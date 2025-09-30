La Maratón de los Andes se lanza en el Congreso con la promesa de convertirse en vitrina mundial

El recorrido partirá desde Jauja y culminará en Huancayo. | Fuente: Adrián Sarria Muñoz / La República. | Créditos: Carlos Félix / La República.

El recorrido partirá desde Jauja y culminará en Huancayo. | Fuente: Adrián Sarria Muñoz / La República. | Créditos: Carlos Félix / La República.

La Maratón Internacional de los Andes cumplirá 38 ediciones este 9 de noviembre. El recorrido partirá en Jauja y culminará en Huancayo, a más de 3.200 metros de altura, lo que la convierte en una de las pruebas más exigentes del calendario sudamericano.

En el Congreso, el tercer vicepresidente Ilich López presentó el evento y destacó que se busca posicionarlo al nivel de las grandes maratones de Tokio, Berlín o Nueva York. “Nuestra meta es que la Maratón de los Andes sea reconocida como uno de los grandes eventos del mundo, vinculando deporte, cultura y desarrollo económico”, dijo, al tiempo de anunciar un proyecto de le (PL) y que declara a esta competencia como referente internacional y destino turístico.

El legislador aseguró que su PL, ahora en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, será aprobado durante el 2025. Sin embargo, su alcance es principalmente simbólico. “El proyecto de ley ya se presentó y antes de fin de año debe aprobarse, para que el Ministerio de Educación, el IPD y el Ministerio de Turismo puedan intervenir directamente en la organización de la maratón”, señaló.

Un proyecto simbólico

El texto del proyecto precisa que la declaratoria “otorga a la Maratón Internacional de los Andes un estatus jurídico y político especial”, que permitiría involucrar a sectores como MINCETUR, MINEDU, IPD, el Gobierno Regional de Junín y la Municipalidad de Huancayo. También plantea facilitar cooperación internacional, alianzas público–privadas y la certificación de la competencia por parte de World Athletics y AIMS. No obstante, más allá de esa formalidad, la iniciativa no puede hacer más en materia de financiamiento o infraestructura.

Para los protagonistas, eso es lo que realmente falta. El marchista César Rodríguez Diburga, cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024, pidió mayor inversión en preparación y equipos técnicos: “No podemos competir de igual a igual con potencias como China, Italia o España si no hay entrenadores capacitados y un equipo completo detrás. El apoyo es indispensable para dar el salto”, dijo, tras explicar que se prepara para volver a la élite en 2026, tras superar una lesión..

Por su parte, el entrenador Keniano Michael Lekura Koipat, radicado en Concepción desde hace 15 años, advirtió sobre el abandono de la infraestructura: “El deporte en el Perú está prácticamente olvidado. Cada distrito debería tener un estadio en condiciones adecuadas. El potencial existe, pero sin inversión no se puede hablar de logros sostenidos”, señaló.

El pedido más fuerte fue institucional: que el deporte deje de depender del Ministerio de Educación y tenga rango ministerial propio. “En otros países existe un Ministerio de Deporte con presupuesto y dirección clara. Aquí el deporte siempre queda relegado”, añadió Lekura.

Así, mientras el proyecto de ley busca darle proyección internacional a la Maratón de los Andes, atletas y entrenadores insisten en que sin recursos ni políticas de base el impacto será limitado. Más allá del título de faro mundial, “lo que necesitamos son pistas de entrenamiento, financiamiento para giras y un sistema que respalde al atleta desde la niñez”, coincidieron.

El congresista López ahora tiene la responsabilidad de hacer que su promesa se convierta en realidad.

Ruta y premios

La prueba reina de 42K partirá en Ataura (Jauja) y llegará al estadio de Huancayo, atravesando Concepción, San Agustín de Cajas y El Tambo. También habrá pruebas de 21K (desde Concepción), 10K (desde San Agustín de Cajas) y 5K juveniles (desde el Fundo El Porvenir).

La bolsa de premios para la categoría libre 42K asciende a 15 mil dólares para el primer puesto, con incentivos hasta el décimo lugar. En las demás categorías (10K, 21K, Super Master y Juveniles), los premios oscilan entre 100 y 1.000 dólares.

Atletas César Rodríguez Diburga y Michael Lekura reciben reconocimiento del Congreso. Foto: Carlos Félix / La República.





Las inscripciones estarán abiertas del 2 de agosto al 6 de noviembre, con costos simbólicos: S/ 5.00 para juveniles y S/ 30.00 para las demás categorías.

Con más de tres décadas de historia, la Maratón de los Andes regresa en 2025 con un doble desafío: mantenerse como prueba de resistencia en altura y convertirse, al mismo tiempo, en vitrina global del atletismo peruano.