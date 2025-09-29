HOYSuscripcion LR Focus

Arequipa: alcalde exige la renuncia del ministro Ángel Manero tras declaraciones sobre priorizar el agua para la minería

Burgomaestre de Islay afirmó que la continuidad de Manero en la cartera de Desarrollo Agrario y Riego podría desencadenar protestas.


Burgomaestre considera que palabras de Manero revelan la verdadera política del Estado.
Burgomaestre considera que palabras de Manero revelan la verdadera política del Estado.

El alcalde de la provincia arequipeña de Islay, Richard Ale Cruz, pidió la renuncia o cese en funciones del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, a raíz de sus polémicas declaraciones sobre que su cartera priorizaría el derecho del agua a la minería por sobre la agricultura en época de escasez.

Richard Ale arribó a la ciudad de Arequipa para dar su pronunciamiento. La autoridad sostuvo que en caso Manero no renuncie, su salida debe darse por decisión del Ejecutivo o del Congreso (mediante una censura). Remarcó que su continuidad podría desencadenar en protestas.

"Pedimos a la presidenta, al Congreso, que se cambie de manera urgente al ministro, porque sino aquí el pueblo agricultor va a estar en las calles", refirió el alcalde de Islay. "No está en condiciones de llevar a cabo este ministerio (…) renuncie usted por el bien de la agricultura", añadió.

Vale recordar que dentro de la provincia de Islay se ubica el Valle de Tambo, zona agrícola que hace 16 años vive el conflicto por el proyecto minero Tía María. Las divergencias son por la posible contaminación ambiental, así como el uso del agua que escasea en la zona en época de estiaje.

Minería tendría preferencia sobre otras actividades económicas

En otro momento, Richard Ale refirió que las palabras de Ángel Manero, dadas la semana pasada en Perumin 37, solo sinceran una política del Estado de preferencia hacia la actividad minera, por encima de otros sectores.

"Por eso no nos hacen caso cuando contaminan los ríos", dijo en referencia a la contaminación de la cuenca del río Tambo, que estaría afectado por la actividad minera en la región Moquegua.

El pedido de Richard Ale se suma a otros pronunciamientos de gremios agrarios que exigen la salida de Ángel Manero, como el Capítulo de Ingeniería Agronómica del Colegio de Ingenieros del Perú o la Convención Nacional de Agro Peruano (Conveagro).

