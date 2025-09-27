HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú
Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú     Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú     Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú     
Sociedad

Arequipa: hijo busca al chofer que mató a sus padres ante falta de apoyo de la PNP

Joven denuncia que él mismo ubicó las cámaras de seguridad. Añade que la Policía no investiga e incluso le preguntan si tiene alguna pista nueva.

Camioneta Nissan Navara 2012 arrolló a pareja de ancianos. Fotos: difusión.
Camioneta Nissan Navara 2012 arrolló a pareja de ancianos. Fotos: difusión.

Henry Chaparro está decepcionado de la Policía en Arequipa, pues las investigaciones contra el chofer que atropelló y mató a sus padres no avanzan. Afirma que recibe respuestas frías de los agentes de la UPIAT cada vez que solicita información sobre el caso: “Estoy de franco”, “¿Tienes algo más?”, “¿Has encontrado algo?”. Incluso ha tenido que investigar y proporcionar por su cuenta datos, pistas e imágenes a la PNP.

El 2 de agosto, Henrry Chaparro perdió a sus padres: Genara Oviedo (72) y Belizario Chaparro (75), quienes fueron arrollados por un conductor que se dio a la fuga y es buscado por doble homicidio.

TE RECOMENDAMOS

Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion

PUEDES VER: Dina Boluarte: queman muñeco de la presidenta en rechazo por su llegada a Arequipa

lr.pe

Luego del entierro, Henrry, confió en que la unidad PNP especializada en accidentes de tránsito haría su trabajo, pero hasta ahora no hay resultado; por ello tuvo que protestar ante los medios de comunicación porque el avance es pobre. “Desde el primer momento no vi interés en la Policía”, afirmó.

Henry añadió que su familia está indignada con el comportamiento de la PNP, pero más aún del conductor que no auxilió a los adultos mayores de 70 años. “Mi padre pudo salvarse, pero el conductor lo remató”.

Deudo tuvo que buscar por su cuenta las cámaras de seguridad

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 7 de la Vía de Evitamiento, distrito de Cerro Colorado, el 2 de agosto último a las 9.30 p.m. En su propia investigación, Henrry notó que había cámaras en el almacén de una empresa cercana, fue a pedir imágenes y le dijeron que sin una orden policial no podrían proporcionarlas. Recién luego de dos días la Policía solicitó las imágenes.

“Fue una camioneta Nissan Navara 2012, el conductor no prestó ayuda a mis padres los embistió y luego arrancó. La segunda semana luego de que mis padres murieron, fui a la Policía de Tránsito y me dicen que no hay nada, solo avanzaron en mandar oficios a la municipalidad para las cámaras (…). La Policía indica que la placa no se ve en imágenes, pero yo digo ¿ahí queda el trabajo de la Policía, no deberían ver más las características por dónde huyó?”, señaló.

Seguirá investigación por su cuenta

Para Henry ir a la Policía ya no tiene caso. “Para que ya voy a perder mi tiempo, mejor acudir a los medios. Las respuestas de la Policía son ‘no puedo, estoy de franco, ¿has encontrado algo?’”.

Henrry y su familia no descansarán en buscar al responsable para que pague por su delito. Ya no confían en la Policía y esperan que la población les pueda proporcionar cualquier información al número 958496895.

Notas relacionadas
Dina Boluarte: queman muñeco de la presidenta en rechazo por su llegada a Arequipa

Dina Boluarte: queman muñeco de la presidenta en rechazo por su llegada a Arequipa

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: verifica aquí si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: verifica aquí si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Corte de luz en Arequipa por Seal: revisa horarios y zonas afectadas del 24 al 26 de septiembre

Corte de luz en Arequipa por Seal: revisa horarios y zonas afectadas del 24 al 26 de septiembre

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El 'Monstruo' cayó por exnovio de actual pareja: ropa interior del criminal tendida en su casa lo delató

El 'Monstruo' cayó por exnovio de actual pareja: ropa interior del criminal tendida en su casa lo delató

LEER MÁS
Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

LEER MÁS
Paro de transportistas EN VIVO: conductores llegan al Congreso tras bloquear vías en San Juan de Lurigancho y la Panamericana Norte

Paro de transportistas EN VIVO: conductores llegan al Congreso tras bloquear vías en San Juan de Lurigancho y la Panamericana Norte

LEER MÁS
Paro de transportistas 27 y 28 de septiembre: estas son las universidades e institutos que suspendieron sus clases presenciales

Paro de transportistas 27 y 28 de septiembre: estas son las universidades e institutos que suspendieron sus clases presenciales

LEER MÁS
Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú: “Solo el resultado se enviaría a Lima”

Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú: “Solo el resultado se enviaría a Lima”

LEER MÁS
Vía rápida Wiesse en San Juan de Lurigancho, el proyecto vial que abriría paso a la informalidad en el transporte

Vía rápida Wiesse en San Juan de Lurigancho, el proyecto vial que abriría paso a la informalidad en el transporte

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir ser DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Doña Martita, madre de Milett Figueroa, rompe su silencio sobre la ruptura de su hija con Marcelo Tinelli: "Todos felices"

Sociedad

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Así fue la captura del 'Monstruo' en Paraguay: video revela el momento exacto de la caída del criminal más buscado del Perú

Justicia paraguaya dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo' en celda de máxima seguridad

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota