' defendió a su dueño de ataque armado. Foto: Composición LR/24Horas

Un caso de maltrato animal sucedió en el distrito de Comas, cuando un delincuente mató a un perro que salió en defensa de su dueño en medio de un asalto. El hecho se registró en el jirón Huascarán de la urbanización Collique y fue captado por cámaras de videovigilancia.

La mascota, un can de 14 años llamado Apolo, se enfrentó al sujeto armado cuando éste interceptó a su amo quien estaba por llegar a su vivienda. Se abalanzó contra de él y como respuesta recibió el impacto de balas de acabaron con su vida. En las imágenes se aprecia cómo el cuerpo del perrito quedó tendido en medio de la pista.

De acuerdo con testigos, el avezado sujeto actuó de manera premeditada, debido a que había rastrillado su arma con la intención de hacerle daño al joven durante el asalto, no obstante, la acción de la mascota Apolo frustró sus intenciones. Así comentó una residente del lugar para 24 Horas.

Se conoció que el hombre logró huir rápidamente, sin embargo, habría dejado abandonada su mototaxi de color rojo cerca de la zona. Los vecinos, en el intento por tomar la justicia con sus propias manos, echaron gasolina e incendiaron la unidad que terminó totalmente calcinada.

Mientras tanto, los restos del can fueron enterrados en el jardín ubicado en la fachada de su hogar. Una de las vecinas expresó su pesar por la pérdida de Apolo, quien al parecer, era muy conocido y querido en el barrio.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

