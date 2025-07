Tres ciudadanos peruanos, miembros de la colectiva Kunturcanqui, alzaron la bandera de luto en una misa programada por la Embajada de Perú en Madrid, con motivo de la celebración de Fiestas Patrias, hoy 28 de julio. Los manifestantes, mientras uno de ellos grababa el hecho, intentaron ser disuadidos por el personal de la misma embajada. "Ni me toques, yo estoy en mi derecho a protestar. Miren el sentido represivo de este consultado", señaló uno de los presentes.

En memoria de las 50 personas asesinadas, entre ellos menores de edad, por el régimen de la presidenta Dina Boluarte, los residentes en Madrid exigieron justicia, mientras los asistentes al evento observaban el plantón convocado.

"Gobierno corrupto y asesino"

Uno de los principales reclamos de los manifestantes hacia la presidenta, son las actividades programadas que la mandataria tendría pactado para hoy. Esto en un contexto de protestas sociales en distintas regiones del país y el convocado paro de transportistas en Lima.

"No hay Fiestas Patrias con un gobierno corrupto y asesino. Dina asesina, el pueblo te repudia. No habrá paz si no hay justicia", repetían los asistentes a la misa.

Colectiva Kunturcanqui se manifiesta contra régimen de Boluarte en Madrid

El grupo Kunturcanqui, una colectiva antirracista y conformada por migrantes que residen en España, realizan distintos actos de protesta en Madrid, con el fin manifestar su rechazo al gobierno de Dina Boluarte.

