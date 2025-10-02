Se evidenció poca presencia de buses en distintos puntos de Lima durante el paro de transportistas de este 2 de octubre. | Silvana Quiñonez | URPI

Se evidenció poca presencia de buses en distintos puntos de Lima durante el paro de transportistas de este 2 de octubre. | Silvana Quiñonez | URPI

Este 2 de octubre, se lleva a cabo un nuevo paro de transportistas, en respuesta a la ola de extorsiones y sicariato en Lima y Callao, además de la falta de acción de las autoridades para enfrentar la creciente inseguridad que aqueja a diferentes sectores del país.

Varios gremios y sindicatos del transporte han acatado la medida, con más de 120 empresas que no han salido a trabajar. Sin embargo, algunas líneas no se han sumado a este paro.

TE RECOMENDAMOS FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

Paro de transportistas de este 2 de octubre: poca presencia de buses en algunas vías

En las primeras horas de la jornada, pasajero reportan una limitada circulación de buses en distintos puntos de la ciudad. En el Centro de Lima, hay poca presencia de buses en los paraderos, con algunas combis que sí han salido, como las de la ruta que cubre la av. Colonial. En Huaycán, no se han avistado los llamados 'Chosicanos'. En San Juan de Lurigancho, a la altura Caja de Agua, hay poca presencia dee carros, por lo que no se evidencia tráfico, tampoco saliendo de Puente Nuevo. Hay unidades de transporte operando.

En el Callao, en el cruce de las avenidas Carlos Izaguirre con Bertello, empresas de transporte como Translima, Haya de la Torre, Terminal Pesqueros y 35B no han salido a trabajar. Además, pasajeros indican que están esperando hasta dos horas para abordar un bus en dirección a Ventanilla. Señalan que los taxi colectivos están cobrando hasta 15 soles por persona, cuando la tarifa usual es de 3 soles.

En la avenida Gambetta, los choferes han bloqueado la avenida. Y se reporta falta de unidades, además de pasajeros varados. En Lima Norte, los buses de Nuevo Perú, Etuchisa ('El Chino'), 'La 41' o 'El Rápido' están operando con normalidad. El 'Lorito' está operativo, pero con pocas unidades. Los buses que operan también incluyen los de la empresa San Sebastián ('La 50'), Las Flores ('La 57'), Roma y Santa Catalina.

El carro 'La 73' en 2 de Mayo en el Centro de Lima.

Las combis de la av. Colonial anunciaron que acatarían el paro, aunque se vieron algunas unidades.

Desde tempranas horas de la mañana, se evidenció la presencia de buses.

Pasajeros en el Callao esperan hasta dos horas para abordar un bus.

Se reporta que los buses van llenos debido a la falta de unidades.

MTC da tolerancia a trabajadores

El Ministerio de Trabajo anunció una tolerancia en los centros laborales de hasta dos horas en su horario de ingreso. Por lo pronto, se reporta que hay personas que han estado esperando hasta 10 minutos en los paraderos. Sin embargo, el flujo de pasajeros no es tan grande, debido a que muchas universidades y colegios dictaron la virtualidad para el día de hoy.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.