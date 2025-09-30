HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre
Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre     Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre     Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre     
Sociedad

Corte de luz en Trujillo, La Libertad: zonas y horarios afectados por Hidrandina del 2 al 4 de octubre

Hidrandina anuncia la interrupción del servicio en diversos distritos de La Libertad por un periodo no mayor a 10 horas. Asimismo, recomienda a la ciudadanía a tomar sus precauciones.

Cortes de luz de Hidrandina son anunciadas con horas de anticipación.
Cortes de luz de Hidrandina son anunciadas con horas de anticipación. | Hidrandina | Composición de Jazmin Ceras/La República

¡Atención, La Libertad! La empresa de distribución eléctrica Hidrandina anunció cortes de luz programados en diversos distritos de la región norte del Perú. Dichas interrupciones del suministro eléctrico afectará por periodos de hasta ocho horas en distritos de Trujillo, El Porvenir, Florencia de Mora, Salaverry, entre otros.

Las interrupciones de Hidrandina se deben a trabajos de mantenimiento para mejorar la calidad del servicio en La Libertad. Asimismo, recomendó a los ciudadanos a tomar sus previsiones por el tiempo que no contarán con electricidad. Estos cortes se efectuarán desde el jueves 2 de octubre hasta el sábado 4.

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Chino Verde, miembro activo de Los Pulpos, y dos policías son detenidos por integrar banda extorsiva en Trujillo

lr.pe

Corte de luz en La Libertad: zonas afectadas por Hidrandina

Jueves 2 de octubre

El Porvenir

  • Zonas afectadas: AA. HH. Antenor Orrego 
  • Horario: de 8 a. m. a 4 p. m.

Florencia de Mora

  • Zonas afectadas: AA. HH. Luis Felipe de Las Casas, 25 de diciembre cdra. 11, Ca. 09 octubre cdra. 11; P. J. Florencia de Mora, av. 09 de octubre cdras 9, 11, 12, 08 de octubre cdras. 09, 10, 11, 12, Ca. 05 de noviembre cdras 12, 13, 14, 15, 16, Ca. 21 de octubre 07, 10, 12, 13, 14; Ca. 24 de abril cdras 13, 16, Ca. 25 de diciembre cdra3 11, Ca. Alfonso Ugarte cdra. 13
  • Horario: de 9 a. m. a 12.30 p. m.

Trujillo

  • Zonas afectadas: P. J. Monserrate (Av. Bolivia Mza A, B, H, F, J, K; Ca. José Páez 00003; Ca. Mónaco 00102, 00114; Mzas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K.), Urb. Monserrate I Etapa (Av. Santa Teresa de Jesús 00s/n; Ed 4; Mzas A´, B´, C, D, E, F´, ), Urb. Monserrate II Etapa (Mzas C´, C, D´, E´, F´, G´; Pj. Las Bahamas cdra.4), Urb. Monserrate III Etapa (Av. Teresa de Jesús 02da; Ca. Argelia Nº / Ca.  Nepal; Ca. Cuba 00425; Ca. Santa Teresa de Jesús 00S/N, cdra. 3; Ca. Santo Domingo 00448; Ed 4; Jr. Bolívar 0658; Mzas A´, A, B´, C´, C, D´, D, E´, E, F´, G´, H´, I´, O´, O, R), Urb. Monserrate IV Etapa (Ca. Dinamarca Nº 283; Ca. Santa Teresa de Jesús Nº 585, Mza 2; Ed L2; Mzas I´, L2. M2, N´, N2, Ñ´, Ñ2, P´, Q, Q1, R, R'), Urb. Monserrate V Etapa (Mzas N2, Ñ2,Q1), P. J. Gran Chimú de Monserrate I Etapa (Mza A, B, F, H, K; Pj. Belén Nº 496), AA. HH. Santa Rosa de Monserrate (Mzas C, D, E, F, G), C V. Covicip (Ca. Dinamarca cdras 1, 2; Ca. Granada cdras 4, 5; Ca. Italia cdra. 4; Ca. Mónaco cdras 3, 4; Ca. República Dominicana cdras 2, 3; Ca. Santa Teresa de Jesús cdra. 5; Ca. Santo Domingo cdra. 4; Mzas H´, I´, K´, Ñ´, Q1; Pj. Italia Nº 413-415), C. V. Covidell (Mzas L Edf.A, Edf-B; L-2 Edf.A, Edf-B, Edf-C), Urb. Enapu Perú (Mzas. M2, N2, Ñ2).
  • Horario: de 3 p. m. a 5 p. m.

