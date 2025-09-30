Entre el 29 de septiembre y el 12 de octubre, gran parte de la provincia de Trujillo y varios de sus distritos enfrentarán una interrupción en el suministro de agua potable por la paralización programada de la planta de tratamiento, que entrará en mantenimiento por trabajos en su infraestructura. Estos cortes de agua se realizarán en las provincias de Trujillo, Moche, Salaverry, La Esperanza, Víctor Larco, Alto Trujillo, Florencia de Mora, El Porvenir y El Milagro.

Sedalib recomendó a los vecinos de estos distritos tomar medidas preventivas como almacenar agua suficiente para el consumo diario, evitar el desperdicio y hacer un uso responsable del recurso durante el período de suspensión del servicio. Además, pidió comprensión ante las molestias que puedan ocasionar los trabajos de mantenimiento, los cuales buscan mejorar la calidad y continuidad del suministro de agua potable en la zona. Adicionalmente, indicaron que los días 9, 10, 11 y 12 de octubre se realizará el abastecimiento con camiones cisterna o a baja presión en algunas zonas de los distritos indicados.

¿En qué zonas de Trujillo se cortará el agua del 29 al 8 de octubre?

Trujillo

Trujillo I

Zonas: Urb. Santa María I y II, AA.HH. Singapur, Urb. Barrio Obrero, Urb. Centro Cívico, Urb. Daniel Hoyle, Urb. El Alambre, Urb. El Recreo, Urb. Huerta Grande, Urb. Las Quintanas, Urb. Los Fresnos, Urb. Los Jardines, Urb. Los Olivos, Urb. Luis Albrecht, Urb. Mansiche, Urb. Miraflores, Urb. Pay Pay, Urb. San Nicolás, Urb. Sánchez Carrión, Urb. Sto. Dominguito, Urb. Torres Araujo, Urb. Vista Bella, Urb. La Intendencia, Urb. El Molino.

6:00 a.m. a 11:00 a.m. Fecha: desde el 29 de octubre al 8 de octubre (El servicio se mantendrá con baja presión)

Trujillo II

Zonas: Urb. Aranjuez, PPJJ El Bosque, Urb. a Razuri, Urb. El Bosque, Urb. El Palomar, Urb. La Noria, Urb. Los Alisos del Bosque, Urb. Palermo, Urb. Pop La Alameda, Urb. Puerta del Sol, Urb. Santa Rosa, Urb. Santa Rosalia, Urb. Semirustica El Bosque, Urb. Virgen de la Puerta.

4:00 p.m. a 8:00 p.m. Fecha: desde el 29 de octubre al 8 de octubre (El servicio se mantendrá con baja presión)

Trujillo III

Zonas: AA.HH. Pesqueda Sect 01 Santa Sofia, AA.HH. Pesqueda Sect 01 San Fco, AA.HH. Pesqueda Sect 01, AA.HH. Pesqueda Sect 03, AA.HH. Pesqueda Sect 02, AA.HH. Pesqueda Sect 01 Juan Pablo, AA.HH. Pesqueda Sect 03 Juan Pablo, AA.HH. Pesqueda Sect 02 Juan Pablo.

4:00 p.m. a 6:00 p.m. Fecha: desde el 29 de octubre al 8 de octubre (El servicio se cortará de manera interdiaria los días 29 de septiembre y 1-3-5 y 7 de octubre y se realizarán abastecimientos con camiones cisterna los días 30 de septiembre y 2-4-6-8 Y 9 de octubre)

Trujillo IV

Zonas: AA.HH. Huerta Bella, AA.HH. Las Americas I, AAHH Las Americas II, Urb. La Hermelinda, Urb. La Marqueza, Urb. Los Naranjitos, Urb. Los Naranjos, Urb. Mampuesto, Urb. Mercado El Progreso, Urb. Mercado La Hermelinda, Urb. Mercado La Libertad, Urb. Santa Lucia, Urb. Santa Teresa de Avila, Urb. Señor de Los Milagros I, Urb. Señor de Los Milagros II, Urb. Señor de Los Milagros III.

9:00 a.m. a 11:00 a.m. Fecha: desde el 29 de octubre al 8 de octubre (El servicio se cortará de manera interdiaria los días 29 de septiembre y 1-3-5 y 7 de octubre y se realizarán abastecimientos con camiones cisterna los días 30 de septiembre y 2-4-6-8 Y 9 de octubre)

Moche

Zonas: Moche (todos los sectores) - Las Delicias (todos los sectores), Miramar Alto, Miramar Centro, Miramar Bajo I, Miramar Bajo II.

6:00 a.m. a 10:00 a.m. Fecha: desde el 29 de octubre al 8 de octubre (El servicio se mantendrá con baja presión y se realizará abastecimiento con camiones cisterna el 9 de octubre)

Salaverry

Zonas: Alto Salaverry, Villa Marina, Villas Sol de Trujillo, Sol de Trujillo, Absalon Vasquez, Escuela PNP.

