HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ciencia

Como una cápsula del tiempo de hace 8.500 años: arqueólogos descubrieron una ciudad preservada bajo el océano desde la Edad de Piedra

Herramientas de madera, puntas de flecha y restos de animales, demuestran que una antigua civilización prosperó y supo adaptarse a su entorno.

Una expedición arqueológica descubrió un asentamiento de la Edad de Piedra sumergida y bien preservada. Foto: Global News
Una expedición arqueológica descubrió un asentamiento de la Edad de Piedra sumergida y bien preservada. Foto: Global News

Un asentamiento de la Edad de Piedra fue descubierto por los arqueólogos bajo la bahía de Aarhaus, en Dinamarca. El yacimiento, sumergido hace unos 8.500 años, se encuentra en un extraordinario estado de conservación gracias a que se sumergió cuando las enormes capas de hielo se derritieron durante el final de la última Edad de Hielo, se elevó el nivel del mar e inundaron las comunidades costeras.

El lugar, preservado en un entorno submarino sin oxígeno, ha sido considerado como una auténtica "cápsula del tiempo" para los arqueólogos. “Es como una cápsula del tiempo, cuando el nivel del mar subió, todo se preservó en un ambiente sin oxígeno… el tiempo simplemente se detuvo”, explicó Peter Moe Astrup, arqueólogo submarino que lidera la expedición en el mar de Dinamarca, en declaraciones al canal Global News.

Los arqueólogos descendieron hasta 8 metros en el mar para realizar la expedición. Foto: Global News

Los arqueólogos descendieron hasta 8 metros en el mar para realizar la expedición. Foto: Global News

¿Qué objetos se encontraron en el asentamiento submarino?

Los investigadores encontraron herramientas de madera, puntas de flecha, huesos de animales, avellanas y dientes de foca. Estos objetos demuestran que fue una próspera sociedad mesolítica experta en la pesca, caza y elaboración de herramientas complejas para la supervivencia. Se espera que futuras excavaciones encuentren arpones, anzuelos o rastros de estructuras de pesca. “Encontramos madera completamente bien conservada”, dijo Astrup a AP News. “Encontramos avellanas... Todo está bien conservado”, añadió.

Los tocones de árboles sumergidos conservados en lodo revelan cuándo las mareas ahogaron los bosques costeros. Foto: James Brooks

Los tocones de árboles sumergidos conservados en lodo revelan cuándo las mareas ahogaron los bosques costeros. Foto: James Brooks

Los investigadores emplearon tecnologías subacuáticas especializadas, incluyendo sistemas de vacío, para recuperar los objetos de forma segura y sin dañarlos. Las condiciones sin oxígeno preservaron los materiales orgánicos e inorgánicos, lo que permitió a los arqueólogos estudiar las herramientas, estructuras y restos de alimentos del Mesolítico.

La búsqueda de yacimientos arqueológicos sumergidos

Este descubrimiento forma parte de un proyecto de seis años, financiado por la Unión Europea con 15,5 millones de euros, que cartografiará paisajes prehistóricos sumergidos en los mares del Norte y Báltico. Los investigadores buscan reconstruir la actividad humana costera, las estrategias de subsistencia y la adaptación al cambio climático durante el período posterior a la Edad de Hielo.

La expedición encontró herramientas y puntas de flecha de la Edad de Piedra. Foto: Global News

La expedición encontró herramientas y puntas de flecha de la Edad de Piedra. Foto: Global News

Moe Astrup y sus colegas del Museo Moesgaard, justo a las afueras de Aarhus, han excavado un área de aproximadamente 40 metros cuadrados (430 pies cuadrados) en el pequeño asentamiento que descubrieron justo frente a la costa actual.

Las excavaciones en la bahía, relativamente tranquila y poco profunda, y las inmersiones frente a la costa de Alemania serán seguidas por trabajos posteriores en dos ubicaciones en el más inhóspito mar del Norte.

