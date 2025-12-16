HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Conoce tres nuevas rutas que harán tus vacaciones más divertidas

Copa Airlines suma tres rutas estratégicas que conectan México y República Dominicana, fortaleciendo su red y ofreciendo nuevas experiencias de viaje.

Disfruta de los mejores destinos junto a tu familia o amigos. Fuente: Difusión.
Disfruta de los mejores destinos junto a tu familia o amigos. Fuente: Difusión.

Conocer culturas vibrantes, paisajes sorprendentes y experiencias únicas; son algunas de las mayores motivaciones para viajar. En un continente tan diverso como América, cada vuelo significa una nueva aventura y una oportunidad de conectar con la dicha de volar.

A partir de diciembre de 2025 y enero de 2026, Copa Airlines inicia operaciones en: Los Cabos, México y Puerto Plata, República Dominicana. Además, reabre los servicios hacia Santiago de los Caballeros, República Dominicana. ¿Te animas a viajar?

Conoce múltiples destinos con Copa Airlines

Visitar estos nuevos destinos significa descubrir tres joyas únicas del continente. Desde los paisajes donde el desierto se une con el mar en México y la hospitalidad del norte dominicano, cada destino ofrece experiencias memorables.

Con la conectividad de Copa Airlines a través del Hub de las Américas®, los viajeros podrán explorar playas, gastronomía, cultura y naturaleza con la comodidad y eficiencia que distinguen a la aerolínea.

Los Cabos, México: un paraíso natural

A partir del 4 de diciembre de 2025, Copa Airlines operará tres vuelos semanales* hacia Los Cabos, conectando este destino a través del Hub de las Américas®. Ubicado en la punta sur de la península de Baja California Sur, Los Cabos combina playas, paisajes desérticos, una vibrante vida costera y una rica oferta de actividades.

Playas como Chileno Bay y Santa María son ideales para el snorkel y buceo, mientras que el famoso Arco de Cabo San Lucas ("El Arco"), ubicado en Land’s End, es el punto icónico para fotografías y paseos en lancha.

Para los viajeros que buscan contacto con la naturaleza, San José del Cabo es también un punto privilegiado para el avistamiento de ballenas grises y jorobadas durante los meses de invierno. Además, la cercanía con el Parque Nacional Cabo Pulmo, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, ofrece una experiencia única en uno de los arrecifes más antiguos del Pacífico.

<em>Conecta con la naturaleza en este paraíso natural. Fuente: Difusión.</em>

Conecta con la naturaleza en este paraíso natural. Fuente: Difusión.

República Dominicana: Santiago de los Caballeros y Puerto Plata

Por su parte, en enero de 2026, Copa Airlines reanudará operaciones hacia Santiago de los Caballeros y Puerto Plata, con tres vuelos semanales cada uno*. Este destino permitirá a los viajeros conocer una ciudad llena de cultura, historia, naturaleza, sabores locales y paisajes montañosos.

Santiago es la segunda ciudad más grande del país, famosa por su agradable clima, rutas de montaña y auténtica gastronomía dominicana. Entre sus atractivos se encuentran: la Catedral de Santiago Apóstol, joya arquitectónica del siglo XIX; el imponente Monumento a los Héroes de la Restauración; y el Centro León, referencia cultural del Cibao que resguarda arte y patrimonio local.

La vida nocturna de la ciudad también es un atractivo turístico adicional: bares de música en vivo, restaurantes con cocina dominicana contemporánea y discotecas donde se baila merengue y bachata hasta el amanecer. Santiago de los Caballeros combina la calidez de su gente con una oferta turística vibrante que refleja el corazón cultural.

Asimismo, Puerto Plata es un destino costero que combina historia y playa. La Fortaleza San Felipe, construida en el siglo XVI, es un testimonio vivo del pasado colonial español.

La ciudad también destaca por sus playas doradas como Playa Dorada, el malecón vibrante, el teleférico que sube al monte Isabel de Torres con jardines botánicos y vistas panorámicas, museos como el del ámbar, y actividades acuáticas.

Puerto Plata también es naturaleza pura: sus alrededores son hogar de las 27 charcas y cascadas de Damajagua, un recorrido de aventura que combina caminatas, saltos y descensos por toboganes naturales.

Experiencia única de viaje

Y como toda gran experiencia comienza desde el viaje, Copa Airlines ofrece, sin importar la ruta o tarifa que escojas, servicio a bordo con bebida y refrigerio incluido. Además, todos los vuelos cuentan con disponibilidad de Clase Ejecutiva, y en algunos trayectos se puede disfrutar de Clase Ejecutiva Dreams, con asientos reclinables tipo cama para un viaje más confortable.

Los viajeros también pueden aprovechar el programa Panamá Stopover, una iniciativa de Copa Airlines junto a la Autoridad de Turismo de Panamá y PROMTUR, que permite hacer una parada en el país de entre una y seis noches con el mismo boleto y sin costo adicional.

De esta manera, es posible visitar dos destinos por el precio de uno, aunque el viaje tenga otro destino final. Para planificar tu estadía y acceder a beneficios exclusivos en hoteles, restaurantes y atracciones, visita www.stopoverinpanama.com

*Vuelos sujetos a restricciones y/o cambios.

[CONTENIDO PATROCINADO]

