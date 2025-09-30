Perú recupera 60 piezas arqueológicas de las culturas Chancay, Moche e Inca desde los Países Bajos

Estos objetos de las culturas prehispánicas representan un valioso testimonio del legado histórico del Perú y reflejan la riqueza artística, simbólica y espiritual de las sociedades que los elaboraron. | Foto: composición LR/gob.pe

Estos objetos de las culturas prehispánicas representan un valioso testimonio del legado histórico del Perú y reflejan la riqueza artística, simbólica y espiritual de las sociedades que los elaboraron. | Foto: composición LR/gob.pe

La Embajada del Perú en los Países Bajos anunció la repatriación de 60 piezas arqueológicas pertenecientes a las culturas Chancay, Moche e Inca. El acto se realizó cuando la embajadora Franca Deza recibió 54 piezas de la colección privada de Esther Cohen y otros seis artículos donados por el arqueólogo aficionado Hans Feriz.

Estas piezas fueron entregadas de manera voluntaria por ciudadanos neerlandeses que, en un acto de responsabilidad y compromiso con la preservación cultural, decidieron devolverlas para que vuelvan a su lugar de origen, lo que significó un momento de gran relevancia histórica y simbólica para la memoria cultural del Perú.

TE RECOMENDAMOS FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

El trato de repatriación se llevó a cabo gracias a la iniciativa de ciudadanos neerlandeses, quienes promovieron la devolución de las piezas como un gesto de respeto y compromiso con la protección del patrimonio cultural. Foto: gob.pe

Las piezas arqueológicas que fueron repatriadas

El 22 de septiembre se presentaron objetos pertenecientes a las culturas prehispánicas Moche, Casma, Chimú, Chancay e Inca. Estas piezas captaron la atención de especialistas por su antigüedad, pues fueron elaboradas durante los periodos Intermedio Temprano, Intermedio Tardío y Horizonte Tardío. La mayoría corresponde a telares y muñecas de tela de la cultura Chancay, producidas entre los años 1000 d. C. y 1476 d. C.

Durante la identificación de las piezas, especialistas del Ministerio de Cultura del Perú y del Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvieron un cordial encuentro con la finalidad de concretar la devolución.

El visto bueno de otros funcionarios en Países Bajos para la repatriación de los objetos

Asimismo, para llevar a cabo el proceso se contó con el apoyo de Martin Berger, profesor de la Facultad de Arqueología de la Universidad de Leiden, y de Marja van Hesse, inspectora senior del Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia de los Países Bajos, quienes supervisaron la entrega y garantizaron que se cumplieran los protocolos internacionales de conservación, revisión y repatriación.