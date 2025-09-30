HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Transportistas convocan nuevo paro el 2 de octubre
Transportistas convocan nuevo paro el 2 de octubre     Transportistas convocan nuevo paro el 2 de octubre     Transportistas convocan nuevo paro el 2 de octubre     
Sociedad

Perú recupera 60 piezas arqueológicas de las culturas Chancay, Moche e Inca desde los Países Bajos

Los objetos, entre ellos telares y muñecas de tela de Chancay, fueron elaborados entre 1000 d.C. y 1476 d.C., y su repatriación fue supervisada por expertos en arqueología y cultura.

Estos objetos de las culturas prehispánicas representan un valioso testimonio del legado histórico del Perú y reflejan la riqueza artística, simbólica y espiritual de las sociedades que los elaboraron.
Estos objetos de las culturas prehispánicas representan un valioso testimonio del legado histórico del Perú y reflejan la riqueza artística, simbólica y espiritual de las sociedades que los elaboraron. | Foto: composición LR/gob.pe

La Embajada del Perú en los Países Bajos anunció la repatriación de 60 piezas arqueológicas pertenecientes a las culturas Chancay, Moche e Inca. El acto se realizó cuando la embajadora Franca Deza recibió 54 piezas de la colección privada de Esther Cohen y otros seis artículos donados por el arqueólogo aficionado Hans Feriz.

Estas piezas fueron entregadas de manera voluntaria por ciudadanos neerlandeses que, en un acto de responsabilidad y compromiso con la preservación cultural, decidieron devolverlas para que vuelvan a su lugar de origen, lo que significó un momento de gran relevancia histórica y simbólica para la memoria cultural del Perú.

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios
El trato de repatriación se llevó a cabo gracias a la iniciativa de ciudadanos neerlandeses, quienes promovieron la devolución de las piezas como un gesto de respeto y compromiso con la protección del patrimonio cultural. Foto: gob.pe

El trato de repatriación se llevó a cabo gracias a la iniciativa de ciudadanos neerlandeses, quienes promovieron la devolución de las piezas como un gesto de respeto y compromiso con la protección del patrimonio cultural. Foto: gob.pe

PUEDES VER: Arqueólogos en Perú descubrieron una impactante construcción ancestral que superó a las famosas pirámides de Egipto: es 100 años más antigua

lr.pe

Las piezas arqueológicas que fueron repatriadas

El 22 de septiembre se presentaron objetos pertenecientes a las culturas prehispánicas Moche, Casma, Chimú, Chancay e Inca. Estas piezas captaron la atención de especialistas por su antigüedad, pues fueron elaboradas durante los periodos Intermedio Temprano, Intermedio Tardío y Horizonte Tardío. La mayoría corresponde a telares y muñecas de tela de la cultura Chancay, producidas entre los años 1000 d. C. y 1476 d. C.

Durante la identificación de las piezas, especialistas del Ministerio de Cultura del Perú y del Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvieron un cordial encuentro con la finalidad de concretar la devolución.

PUEDES VER: Arqueólogos descubren en Perú escultura de sapos de la civilización más antigua de América: tiene 3.800 años

lr.pe

El visto bueno de otros funcionarios en Países Bajos para la repatriación de los objetos

Asimismo, para llevar a cabo el proceso se contó con el apoyo de Martin Berger, profesor de la Facultad de Arqueología de la Universidad de Leiden, y de Marja van Hesse, inspectora senior del Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia de los Países Bajos, quienes supervisaron la entrega y garantizaron que se cumplieran los protocolos internacionales de conservación, revisión y repatriación.

Notas relacionadas
Chiclayo: Municipalidad de Puerto Eten y Mincul enfrentados por zona arqueológica que abarca carretera turística

Chiclayo: Municipalidad de Puerto Eten y Mincul enfrentados por zona arqueológica que abarca carretera turística

LEER MÁS
¿Cambia la historia de América? Arqueólogos revelan importante hallazgo en una ciudad perdida en el desierto de Perú

¿Cambia la historia de América? Arqueólogos revelan importante hallazgo en una ciudad perdida en el desierto de Perú

LEER MÁS
Como una cápsula del tiempo de hace 8.500 años: arqueólogos descubrieron una ciudad preservada bajo el océano desde la Edad de Piedra

Como una cápsula del tiempo de hace 8.500 años: arqueólogos descubrieron una ciudad preservada bajo el océano desde la Edad de Piedra

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El ‘Monstruo’ asegura que S/1 millón se perdió durante la captura de la cajera de Los Injertos del Cono Norte": "La Policía pintó eso”

El ‘Monstruo’ asegura que S/1 millón se perdió durante la captura de la cajera de Los Injertos del Cono Norte": "La Policía pintó eso”

LEER MÁS
Olvidó apagar el micro: fiscal fue detenido tras quedar expuesto pidiendo coima a detenidos en La Libertad

Olvidó apagar el micro: fiscal fue detenido tras quedar expuesto pidiendo coima a detenidos en La Libertad

LEER MÁS
Municipalidad de Lima criminaliza protestas de la generación Z y ofrece recompensa por manifestantes: "El que la hace, la paga"

Municipalidad de Lima criminaliza protestas de la generación Z y ofrece recompensa por manifestantes: "El que la hace, la paga"

LEER MÁS
Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos este 30 de septiembre: conoce las zonas afectadas

Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos este 30 de septiembre: conoce las zonas afectadas

LEER MÁS
Paro de transportistas este 2 de octubre: las líneas de transporte que acatarán medida y no saldrán a trabajar

Paro de transportistas este 2 de octubre: las líneas de transporte que acatarán medida y no saldrán a trabajar

LEER MÁS
La nueva avenida en Lima Este que será construida alterna a la vía de Evitamiento para no pagar peaje

La nueva avenida en Lima Este que será construida alterna a la vía de Evitamiento para no pagar peaje

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

ONP: MEF aprueba transferencia para financiar el pago de pensiones y aguinaldo por Navidad

Cierran más de 60 puertos en litoral peruano por oleaje anómalo: emiten alerta roja en Lima, La Libertad, Arequipa y Moquegua

Sporting Cristal vs Ayacucho FC HOY EN VIVO por el Torneo Clausura 2025: rimenses golean en la Liga 1

Sociedad

Cierran más de 60 puertos en litoral peruano por oleaje anómalo: emiten alerta roja en Lima, La Libertad, Arequipa y Moquegua

¿Qué día de octubre sale el Señor de los Milagros en su primer recorrido este 2025?

Procesiones del Señor de los Milagros 2025: fechas, recorridos y regreso histórico al Callao tras 22 años

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congreso aprueba acusar a Martín Vizcarra por designar a Daniel Soria como procurador

José Domingo Pérez acusa a Tomás Gálvez: "Está acosando laboralmente al fiscal Rafael Vela y a mí"

Odebrecht presenta habeas corpus contra Rafael Vela y José Domingo Pérez para evitar investigaciones

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota