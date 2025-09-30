Corte de luz en Arequipa este 2 de octubre: Seal anuncia horarios y zonas afectadas

Mediante su página oficial, la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (Seal) ha anunciado que el 2 de octubre se realizará un corte de luz en varios distritos del departamento, por lo que ha pedido a los residentes que tomen las precauciones necesarias para evitar inconvenientes. Estos están programados por diferentes horarios y se realizan por temas de manteniendo y reforzamiento.

Entre los distritos afectados se encuentra Caravelí, Cerro Colorado, Characato, Sabandía y Socabaya y el plazo estimado para que se restablezca el servicio es de 10 horas dependiendo de la localidad. En caso de algún contratiempo, Seal avisará mediante sus canales oficiales.

TE RECOMENDAMOS FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

Corte de luz en Arequipa: zonas y horarios afectadas

Corte de luz 3 de octubre

Provincia: Caravelí

Motivo: Cambio de conductor existente

Zonas Afectadas: Urbanizaciones del Distrito de Mariano Nicolas Valcárcel: Anchalo-Huacan, Carlos Portocarrero Dongo, Cerro Barroso, Jayhuiche, La Tranca Platanal, Mina Posco Misky, Misky II, Piuca, San Martin, Santa Rosa, Secocha, Surita, Urasqui. Urbanizaciones del Distrito de Ocoña: Alto Pueblo Viejo, Anexo Panarcana, Ceniceros, Hualla, Huantay, Mollebamba, Nuevo Chiguay, Santa Rita. Urbanizaciones del Distrito de Rio Grande: Alto Molino, Avispa, Callanga, Champune, Chorunga, Huaca, Iquipi, Ispaca, La Capilla, La Culata, Piuca, San Jose, San Juan de Churunga, Santa Rosa de Lima de Alto Molino, Zona Industrial El Gran Chaparral. Urbanizaciones del Distrito de Yanaquihua: Base Rey, Cerro Rico, Chococa, Potreros, Quiscayoc, Yause. Urbanizaciones del Distrito de Caraveli: Alto Molino, Ciudad de Dios Caraveli, Isidro Berrocal Coronado, Jardines de San Andres, Jose Pedro Tordoya Montoya, Virgen del Buen Paso, Vista Alegre

Cambio de conductor existente Urbanizaciones del Distrito de Mariano Nicolas Valcárcel: Anchalo-Huacan, Carlos Portocarrero Dongo, Cerro Barroso, Jayhuiche, La Tranca Platanal, Mina Posco Misky, Misky II, Piuca, San Martin, Santa Rosa, Secocha, Surita, Urasqui. Urbanizaciones del Distrito de Ocoña: Alto Pueblo Viejo, Anexo Panarcana, Ceniceros, Hualla, Huantay, Mollebamba, Nuevo Chiguay, Santa Rita. Urbanizaciones del Distrito de Rio Grande: Alto Molino, Avispa, Callanga, Champune, Chorunga, Huaca, Iquipi, Ispaca, La Capilla, La Culata, Piuca, San Jose, San Juan de Churunga, Santa Rosa de Lima de Alto Molino, Zona Industrial El Gran Chaparral. Urbanizaciones del Distrito de Yanaquihua: Base Rey, Cerro Rico, Chococa, Potreros, Quiscayoc, Yause. Urbanizaciones del Distrito de Caraveli: Alto Molino, Ciudad de Dios Caraveli, Isidro Berrocal Coronado, Jardines de San Andres, Jose Pedro Tordoya Montoya, Virgen del Buen Paso, Vista Alegre Horario de Interrupción:

Inicio: 07:00 del 03/10/2025

Restablecimiento: 17:00 del 03/10/2025

Distrito: Characato, Sabandía y Socabaya

Motivo: Mantenimiento de redes en media tensión

Zonas Afectadas: Urbanizaciones del distrito de Characato: Los Cipreses, San Francisco, Virgen de La Candelaria Zona B-C-D, Urbanizaciones del distrito de Sabandia: Buena Vista, Ccoripata, La Isla, Las Rocas, Sabandia, Yumina, Urbanizaciones del distrito de Socabaya: Santa Anita II

Mantenimiento de redes en media tensión Urbanizaciones del distrito de Characato: Los Cipreses, San Francisco, Virgen de La Candelaria Zona B-C-D, Urbanizaciones del distrito de Sabandia: Buena Vista, Ccoripata, La Isla, Las Rocas, Sabandia, Yumina, Urbanizaciones del distrito de Socabaya: Santa Anita II Horario de Interrupción:

Inicio: 07:30 del 03/10/2025

Restablecimiento: 14:30 del 03/10/2025

Provincia: Caravelí

Motivo: Subsanación de deficiencias de acuerdo

Zonas Afectadas: Urbanizaciones del distrito de Bella Unión: Fundo La Pampita, Lateral 1-2, Sector San Pablo. Urbanizaciones del distrito de Jaqui: Jaqui, Lampilla, Mochica, Mochica Baja, Patahuasi. Urbanizaciones del distrito de Yauca: Mochica Baja, Villa El Sol, Yauca

Subsanación de deficiencias de acuerdo Urbanizaciones del distrito de Bella Unión: Fundo La Pampita, Lateral 1-2, Sector San Pablo. Urbanizaciones del distrito de Jaqui: Jaqui, Lampilla, Mochica, Mochica Baja, Patahuasi. Urbanizaciones del distrito de Yauca: Mochica Baja, Villa El Sol, Yauca Horario de Interrupción:

Inicio: 07:30 del 03/10/2025

Restablecimiento: 13:30 del 03/10/2025

Distrito: Cerro Colorado

Motivo: Cambio de transformador

Zonas Afectadas: Urb. Alto Libertad

Cambio de transformador Urb. Alto Libertad Horario de Interrupción:

Inicio: 08:30 del 03/10/2025

Restablecimiento: 12:30 del 03/10/2025

Distrito: Cayma

Motivo: Cambio de tablero de distribución

Zonas Afectadas: Urb. Bajo El Cural

Cambio de tablero de distribución Urb. Bajo El Cural Horario de Interrupción:

Inicio: 08:00 del 03/10/2025

Restablecimiento: 12:30 del 03/10/2025

¿Cómo revisar el recibo de Seal?

Los usuarios tienen la posibilidad de consultar su consumo eléctrico actual y de hasta cinco meses anteriores a través del portal web Consulta. Además, también pueden acceder a esta información mediante la red social WhatsApp, como parte de los canales digitales disponibles.

Los interesados deben ingresar al siguiente link: https://app.seal.com.pe/WebConsulta/busquedarapida/buscarapidac.

Luego de ello, debes escribir el número de contrato que te corresponde y luego presionar 'buscar'.

Allí podrás visualizar el costo de la última deuda y también posiblemente las anteriores.

También figura el consumo de kilovatios por hora, el periodo, el nombre del cliente y la fecha de vencimiento de la deuda.

Los usuarios podrán comparar sus gastos de los últimos meses.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.