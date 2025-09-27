Arequipa: hijo busca al chofer que mató a sus padres ante falta de apoyo de la PNP

Henry Chaparro está decepcionado de la Policía en Arequipa, pues las investigaciones contra el chofer que atropelló y mató a sus padres no avanzan. Afirma que recibe respuestas frías de los agentes de la UPIAT cada vez que solicita información sobre el caso: “Estoy de franco”, “¿Tienes algo más?”, “¿Has encontrado algo?”. Incluso ha tenido que investigar y proporcionar por su cuenta datos, pistas e imágenes a la PNP.

El 2 de agosto, Henrry Chaparro perdió a sus padres: Genara Oviedo (72) y Belizario Chaparro (75), quienes fueron arrollados por un conductor que se dio a la fuga y es buscado por doble homicidio.

Luego del entierro, Henrry, confió en que la unidad PNP especializada en accidentes de tránsito haría su trabajo, pero hasta ahora no hay resultado; por ello tuvo que protestar ante los medios de comunicación porque el avance es pobre. “Desde el primer momento no vi interés en la Policía”, afirmó.

Henry añadió que su familia está indignada con el comportamiento de la PNP, pero más aún del conductor que no auxilió a los adultos mayores de 70 años. “Mi padre pudo salvarse, pero el conductor lo remató”.

Deudo tuvo que buscar por su cuenta las cámaras de seguridad

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 7 de la Vía de Evitamiento, distrito de Cerro Colorado, el 2 de agosto último a las 9.30 p.m. En su propia investigación, Henrry notó que había cámaras en el almacén de una empresa cercana, fue a pedir imágenes y le dijeron que sin una orden policial no podrían proporcionarlas. Recién luego de dos días la Policía solicitó las imágenes.

“Fue una camioneta Nissan Navara 2012, el conductor no prestó ayuda a mis padres los embistió y luego arrancó. La segunda semana luego de que mis padres murieron, fui a la Policía de Tránsito y me dicen que no hay nada, solo avanzaron en mandar oficios a la municipalidad para las cámaras (…). La Policía indica que la placa no se ve en imágenes, pero yo digo ¿ahí queda el trabajo de la Policía, no deberían ver más las características por dónde huyó?”, señaló.

Seguirá investigación por su cuenta

Para Henry ir a la Policía ya no tiene caso. “Para que ya voy a perder mi tiempo, mejor acudir a los medios. Las respuestas de la Policía son ‘no puedo, estoy de franco, ¿has encontrado algo?’”.

Henrry y su familia no descansarán en buscar al responsable para que pague por su delito. Ya no confían en la Policía y esperan que la población les pueda proporcionar cualquier información al número 958496895.