Viernes 3 de octubre

Simbal

  • Zonas afectadas: C. P. Collambay (Ca. San Ignacio del 00002 al 61; Mz. F, A, C, D, E, G, M; Sector Ampliación Collambay s/n; taya Collambay N. ° 05 al 55)
  • Horario: 9.30 a. m. a 12.30 p. m.

Salaverry

  • Zonas afectadas: Puerto Salaverry (Mz. 15, Mz. A, Ca. Pacasmayo cdras: 5, 6, Jr. Lambayeque cdras. c Jr. Orbegoso cdras. 4, 5 y Mz.18, Jr. Trujillo cdras.: 5, 6, 7, Ca. Lambayeque Mz 6, Ca. Huascar cdra. 1)
  • Horario:

Sábado 4 de octubre

Paiján

  • Zonas afectadas: Huaca Colorada, La Arenita, La Corlib, Los Grados, Monte Seco y anexos
  • Horario: de 8 a. m. a 4 p. m.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real

Notas relacionadas
Corte de luz en Arequipa el 30 de septiembre: Seal suspende servicio en estos distritos

Corte de luz en Arequipa el 30 de septiembre: Seal suspende servicio en estos distritos

LEER MÁS
Corte de luz en Cusco del 30 de septiembre al 2 de octubre: zonas y horarios afectados por Electro Sur Este

Corte de luz en Cusco del 30 de septiembre al 2 de octubre: zonas y horarios afectados por Electro Sur Este

LEER MÁS
Corte de luz programado para hoy en Lima y regiones: mira si afectará tu distrito

Corte de luz programado para hoy en Lima y regiones: mira si afectará tu distrito

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú disfrutará de este feriado en octubre de 2025: trabajadores podrán descansar a nivel nacional debido a importante fecha histórica

Perú disfrutará de este feriado en octubre de 2025: trabajadores podrán descansar a nivel nacional debido a importante fecha histórica

LEER MÁS
El ‘Monstruo’ asegura que S/1 millón se perdió durante la captura de la cajera de Los Injertos del Cono Norte": "La Policía pintó eso”

El ‘Monstruo’ asegura que S/1 millón se perdió durante la captura de la cajera de Los Injertos del Cono Norte": "La Policía pintó eso”

LEER MÁS
Olvidó apagar el micro: fiscal fue detenido tras quedar expuesto pidiendo coima a detenidos en La Libertad

Olvidó apagar el micro: fiscal fue detenido tras quedar expuesto pidiendo coima a detenidos en La Libertad

LEER MÁS
Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos este 30 de septiembre: conoce las zonas afectadas

Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos este 30 de septiembre: conoce las zonas afectadas

LEER MÁS
Menores con VIH en la Amazonía luchan por vivir ante falta de tratamiento adecuado y educación sexual

Menores con VIH en la Amazonía luchan por vivir ante falta de tratamiento adecuado y educación sexual

LEER MÁS
Municipalidad de Lima criminaliza protestas de la generación Z y ofrece recompensa por manifestantes: "El que la hace, la paga"

Municipalidad de Lima criminaliza protestas de la generación Z y ofrece recompensa por manifestantes: "El que la hace, la paga"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cronograma del retiro AFP 4 UIT: esta es la fecha límite que tiene la SBS para su publicación oficial y el inicio de solicitudes

Corte de luz en Arequipa el 30 de septiembre: Seal suspende servicio en estos distritos

¿En qué AFP estoy afiliado? Consulta con tu DNI si estás en Integra, Prima, Habitat o Profuturo antes del nuevo retiro en 2025

Sociedad

Corte de luz en Arequipa el 30 de septiembre: Seal suspende servicio en estos distritos

¿Necesitas tu certificado de estudios? Así puedes tramitarlo vía Minedu con estos sencillos pasos

Chino Verde, miembro activo de Los Pulpos, y dos policías son detenidos por integrar banda extorsiva en Trujillo

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Mininter: manipulación en proceso de compra de chalecos antibalas

Moción de censura contra ministro Fabricio Valencia: Congreso ya tiene las firmas para su presentación

La historia criminal de "Pequeño J", el peruano más buscado en Argentina por triple crimen

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota