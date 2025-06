Excavación arqueológica descubre vestigios de la Lima del siglo XVI, pero Palacio de Gobierno impide continuar con los trabajos

Arqueólogos no pueden continuar con trabajos de excavación por negativa de Palacio de Gobierno. Foto: Composición/LR

En una área de más de 300 metros cuadrados entre Palacio de Gobierno, dirigido por la presidenta Dina Boluarte, y la Alameda Chabuca Granda, arqueólogos encontraron vestigios de la Lima Antigua como un arco de ladrillos, un arco de puente del Siglo XVI, y los cimientos del arco ornamental, Arco de Lima que funcionó desde el siglo XVII. Sin embargo, los expertos no pueden continuar con los trabajos de excavación debido a que, desde la casa de Pizarro, no se otorgó los permisos correspondientes, según reveló Punto Final.

De acuerdo con el reportaje periodístico, la negativa de Palacio de Gobierno se debe a razones de "seguridad" y "protección" hacia Boluarte Zegarra.

Así lo resaltó el coordinador de Arqueología de ProLima, Ernesto Olazo, al señalar que, pese a que cuentan con todos los permisos y han propuesto alternativas a Palacio para realizar los trabajos, no se les otorgó el permiso correspondiente.

"En realidad tenemos nosotros todos los permisos que se deberían tener normativamente: el permiso del Ministerio de Cultura, el permiso de la gerencia de movilidad urbana para interferencia de vías. Lo que aún no tenemos permiso desde el mismo Palacio de Gobierno para continuar estas exploraciones, a pesar de que se han presentado propuestas alternativas y la justificación necesaria para poder excavar allí", enfatizó Olazo.

Gobierno impide excavación de vestigios de la Lima Antigua

Según señaló Ernesto Olazo, durante los trabajos de excavación realizados a 5 metros bajo tierra se encontraron los remanente del Molino de Gerónimo de Aliaga, cuya existencia se remonta desde el siglo XVI; es decir, cuenta con 500 años de historias.

Por otro lado, uno de los mayores problemas que encuentra el proyecto de ProLima se debe a que los arqueólogos no pueden continuar con los trabajos, pese a que han descubierto una de las bases de un arco ornamental, que en la antigüedad, marcó el ingreso a la ciudad de Lima, debido a que se encuentra bajo la zona de ingresos vehiculares de autos en Palacio de Gobierno.

Trabajos de excavación no pueden seguir su curso por negativa de Palacio de Gobierno.

"Nosotros tenemos permiso para intervenir esta zona utilizada actualmente como excavación arqueológica para la investigación. (…) Bueno, por medidas de seguridad, no nos permiten el acceso, es lo que nos han comunicado en trabajos de campo, que no se permite por medidas de seguridad", dijo Carlos Vega, sub gerente de ProLima.

Es preciso resaltar que el proyecto señalado data desde la gestión del exalcalde de Lima, Luis Castañeda, en un plan de trabajo hacia el 2035. Asimismo, cuenta con un presupuesto de S/6.5 millones y se encuentra retrasado, en el que se esperaba comenzar con la ejecución el 12 de mayo de este año, pero, hasta el momento, no se ha podido iniciar con los trabajos.

Según ProLima, el 8 de mayo, Palacio se negó a brindar la autorización para realizar un estudio de suelo porque es una zona restringida debido a que "es por donde habitualmente la señora presidenta constitucional de la República realiza sus desplazamientos, así como el personal".