Corte de luz en Arequipa este 2 de octubre: Seal anuncia horarios y zonas afectadas
Diferentes horarios de interrupción se implementarán en áreas de Arequipa como Caravelí, Characato y Socabaya, donde se realizarán tareas de mantenimiento en las redes eléctricas y cambios de transformador, según Seal.
Mediante su página oficial, la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (Seal) ha anunciado que el 2 de octubre se realizará un corte de luz en varios distritos del departamento, por lo que ha pedido a los residentes que tomen las precauciones necesarias para evitar inconvenientes. Estos están programados por diferentes horarios y se realizan por temas de manteniendo y reforzamiento.
Entre los distritos afectados se encuentra Caravelí, Cerro Colorado, Characato, Sabandía y Socabaya y el plazo estimado para que se restablezca el servicio es de 10 horas dependiendo de la localidad. En caso de algún contratiempo, Seal avisará mediante sus canales oficiales.
Corte de luz en Arequipa: zonas y horarios afectadas
Corte de luz 3 de octubre
Provincia: Caravelí
- Motivo: Cambio de conductor existente
Zonas Afectadas: Urbanizaciones del Distrito de Mariano Nicolas Valcárcel: Anchalo-Huacan, Carlos Portocarrero Dongo, Cerro Barroso, Jayhuiche, La Tranca Platanal, Mina Posco Misky, Misky II, Piuca, San Martin, Santa Rosa, Secocha, Surita, Urasqui. Urbanizaciones del Distrito de Ocoña: Alto Pueblo Viejo, Anexo Panarcana, Ceniceros, Hualla, Huantay, Mollebamba, Nuevo Chiguay, Santa Rita. Urbanizaciones del Distrito de Rio Grande: Alto Molino, Avispa, Callanga, Champune, Chorunga, Huaca, Iquipi, Ispaca, La Capilla, La Culata, Piuca, San Jose, San Juan de Churunga, Santa Rosa de Lima de Alto Molino, Zona Industrial El Gran Chaparral. Urbanizaciones del Distrito de Yanaquihua: Base Rey, Cerro Rico, Chococa, Potreros, Quiscayoc, Yause. Urbanizaciones del Distrito de Caraveli: Alto Molino, Ciudad de Dios Caraveli, Isidro Berrocal Coronado, Jardines de San Andres, Jose Pedro Tordoya Montoya, Virgen del Buen Paso, Vista Alegre
- Horario de Interrupción:
Inicio: 07:00 del 03/10/2025
Restablecimiento: 17:00 del 03/10/2025
Distrito: Characato, Sabandía y Socabaya
- Motivo: Mantenimiento de redes en media tensión
Zonas Afectadas: Urbanizaciones del distrito de Characato: Los Cipreses, San Francisco, Virgen de La Candelaria Zona B-C-D, Urbanizaciones del distrito de Sabandia: Buena Vista, Ccoripata, La Isla, Las Rocas, Sabandia, Yumina, Urbanizaciones del distrito de Socabaya: Santa Anita II
- Horario de Interrupción:
Inicio: 07:30 del 03/10/2025
Restablecimiento: 14:30 del 03/10/2025
Provincia: Caravelí
- Motivo: Subsanación de deficiencias de acuerdo
Zonas Afectadas: Urbanizaciones del distrito de Bella Unión: Fundo La Pampita, Lateral 1-2, Sector San Pablo. Urbanizaciones del distrito de Jaqui: Jaqui, Lampilla, Mochica, Mochica Baja, Patahuasi. Urbanizaciones del distrito de Yauca: Mochica Baja, Villa El Sol, Yauca
- Horario de Interrupción:
Inicio: 07:30 del 03/10/2025
Restablecimiento: 13:30 del 03/10/2025
Distrito: Cerro Colorado
- Motivo: Cambio de transformador
Zonas Afectadas: Urb. Alto Libertad
- Horario de Interrupción:
Inicio: 08:30 del 03/10/2025
Restablecimiento: 12:30 del 03/10/2025
Distrito: Cayma
- Motivo: Cambio de tablero de distribución
Zonas Afectadas: Urb. Bajo El Cural
- Horario de Interrupción:
Inicio: 08:00 del 03/10/2025
Restablecimiento: 12:30 del 03/10/2025
¿Cómo revisar el recibo de Seal?
Los usuarios tienen la posibilidad de consultar su consumo eléctrico actual y de hasta cinco meses anteriores a través del portal web Consulta. Además, también pueden acceder a esta información mediante la red social WhatsApp, como parte de los canales digitales disponibles.
- Los interesados deben ingresar al siguiente link: https://app.seal.com.pe/WebConsulta/busquedarapida/buscarapidac.
- Luego de ello, debes escribir el número de contrato que te corresponde y luego presionar 'buscar'.
- Allí podrás visualizar el costo de la última deuda y también posiblemente las anteriores.
- También figura el consumo de kilovatios por hora, el periodo, el nombre del cliente y la fecha de vencimiento de la deuda.
- Los usuarios podrán comparar sus gastos de los últimos meses.