7:00 a.m. a 9:00 a.m. Fecha: desde el 29 de octubre al 8 de octubre (El servicio se mantendrá con baja presión y se realizará abastecimiento con camiones cisterna el 9 de octubre)

La Esperanza

Zonas: No especifica

horarios habituales de abastecimiento Fecha: desde el 29 de octubre al 8 de octubre (El servicio se mantendrá a baja presión de manera interdiaria los días 30 de septiembre y 2-4-6 y 8 de octubre y se realizarán abastecimientos con camiones cisterna los días 29 de septiembre y 1-3-5-7 Y 9 de octubre)

El Porvenir

Zonas: Alto Trujillo

horarios habituales de abastecimiento Fecha: desde el 29 de octubre al 8 de octubre (El servicio se mantendrá a baja presión de manera interdiaria los días 29 de septiembre y 1-3-5 y 7 de octubre y se realizarán abastecimientos con camiones cisterna los días 30 de septiembre y 2-4-6-8 Y 9 de octubre)

El Milagro

Zonas: C.P Menor El Milagro

horarios habituales de abastecimiento Fecha: desde el 29 de octubre al 8 de octubre (El servicio se mantendrá a baja presión de manera interdiaria los días 30 de septiembre y 2-4-6 y 8 de octubre y se realizarán abastecimientos con camiones cisterna los días 29 de septiembre y 1-3-5-7 Y 9 de octubre)

Florencia de Mora

Zonas: No especifica

horarios habituales de abastecimiento Fecha: desde el 29 de octubre al 8 de octubre (El servicio se mantendrá a baja presión de manera interdiaria los días 29 de septiembre y 1-3-5 y 7 de octubre y se realizarán abastecimientos con camiones cisterna los días 30 de septiembre y 2-4-6-8 Y 9 de octubre)

¿En qué zonas de Trujillo se cortará el agua este 9 de octubre?

Trujillo

Trujillo I

Zonas: Urb. Santa María I y II, AA.HH. Singapur, Urb. Barrio Obrero, Urb. Centro Cívico, Urb. Daniel Hoyle, Urb. El Alambre, Urb. El Recreo, Urb. Huerta Grande, Urb. Las Quintanas, Urb. Los Fresnos, Urb. Los Jardines, Urb. Los Olivos, Urb. Luis Albrecht, Urb. Mansiche, Urb. Miraflores, Urb. Pay Pay, Urb. San Nicolás, Urb. Sánchez Carrión, Urb. Sto. Dominguito, Urb. Torres Araujo, Urb. Vista Bella, Urb. La Intendencia, Urb. El Molino.

6:00 a.m. a 10:00 a.m. Fecha: 9 de octubre (El servicio se mantendrá con baja presión)

Trujillo II

Zonas: Urb. Aranjuez, PPJJ El Bosque, Urb. a Razuri, Urb. El Bosque, Urb. El Palomar, Urb. La Noria, Urb. Los Alisos del Bosque, Urb. Palermo, Urb. Pop La Alameda, Urb. Puerta del Sol, Urb. Santa Rosa, Urb. Santa Rosalia, Urb. Semirustica El Bosque, Urb. Virgen de la Puerta.

4:00 p.m. a 7:00 p.m. Fecha: 9 de octubre (El servicio se mantendrá con baja presión)

¿En qué zonas de Trujillo se cortará el agua este 11 de octubre?

Trujillo

Zonas: Urb. Santa María I y II, AA.HH. Singapur, Urb. Barrio Obrero, Urb. Centro Cívico, Urb. Daniel Hoyle, Urb. El Alambre, Urb. El Recreo, Urb. Huerta Grande, Urb. Las Quintanas, Urb. Los Fresnos, Urb. Los Jardines, Urb. Los Olivos, Urb. Luis Albrecht, Urb. Mansiche, Urb. Miraflores, Urb. Pay Pay, Urb. San Nicolás, Urb. Sánchez Carrión, Urb. Sto. Dominguito, Urb. Torres Araujo, Urb. Vista Bella, Urb. La Intendencia, Urb. El Molino.

6:00 a.m. a 10:00 a.m. Fecha: 9 de octubre (El servicio se mantendrá con baja presión)

Trujillo II

Zonas: Urb. Aranjuez, PPJJ El Bosque, Urb. a Razuri, Urb. El Bosque, Urb. El Palomar, Urb. La Noria, Urb. Los Alisos del Bosque, Urb. Palermo, Urb. Pop La Alameda, Urb. Puerta del Sol, Urb. Santa Rosa, Urb. Santa Rosalia, Urb. Semirustica El Bosque, Urb. Virgen de la Puerta.

4:00 p.m. a 7:00 p.m. Fecha: 9 de octubre (El servicio se mantendrá con baja presión)

¿Cómo ver recibo de agua en Sedalib en La Libertad?

Ingresa a la página web de Sedalib: puedes acceder a través del siguiente enlace para ver tu recibo de agua: https://www.sedalib.com.pe/

puedes acceder a través del siguiente enlace para ver tu recibo de agua: https://www.sedalib.com.pe/ Busca la sección de "Consulta de Recibo" o "Duplicado de Recibo": Generalmente, esta opción se encuentra en la parte superior o en un menú de "Servicios en Línea" o similar. Además, puedes buscar un enlace que diga "Consulta Sedalib S.A.".

Generalmente, esta opción se encuentra en la parte superior o en un menú de "Servicios en Línea" o similar. Además, puedes buscar un enlace que diga "Consulta Sedalib S.A.". Accede al sistema de consulta: Haz clic en el enlace que te lleve a la consulta de recibos.

Haz clic en el enlace que te lleve a la consulta de recibos. Ingresa tus datos: Te pedirán el código de suministro (que aparece en recibos anteriores) y, posiblemente, otros datos como el mes de facturación .

Te pedirán el (que aparece en recibos anteriores) y, posiblemente, otros datos como el . Visualiza o descarga tu recibo: Una vez que ingreses la información solicitada, podrás ver tu recibo actual. También tendrás la opción de descargarlo en formato PDF para guardarlo o imprimirlo.

