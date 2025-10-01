HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Censos Nacionales 2025: INEI detalla los pasos que debes seguir si no recibiste la visita del censista en tu vivienda

Los Censos Nacionales 2025, organizados por el INEI, se encuentran en marcha y culminarán en octubre. Si no estuviste en casa durante la visita del censista, la institución ofrece esta solución.

Censistas en el Censo Nacional 2025 de INEI
Censistas en el Censo Nacional 2025 de INEI | Composición LR/ Andina/ INEI

Los Censos Nacionales 2025 se desarrollan en todo el país desde agosto y culminarán este mes de octubre. Ahora bien, ¿qué ocurre si no estabas en casa cuando el censista realizó la visita? El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que la ciudadanía puede comunicarse a las líneas telefónicas habilitadas para solicitar una nueva visita y así cumplir con el proceso censal.

Líneas disponibles para solicitar una nueva visita de un censista en los Censos 2025

  • Call Center (línea gratuita): 0800 70225
  • Línea para Lima: (01) 743 5331

PUEDES VER: INEI refuerza seguridad de censistas con apoyo de la Policía Nacional a nivel nacional

lr.pe

Censos 2025: ¿cómo se realiza el proceso a nivel nacional?

Durante los Censos Nacionales 2025, se registrarán todas las viviendas del país, sin importar si son casas, departamentos o habitaciones, ya sean propias o alquiladas. En el caso de que el propietario habite en el inmueble, será él o un integrante de su familia quien brinde los datos como Informante Calificado. En cambio, si el dueño alquila la vivienda y reside en otro lugar, no será censado en ese domicilio; en esa situación, la responsabilidad de responder recaerá en una persona del hogar arrendatario.

Para los casos en los que un mismo propietario tenga una vivienda dividida en varios espacios —por ejemplo, un piso de su uso y los demás en alquiler—, cada unidad será registrada como un hogar independiente. De este modo, cada inquilino deberá designar a su propio Informante Calificado, lo que permitirá obtener un registro más preciso de la cantidad real de hogares en el país.

En el caso de las viviendas compartidas por roommates, el censo establece dos criterios: si las personas comparten gastos de alimentación, se consideran un solo hogar y basta con que una de ellas responda el cuestionario. En cambio, si cada inquilino maneja su presupuesto de manera independiente, se contabilizarán como hogares distintos. Tanto arrendatarios como roommates tienen el derecho y la obligación de participar en el censo en el lugar donde residen de manera permanente.

