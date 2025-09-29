Cortes de luz son anunciados con anticipación por Electro Sur Este. | Electro Sur Este | Composición La República

¡Atención, Cusco! La empresa de distribución y comercialización de energía eléctrica, Electro Sur Este, ha anunciado cortes de luz programados en la región Cusco que afectará a diversos distritos desde el martes 30 de septiembre hasta el jueves 2 de octubre.

La entidad informó que las interrupciones se deben a trabajos de mantenimiento en las redes eléctricas, por lo que pidió la comprensión de los ciudadanos, cuyos hogares resultarán afectados por el corte. Asimismo, recomendó tomar las precauciones del caso durante el periodo sin luz.

Corte de luz en Cusco: distritos y horarios afectados

Corte de luz el 30 de septiembre

Yauri, Espinar

Motivo: trabajos de mantenimiento, expansión, reforzamiento y renovación de instalaciones eléctricas

Zonas afectadas: sector La Victoria, Parquecito y Pucara, sector av. San Martin, Sector av. Cusco, Sector Cesar Vallejo, Sector A. P. V Héroes del Cénepa, Sector A. P. V 3 De Mayo, Sector Conafovicer y zonas aledañas

Horario de reestablecimiento: de 8 a. m. a 11 a. m.

Santiago, Cusco

Motivo: trabajos de mantenimiento, expansión, reforzamiento y renovación de instalaciones eléctricas

Zonas afectadas: APV. Arahuay, APV. Qosqo Kawarina, APV. Siete de mayo, APV. Generación 2000, APV. Las Flores y paraíso de los Rosales, PJ Tiobamba, PJ 1ro de enero (Etapa I y etapa II), PJ. Jesús de Nazaret y virgen de la Puerta, I.E. N. °50860 – PJ Primero de enero, I.E.I. N. °0462 – PJ Primero de enero, I.E.I Sonrisitas – PJ Primero de enero, I.E.I Santa María – APV. Generación 2000

Horario de reestablecimiento: de 8.30 a. m. a 1 p. m.

Corte de luz 1 de octubre

Huanoquite, Paruro

Motivo: trabajos de mantenimiento, expansión, reforzamiento y renovación de instalaciones eléctricas

Zonas afectadas: Comunidad de Llaspay, Comunidad de VIlcabamba, Comunidad de Rocco, Comunidad de Choccopinquillo

Horario de reestablecimiento: de 10 a. m. a 3.30 p. m.

San Sebastián, Cusco

Motivo: trabajos de mantenimiento, expansión, reforzamiento y renovación de instalaciones eléctricas

Zonas afectadas: APV. Virgen del Carmen, APV. San Hilarión y Alto Qosqo I, APV. Floresta del Inca y Piedra Dorada, APV. Alto Qosqo II, San Valentín y Porvenir, APV. Villa Los Perales de Alto Qosqo, APV. Los Kantus Andinos, APV. Los Molinos de Alto Qosqo, APV. Villa Canto Grande, APV. Nietos de Quisperroca y porvenir Tawantinsuyo, APV. Los Proceres, APV. Reales del Bosque (Etapa I y II), APV. Las Lomas (Etapa I, II y III)

Horario de reestablecimiento: de 8 a. m. a 1.30 p. m.

Cusco, Cusco

Motivo: trabajos de mantenimiento, expansión, reforzamiento y renovación de instalaciones eléctricas

Zonas afectadas: Calle Atoqsaykuchi, Calle Tandapata (Hasta la calle Siete Angelitos), Calle Cristo Blanco, Fundo Toccocachi, Psje. San Antonio, Psje. José María Arguedas, Psje. Julián Achata, Psje. Bellavista, APV. Bellavista, APV. Mirador.

Horario de reestablecimiento: de 8 a. m. a 11 a. m.

Corte de luz 2 de octubre

San Sebastián, Cusco

Motivo: trabajos de mantenimiento, expansión, reforzamiento y renovación de instalaciones eléctricas

Zonas afectadas: APV. Los Jardines de Santa Teresa (Etapa I y II), APV. Villa Pfacchayoq, AA.HH. Sr. Coyllority, AA.HH. Sr de Wimpillay, AA.HH. Villa Paraíso, AA.HH. Intipampa (Etapa I y II)

Horario de reestablecimiento: de 8 a. m. a 2.30 p. m.

