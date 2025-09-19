HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Extorsionan por error a representante del Corredor Morado
Extorsionan por error a representante del Corredor Morado     Extorsionan por error a representante del Corredor Morado     Extorsionan por error a representante del Corredor Morado     
Política

'Chibolín' seguíra en prisión: Inpe anuncia que no procede excarcelación de Andrés Hurtado

El Inpe aclaró que, a pesar de haberse recibido la orden de excarcelación de Andrés Hurtado no procede su liberación inmediata. Esto debido a que aún existen trámites judiciales pendientes que deben resolverse antes de ejecutar la medida.


Andrés Hurtado seguirá en prisión | Composición: LR.
Andrés Hurtado seguirá en prisión | Composición: LR.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó hoy que, aunque se ha recibido la orden de excarcelación de Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín', no podrá ser liberado de inmediato. Y es que la entidad precisó que la decisión del Poder Judicial no es suficiente para la excarcelación en este momento, ya que aún existen aspectos legales y procedimientos pendientes que deben ser atendidos antes de hacer efectiva la medida.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Por lo mencionado, no procede ejecutar la orden de excarcelación. El Inpe actúa de acuerdo a los procedimientos que dispone la ley", se lee en el comunicado.

TE RECOMENDAMOS

FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Fiscal de la Nación solicita que se declare ilegal el partido Fuerza Popular y su exclusión de las próximas elecciones 2026

lr.pe

La entidad penitenciaria aclaró que la orden de liberación fue recibida mediante la Plataforma Virtual de Resoluciones Judiciales. Sin embargo, la decisión se basa en la existencia de una orden de detención vigente relacionada con otro proceso penal.

Cabe señalar que Hurtado, quien cumple prisión preventiva desde el 19 de diciembre del 2024, es investigado por haber invocado tener influencias en Migraciones, en una conversación con el empresario Roberto Siucho. Además, enfrenta múltiples procesos judiciales por delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, relacionada con el proceso a la ex fiscal Elizabeth Peralta, por lo que cuenta con una segunda restricción preventiva de libertad, hasta marzo de 2026.

Por ese motivo, se rechazó su solicitud de excarcelación, ya que mantiene vigente su prisión preventiva en otro procedimiento penal en curso.

En su resolución, el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, Walther Huayllani Choquepuma, resaltó que Andrés Hurtado podrá ser liberado únicamente si tiene otro mandato judicial de privación de la libertad. Es decir, como tiene otra orden de prisión preventiva por 18 meses dictada el 2 de octubre del 2024, deberá permanecer en el penal hasta que finalicen las investigaciones correspondientes.

Notas relacionadas
Alfredo Benavides sorprende al confesar por qué terminó su amistad con Andrés Hurtado: "Me enteré de muchas cosas"

Alfredo Benavides sorprende al confesar por qué terminó su amistad con Andrés Hurtado: "Me enteré de muchas cosas"

LEER MÁS
Josetty Hurtado, hija de Chibolín, presume la compra de lujoso departamento en zona exclusiva de Las Vegas: "La casa de nuestros sueños"

Josetty Hurtado, hija de Chibolín, presume la compra de lujoso departamento en zona exclusiva de Las Vegas: "La casa de nuestros sueños"

LEER MÁS
Caso Andrés Hurtado: Jorge Benavides y futbolista Tiago Cantoro declaran hoy ante la Fiscalía por presunto lavado de activos

Caso Andrés Hurtado: Jorge Benavides y futbolista Tiago Cantoro declaran hoy ante la Fiscalía por presunto lavado de activos

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Delia Espinoza advierte a la JNJ mientras debaten su suspensión: "Lo que hacen tendrá consecuencias tarde o temprano"

Delia Espinoza advierte a la JNJ mientras debaten su suspensión: "Lo que hacen tendrá consecuencias tarde o temprano"

LEER MÁS
Fiscal de la Nación solicita que se declare ilegal el partido Fuerza Popular y su exclusión de las próximas elecciones 2026

Fiscal de la Nación solicita que se declare ilegal el partido Fuerza Popular y su exclusión de las próximas elecciones 2026

LEER MÁS
Crisis en el Ministerio Público EN VIVO: Delia Espinoza da conferencia de prensa sobre su posible suspensión

Crisis en el Ministerio Público EN VIVO: Delia Espinoza da conferencia de prensa sobre su posible suspensión

LEER MÁS
Rafael López Aliaga pide que España vuelva a conquistar el Perú: "Aunque nos cueste la vida"

Rafael López Aliaga pide que España vuelva a conquistar el Perú: "Aunque nos cueste la vida"

LEER MÁS
El JNE le devuelve la militancia a 11.000 apristas: así llega el APRA a 2026

El JNE le devuelve la militancia a 11.000 apristas: así llega el APRA a 2026

LEER MÁS
Delia Espinoza sobre posible suspensión dictada por la JNJ: “Buscan que renuncie y ceda mi puesto a Patricia Benavides”

Delia Espinoza sobre posible suspensión dictada por la JNJ: “Buscan que renuncie y ceda mi puesto a Patricia Benavides”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona con corte inglés: Marcus Rashford dio la victoria 2-1 ante Newcastle por la fecha 1 de la Champions League 2025-2026

UNMSM ofrecerá gratis 1.000 panes con chicharrón este viernes 19 de septiembre en su desayuno especial: ¿desde qué hora?

Argentina contra Colombia EN VIVO por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17: La 'Albiceleste' ganan en el tercer set

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota