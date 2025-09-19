'Chibolín' seguíra en prisión: Inpe anuncia que no procede excarcelación de Andrés Hurtado

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó hoy que, aunque se ha recibido la orden de excarcelación de Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín', no podrá ser liberado de inmediato. Y es que la entidad precisó que la decisión del Poder Judicial no es suficiente para la excarcelación en este momento, ya que aún existen aspectos legales y procedimientos pendientes que deben ser atendidos antes de hacer efectiva la medida.

"Por lo mencionado, no procede ejecutar la orden de excarcelación. El Inpe actúa de acuerdo a los procedimientos que dispone la ley", se lee en el comunicado.

La entidad penitenciaria aclaró que la orden de liberación fue recibida mediante la Plataforma Virtual de Resoluciones Judiciales. Sin embargo, la decisión se basa en la existencia de una orden de detención vigente relacionada con otro proceso penal.

Cabe señalar que Hurtado, quien cumple prisión preventiva desde el 19 de diciembre del 2024, es investigado por haber invocado tener influencias en Migraciones, en una conversación con el empresario Roberto Siucho. Además, enfrenta múltiples procesos judiciales por delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, relacionada con el proceso a la ex fiscal Elizabeth Peralta, por lo que cuenta con una segunda restricción preventiva de libertad, hasta marzo de 2026.

Por ese motivo, se rechazó su solicitud de excarcelación, ya que mantiene vigente su prisión preventiva en otro procedimiento penal en curso.

En su resolución, el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, Walther Huayllani Choquepuma, resaltó que Andrés Hurtado podrá ser liberado únicamente si tiene otro mandato judicial de privación de la libertad. Es decir, como tiene otra orden de prisión preventiva por 18 meses dictada el 2 de octubre del 2024, deberá permanecer en el penal hasta que finalicen las investigaciones correspondientes.