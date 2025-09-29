Corte de luz en Cusco del 30 de septiembre al 2 de octubre: zonas y horarios afectados por Electro Sur Este
Electro Sur Este anunció la interrupción del suministro eléctrico debido a trabajos de mejoramiento en las redes eléctricas a fin de brindar una mejor calidad del servicio en Cusco.
¡Atención, Cusco! La empresa de distribución y comercialización de energía eléctrica, Electro Sur Este, ha anunciado cortes de luz programados en la región Cusco que afectará a diversos distritos desde el martes 30 de septiembre hasta el jueves 2 de octubre.
La entidad informó que las interrupciones se deben a trabajos de mantenimiento en las redes eléctricas, por lo que pidió la comprensión de los ciudadanos, cuyos hogares resultarán afectados por el corte. Asimismo, recomendó tomar las precauciones del caso durante el periodo sin luz.
Corte de luz en Cusco: distritos y horarios afectados
Corte de luz el 30 de septiembre
Yauri, Espinar
- Motivo: trabajos de mantenimiento, expansión, reforzamiento y renovación de instalaciones eléctricas
- Zonas afectadas: sector La Victoria, Parquecito y Pucara, sector av. San Martin, Sector av. Cusco, Sector Cesar Vallejo, Sector A. P. V Héroes del Cénepa, Sector A. P. V 3 De Mayo, Sector Conafovicer y zonas aledañas
- Horario de reestablecimiento: de 8 a. m. a 11 a. m.
Santiago, Cusco
- Motivo: trabajos de mantenimiento, expansión, reforzamiento y renovación de instalaciones eléctricas
- Zonas afectadas: APV. Arahuay, APV. Qosqo Kawarina, APV. Siete de mayo, APV. Generación 2000, APV. Las Flores y paraíso de los Rosales, PJ Tiobamba, PJ 1ro de enero (Etapa I y etapa II), PJ. Jesús de Nazaret y virgen de la Puerta, I.E. N. °50860 – PJ Primero de enero, I.E.I. N. °0462 – PJ Primero de enero, I.E.I Sonrisitas – PJ Primero de enero, I.E.I Santa María – APV. Generación 2000
- Horario de reestablecimiento: de 8.30 a. m. a 1 p. m.
Corte de luz 1 de octubre
Huanoquite, Paruro
- Motivo: trabajos de mantenimiento, expansión, reforzamiento y renovación de instalaciones eléctricas
- Zonas afectadas: Comunidad de Llaspay, Comunidad de VIlcabamba, Comunidad de Rocco, Comunidad de Choccopinquillo
- Horario de reestablecimiento: de 10 a. m. a 3.30 p. m.
San Sebastián, Cusco
- Motivo: trabajos de mantenimiento, expansión, reforzamiento y renovación de instalaciones eléctricas
- Zonas afectadas: APV. Virgen del Carmen, APV. San Hilarión y Alto Qosqo I, APV. Floresta del Inca y Piedra Dorada, APV. Alto Qosqo II, San Valentín y Porvenir, APV. Villa Los Perales de Alto Qosqo, APV. Los Kantus Andinos, APV. Los Molinos de Alto Qosqo, APV. Villa Canto Grande, APV. Nietos de Quisperroca y porvenir Tawantinsuyo, APV. Los Proceres, APV. Reales del Bosque (Etapa I y II), APV. Las Lomas (Etapa I, II y III)
- Horario de reestablecimiento: de 8 a. m. a 1.30 p. m.
Cusco, Cusco
- Motivo: trabajos de mantenimiento, expansión, reforzamiento y renovación de instalaciones eléctricas
- Zonas afectadas: Calle Atoqsaykuchi, Calle Tandapata (Hasta la calle Siete Angelitos), Calle Cristo Blanco, Fundo Toccocachi, Psje. San Antonio, Psje. José María Arguedas, Psje. Julián Achata, Psje. Bellavista, APV. Bellavista, APV. Mirador.
- Horario de reestablecimiento: de 8 a. m. a 11 a. m.
Corte de luz 2 de octubre
San Sebastián, Cusco
- Motivo: trabajos de mantenimiento, expansión, reforzamiento y renovación de instalaciones eléctricas
- Zonas afectadas: APV. Los Jardines de Santa Teresa (Etapa I y II), APV. Villa Pfacchayoq, AA.HH. Sr. Coyllority, AA.HH. Sr de Wimpillay, AA.HH. Villa Paraíso, AA.HH. Intipampa (Etapa I y II)
- Horario de reestablecimiento: de 8 a. m. a 2.30 p. m.
