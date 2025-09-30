Corte de luz en Trujillo, La Libertad: zonas y horarios afectados por Hidrandina del 2 al 4 de octubre

Cortes de luz de Hidrandina son anunciadas con horas de anticipación. | Hidrandina | Composición de Jazmin Ceras/La República

Cortes de luz de Hidrandina son anunciadas con horas de anticipación. | Hidrandina | Composición de Jazmin Ceras/La República

¡Atención, La Libertad! La empresa de distribución eléctrica Hidrandina anunció cortes de luz programados en diversos distritos de la región norte del Perú. Dichas interrupciones del suministro eléctrico afectará por periodos de hasta ocho horas en distritos de Trujillo, El Porvenir, Florencia de Mora, Salaverry, entre otros.

Las interrupciones de Hidrandina se deben a trabajos de mantenimiento para mejorar la calidad del servicio en La Libertad. Asimismo, recomendó a los ciudadanos a tomar sus previsiones por el tiempo que no contarán con electricidad. Estos cortes se efectuarán desde el jueves 2 de octubre hasta el sábado 4.

Corte de luz en La Libertad: zonas afectadas por Hidrandina

Jueves 2 de octubre

El Porvenir

Zonas afectadas: AA. HH. Antenor Orrego

Horario: de 8 a. m. a 4 p. m.

Florencia de Mora

Zonas afectadas: AA. HH. Luis Felipe de Las Casas, 25 de diciembre cdra. 11, Ca. 09 octubre cdra. 11; P. J. Florencia de Mora, av. 09 de octubre cdras 9, 11, 12, 08 de octubre cdras. 09, 10, 11, 12, Ca. 05 de noviembre cdras 12, 13, 14, 15, 16, Ca. 21 de octubre 07, 10, 12, 13, 14; Ca. 24 de abril cdras 13, 16, Ca. 25 de diciembre cdra3 11, Ca. Alfonso Ugarte cdra. 13

Horario: de 9 a. m. a 12.30 p. m.

Trujillo

Zonas afectadas: P. J. Monserrate (Av. Bolivia Mza A, B, H, F, J, K; Ca. José Páez 00003; Ca. Mónaco 00102, 00114; Mzas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K.), Urb. Monserrate I Etapa (Av. Santa Teresa de Jesús 00s/n; Ed 4; Mzas A´, B´, C, D, E, F´, ), Urb. Monserrate II Etapa (Mzas C´, C, D´, E´, F´, G´; Pj. Las Bahamas cdra.4), Urb. Monserrate III Etapa (Av. Teresa de Jesús 02da; Ca. Argelia Nº / Ca. Nepal; Ca. Cuba 00425; Ca. Santa Teresa de Jesús 00S/N, cdra. 3; Ca. Santo Domingo 00448; Ed 4; Jr. Bolívar 0658; Mzas A´, A, B´, C´, C, D´, D, E´, E, F´, G´, H´, I´, O´, O, R), Urb. Monserrate IV Etapa (Ca. Dinamarca Nº 283; Ca. Santa Teresa de Jesús Nº 585, Mza 2; Ed L2; Mzas I´, L2. M2, N´, N2, Ñ´, Ñ2, P´, Q, Q1, R, R'), Urb. Monserrate V Etapa (Mzas N2, Ñ2,Q1), P. J. Gran Chimú de Monserrate I Etapa (Mza A, B, F, H, K; Pj. Belén Nº 496), AA. HH. Santa Rosa de Monserrate (Mzas C, D, E, F, G), C V. Covicip (Ca. Dinamarca cdras 1, 2; Ca. Granada cdras 4, 5; Ca. Italia cdra. 4; Ca. Mónaco cdras 3, 4; Ca. República Dominicana cdras 2, 3; Ca. Santa Teresa de Jesús cdra. 5; Ca. Santo Domingo cdra. 4; Mzas H´, I´, K´, Ñ´, Q1; Pj. Italia Nº 413-415), C. V. Covidell (Mzas L Edf.A, Edf-B; L-2 Edf.A, Edf-B, Edf-C), Urb. Enapu Perú (Mzas. M2, N2, Ñ2).

Horario: de 3 p. m. a 5 p. m.

Viernes 3 de octubre

Simbal

Zonas afectadas: C. P. Collambay (Ca. San Ignacio del 00002 al 61; Mz. F, A, C, D, E, G, M; Sector Ampliación Collambay s/n; taya Collambay N. ° 05 al 55)

Horario: 9.30 a. m. a 12.30 p. m.

Salaverry

Zonas afectadas: Puerto Salaverry (Mz. 15, Mz. A, Ca. Pacasmayo cdras: 5, 6, Jr. Lambayeque cdras. c Jr. Orbegoso cdras. 4, 5 y Mz.18, Jr. Trujillo cdras.: 5, 6, 7, Ca. Lambayeque Mz 6, Ca. Huascar cdra. 1)

Horario:

Sábado 4 de octubre

Paiján

Zonas afectadas: Huaca Colorada, La Arenita, La Corlib, Los Grados, Monte Seco y anexos

Horario: de 8 a. m. a 4 p. m.

