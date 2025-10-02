HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | Así se desarrolla el paro de transportistas en Lima y Callao     
Sociedad

Nueva ley obligaría a restaurantes y supermercados del Perú a dar un litro de agua gratis a consumidores

La iniciativa, que modifica la Ley 28553, obligará a los establecimientos de expendio de comida a proporcionar hasta un litro de agua sin costo a los clientes que lo soliciten, con el objetivo de facilitar así estilos de vida saludables.

Nueva ley obligaría a restaurantes y supermercados del Perú a dar un litro de agua gratis a consumidores
Nueva ley obligaría a restaurantes y supermercados del Perú a dar un litro de agua gratis a consumidores | Foto: Gemini.

El Congreso de la República avanza una propuesta legislativa que busca garantizar el acceso gratuito al agua potable en espacios de consumo masivo. El proyecto plantea que restaurantes, supermercados y tiendas de conveniencia estén obligados a entregar, sin costo alguno, hasta un litro de agua a cualquier cliente que lo solicite. La medida se enmarca en el dictamen de la Ley que modifica la Ley 28553, Ley General de Protección a las Personas con Diabetes, con el objetivo de elevar las medidas para prevenir y tratar la enfermedad que hoy afecta a más de 2 millones de peruanos.

Para que la iniciativa se legalice, deberá ser aprobada en el Pleno por insistencia, luego de que el Ejecutivo la observe.

Medida también impulsa ampliar las campañas para detección de diabetes. Foto: PAHO.

Medida también impulsa ampliar las campañas para detección de diabetes. Foto: PAHO.

lr.pe

Agua gratis en establecimientos

La iniciativa está vinculada con la Ley N.° 28553, Ley General de Protección a las Personas con Diabetes, y su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 008-2023-SA, que establece medidas de prevención, diagnóstico y tratamiento de la diabetes, reconociendo la importancia de facilitar el acceso a servicios y condiciones que favorezcan estilos de vida más saludables.

La propuesta modifica los artículos 3 y 8 de la norma actual, así como el primer párrafo del artículo 9, incorporando el inciso 10.2 al artículo 10, y el artículo 3, de Desarrollo e informe de resultados. De aprobarse la medida, impulsada por la Dirección General de Salud de las Personas, del Ministerio de Salud (Minsa), los establecimientos de expendio de comida – tiendas de conveniencia, supermercados y restaurantes del país –, tendrán la obligación de brindar hasta un litro de agua a quien lo solicite.

Cabe destacar que el Minsa informa cada año a finales de noviembre a la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República sobre los avances y resultados de la ejecución del Programa Nacional de Prevención y Atención de Pacientes con Diabetes.  

Congreso aprueba modificaciones en la Ley de Diabetes

El último 30 de septiembre, la Comisión de Salud y Población, presidida por la congresista Magaly Ruiz Rodríguez (APP), aprobó, por unanimidad (19 votos), el dictamen de allanamiento a las observaciones presentadas por el Poder Ejecutivo sobre la propuesta que modifica la Ley N.° 28553, con el fin de ampliar las medidas de prevención y tratamiento de la enfermedad.

Asimismo, según el Parlamento, se fortaleció la coordinación con el Ministerio de Educación para estrategias de detección temprana y promoción de hábitos saludables en escolares. Por otro lado, los ministerios de Salud y de Trabajo deberán implementar campañas preventivas dirigidas a trabajadores públicos y privados.  

