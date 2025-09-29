Chiclayo: Municipalidad de Puerto Eten y Mincul enfrentados por zona arqueológica que abarca carretera turística

Solicitan visita del director de la DDC Lambayeque junto a especialistas. | Fuente: Emmanuel Moreno / La República. | Créditos: cortesía.

Solicitan visita del director de la DDC Lambayeque junto a especialistas. | Fuente: Emmanuel Moreno / La República. | Créditos: cortesía.

En un lío se han visto envueltas la Municipalidad Distrital de Puerto Eten (Chiclayo) y la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Lambayeque debido a la delimitación del sitio arqueológico Morro de Eten, el cual actualmente abarca la existente carretera a la playa Media Luna y a otros espacios turísticos de esta localidad.

El alcalde Enrique Baca denunció que, pese a que ha demostrado con excavaciones controladas que no se hallaron vestigios arqueológicos en la parte que corresponde a dicha carretera, la DDC no realiza hasta el momento el sinceramiento de las 307 hectáreas de extensión, lo que perjudicaría el inicio de la obra vial que cuenta con un presupuesto de casi cinco millones de soles, y ayudará a mejorar el flujo turístico y económico.

"Es poco serio y demuestra poca investigación que se haya declarado un área tan extensa (como patrimonio) y privar del desarrollo a nuestro distrito (…). En una primera etapa hemos hecho 54 excavaciones y en ninguna hemos encontrado evidencia arqueológica, pero los supervisores no reconocen esto y se están oponiendo al sinceramiento y delimitación de esta poligonal", declaró el burgomaestre a La República.

De igual forma, el alcalde explicó que esta decisión del Ministerio de Cultural, a través de la DDC Lambayeque, perjudica la expansión urbana de Puerto Eten, pues en las 16.8 hectáreas que se ha superpuesto este sitio arqueológico existen propietarios que ya tienen proyectos de vivienda.

En ese sentido, el primer vecino de Puerto Eten pidió al director de la DDC Lambayeque, Carlos Wester, que visite la zona junto a su equipo de especialistas con el fin de establecer coordinaciones para solucionar esta problemática. De igual forma, pidió que en este diálogo esté la congresista Marleny Portero, ya que ha seguido de cerca este caso.

Sin respuesta

La República se comunicó con representantes de la oficina de Imagen Institucional de la DDC Lambayeque para obtener una versión sobre este asunto. Sin embargo, a pesar del compromiso de un pronunciamiento, este no se hizo efectivo hasta el cierre de la presente nota periodística.