El impacto del cambio climático en las sociedades antiguas

El asentamiento de Aarhus se compara con otros hallazgos submarinos importantes, como los localizados frente a la costa de Alejandría, en Egipto, o Pavlopetri, en la península del Peloponeso, Grecia. Estos descubrimientos muestran cómo las sociedades antiguas afrontaron la subida del nivel del mar y los cambios ambientales.

Los investigadores sostienen que el análisis de estos yacimientos también puede contribuir a refinar los modelos climáticos actuales al ofrecer datos sobre el comportamiento del mar en el pasado. Al mismo tiempo, los artefactos recuperados brindan una idea de la vida cotidiana en la Edad de Piedra y reflejan el ingenio con el que los primeros humanos aprovecharon los recursos de su entorno.

Notas relacionadas
Vilcashuamán: hallan altar de 3 mil años en Campanayuq Rumi y exigen protección del sitio arqueológico

Vilcashuamán: hallan altar de 3 mil años en Campanayuq Rumi y exigen protección del sitio arqueológico

LEER MÁS
Vichama, el tesoro prehispánico peruano de 3,800 años contemporáneo con Egipto: ¿Por qué es clave para el Perú y del mundo?

Vichama, el tesoro prehispánico peruano de 3,800 años contemporáneo con Egipto: ¿Por qué es clave para el Perú y del mundo?

LEER MÁS
Arqueólogos descubren una misteriosa hacha de 3.000 años que su origen provendría desde el espacio

Arqueólogos descubren una misteriosa hacha de 3.000 años que su origen provendría desde el espacio

LEER MÁS
Los científicos revelan una técnica sencilla para lograr comunicarse con un gato

Los científicos revelan una técnica sencilla para lograr comunicarse con un gato

LEER MÁS
El núcleo de la Tierra deja de girar, invierte su dirección y los humanos ya sienten los efectos, sugieren los científicos

El núcleo de la Tierra deja de girar, invierte su dirección y los humanos ya sienten los efectos, sugieren los científicos

LEER MÁS
Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Científicos proponen la nave espacial de 58 km de largo que llevaría 2.400 personas hasta Alfa Centauri en un largo viaje de 400 años

Científicos proponen la nave espacial de 58 km de largo que llevaría 2.400 personas hasta Alfa Centauri en un largo viaje de 400 años

LEER MÁS
Descubren un 'oasis de plantas fósiles' de más de 260 millones de años en Sudamérica, según estudio científico

Descubren un 'oasis de plantas fósiles' de más de 260 millones de años en Sudamérica, según estudio científico

LEER MÁS
Científicos revelan hipótesis sobre un animal cuya insólita inteligencia lo hace el más cercano a la vida extraterrestre

Científicos revelan hipótesis sobre un animal cuya insólita inteligencia lo hace el más cercano a la vida extraterrestre

LEER MÁS
Los científicos revelan una técnica sencilla para lograr comunicarse con un gato

Los científicos revelan una técnica sencilla para lograr comunicarse con un gato

LEER MÁS
La ciencia tendría la fecha marcada para el fin de la Tierra y no sería por una catástrofe, sino por un proceso natural

La ciencia tendría la fecha marcada para el fin de la Tierra y no sería por una catástrofe, sino por un proceso natural

LEER MÁS
La 'bebida sagrada' de los Incas que habría remplazado al agua hasta la llegada de los españoles al Tahuantinsuyo

La 'bebida sagrada' de los Incas que habría remplazado al agua hasta la llegada de los españoles al Tahuantinsuyo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Toma de San Marcos HOY: minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admisión 2026

La hazaña de un padre que rescató a su hija de una red de prostitución

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 12 de septiembre de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Ciencia

Huevo entero vs clara de huevo: ¿Cuál de los dos aporta más proteínas al consumirlos?

La NASA anuncia el hallazgo del siglo: descubren indicios de vida en el pasado de Marte, pero lo más difícil será confirmarlo

Los científicos por fin descubren lo que hay dentro de unos misteriosos barriles hallados en el fondo del océano

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota