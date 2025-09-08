Familia exige justicia y la revisión de más cámaras de seguridad. | Fuente: Luis Álvarez / La República. | Créditos. composición LR/Luis Álvarez/difusión.

Un trágico accidente ocurrido la noche del último domingo, cerca de las 9:00 p.m., en los exteriores de la Unidad de Emergencia de la Policía Nacional, a espaldas del mercado de Ttio en el distrito de Wanchaq, en Cusco, terminó con la vida de Carlos Clemente Ibarra (50), conocido deportista del barrio.

El vehículo era conducido por el suboficial PNP Rubén Lizarazu Champi, perteneciente a la unidad de Tránsito, quien se encontraba de franco.

Deudos denuncian presuntas irregularidades

Según denunciaron los familiares, recién fueron avisados del deceso ocho horas después, pese a que la vivienda de la madre de la víctima está a pocas cuadras del lugar.

Asimismo, manifestaron desconocer si el levantamiento del cadáver se habría realizado con presencia o autorización de la Fiscalía, pues la víctima había sido conducido al hospital Antonio Lorena, lo que alimenta sus sospechas de un presunto encubrimiento por tratarse de un miembro policial.

"Creemos que manipularon el cuerpo, no le prestaron el auxilio inmediato es lo que queremos sea esclarecido" citó una familiar.

La indignación aumentó luego de difundirse un video grabado por un vecino, donde se observa a un agente de la PNP acercarse al cuerpo de Clemente Ibarra, rebuscar entre sus pertenencias y aparentemente retirar un objeto, para luego retirarse sin prestarle auxilio.

De acuerdo al dosaje etílico, la víctima se encontraba en estado de ebriedad, mas no el policía implicado. Sin embargo, la familia cuestiona el intento de fuga del conductor y la falta de notificación inmediata.

Policía permanece detenido

El coronel PNP Walter Poma, jefe encargado de la Región Policial Cusco, confirmó que el suboficial se encuentra detenido. “El caso está en investigación, vamos a llegar al fondo de este penoso hecho. Los familiares pueden presentar sus pruebas ante la Policía y el Ministerio Público”, declaró.

Carlos Clemente Ibarra no deja hijos, pero su madre, quien dependía de él, exige justicia por lo que considera un acto de impunidad.