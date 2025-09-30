HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

Científicos descubren proteína que podría ralentizar el envejecimiento y las enfermedades crónicas: estudio se realizó durante 5 años

Un estudio de la Universidad de Augusta, publicada en The American Journal of Clinical Nutrition, revela que una proteína podría ayudar a retrasar el envejecimiento biológico, protegiendo una parte de la estructura celular clave para reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

Un reciente estudio, realizado por la Universidad de Augusta, en Estados Unidos, identificó una proteína clave que estaría directamente vinculada con el proceso de envejecimiento celular y, el desarrollo de enfermedades crónicas. Tras cinco años de seguimiento y análisis, los científicos estudiaron cómo esta molécula estaría directamente relacionada con el mantenimiento de la salud celular, al contribuir a la estabilidad de los telómeros, estructuras del ADN que se acortan con el paso del tiempo y que son consideradas un marcador biológico del envejecimiento.

Los resultados, publicados en la revista científica The American Journal of Clinical Nutrition, abren la puerta a nuevas estrategias para retrasar el envejecimiento biológico y prevenir patologías asociadas a la edad, como las cardiovasculares, metabólicas y neurodegenerativas.

PUEDES VER: China desafía las baterías de litio con una de iones de hidruro seis veces más potente

La proteína que podría ralentizar el envejecimiento

El estudio midió la longitud de los telómeros leucocitarios (LTL) en 1.054 personas – hombres mayores de 50 y mujeres por encima de los 55 años –, durante cinco años, para conocer las diferencias entre el inicio, luego de dos y después de cuatro años de ensayos. Mientras la mitad de los participantes tomó 2.000 unidades de vitamina D3 y 1 gramo de ácidos grasos omega-3 marinos al día, la otra parte recibió un placebo de aceite de pescado.

Durante sus visitas al Harvard Clinical and Translational Science Center (CTSC), los voluntarios fueron sometidos a un examen clínico, donde se les midió su altura, el peso, otros parámetros antropométricos, la presión arterial y el rendimiento físico. Asimismo, recopilaron muestras de sangre y orina en ayunas, junto a una prueba de tolerancia a la glucosa oral de 2 horas y una de función pulmonar (espirometría), electrocardiogramas, una prueba de densidad mineral ósea, una ecocardiografía 2D y evaluaciones del pensamiento y el estado de ánimo.

Tras los resultados, los científicos observaron que las personas que fueron suplementadas con vitamina D redujeron significativamente la pérdida de telómeros, previniendo la pérdida de 140 pares de LTL, en comparación con los que recibieron placebo. Al proteger los telómeros, estructuras que con la edad se van acortando y, con ello, se aumenta el riesgo de enfermedades crónicas, ralentizan el envejecimiento y la presencia de estos males; el equivalente a retrasar casi 3 años de envejecimiento celular.

Si bien existen estudios anteriores que relacionaban a la vitamina D con beneficios en esta estructura celular, esta es la primera vez que una investigación comprueba que este suplemento mantiene las células jóvenes por más tiempo; no obstante, es necesario que esta sea reforzada con más análisis.

