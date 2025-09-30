HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Corte de agua en Trujillo, La Libertad, hasta el 12 de octubre: conoce los horarios y distritos afectados, según Sedalib

Sedalib anuncia la suspensión del servicio de agua potable en Trujillo, La Libertad, del 29 de septiembre al 12 de octubre, debido a trabajos de mantenimiento en la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Chavimochic. Serán 9 los distritos afectados.

Cortes de agua, según Sedalib, en Trujillo, del 29 de septiembre al 12 de octubre
Cortes de agua, según Sedalib, en Trujillo, del 29 de septiembre al 12 de octubre | Composición LR

Entre el 29 de septiembre y el 12 de octubre, gran parte de la provincia de Trujillo y varios de sus distritos enfrentarán una interrupción en el suministro de agua potable por la paralización programada de la planta de tratamiento, que entrará en mantenimiento por trabajos en su infraestructura. Estos cortes de agua se realizarán en las provincias de Trujillo, Moche, Salaverry, La Esperanza, Víctor Larco, Alto Trujillo, Florencia de Mora, El Porvenir y El Milagro.

Sedalib recomendó a los vecinos de estos distritos tomar medidas preventivas como almacenar agua suficiente para el consumo diario, evitar el desperdicio y hacer un uso responsable del recurso durante el período de suspensión del servicio. Además, pidió comprensión ante las molestias que puedan ocasionar los trabajos de mantenimiento, los cuales buscan mejorar la calidad y continuidad del suministro de agua potable en la zona. Adicionalmente, indicaron que los días 9, 10, 11 y 12 de octubre se realizará el abastecimiento con camiones cisterna o a baja presión en algunas zonas de los distritos indicados.

Cortes de agua programados para hoy: revisa si tu distrito en Lima o regiones será afectado

lr.pe

¿En qué zonas de Trujillo se cortará el agua del 29 al 8 de octubre?

Trujillo

Trujillo I

  • Zonas: Urb. Santa María I y II, AA.HH. Singapur, Urb. Barrio Obrero, Urb. Centro Cívico, Urb. Daniel Hoyle, Urb. El Alambre, Urb. El Recreo, Urb. Huerta Grande, Urb. Las Quintanas, Urb. Los Fresnos, Urb. Los Jardines, Urb. Los Olivos, Urb. Luis Albrecht, Urb. Mansiche, Urb. Miraflores, Urb. Pay Pay, Urb. San Nicolás, Urb. Sánchez Carrión, Urb. Sto. Dominguito, Urb. Torres Araujo, Urb. Vista Bella, Urb. La Intendencia, Urb. El Molino.
  • Horario: 6:00 a.m. a 11:00 a.m.
  • Fecha: desde el 29 de octubre al 8 de octubre (El servicio se mantendrá con baja presión)

Trujillo II

  • Zonas: Urb. Aranjuez, PPJJ El Bosque, Urb. a Razuri, Urb. El Bosque, Urb. El Palomar, Urb. La Noria, Urb. Los Alisos del Bosque, Urb. Palermo, Urb. Pop La Alameda, Urb. Puerta del Sol, Urb. Santa Rosa, Urb. Santa Rosalia, Urb. Semirustica El Bosque, Urb. Virgen de la Puerta.
  • Horario: 4:00 p.m. a 8:00 p.m.
  • Fecha: desde el 29 de octubre al 8 de octubre (El servicio se mantendrá con baja presión)

Trujillo III

  • Zonas: AA.HH. Pesqueda Sect 01 Santa Sofia, AA.HH. Pesqueda Sect 01 San Fco, AA.HH. Pesqueda Sect 01, AA.HH. Pesqueda Sect 03, AA.HH. Pesqueda Sect 02, AA.HH. Pesqueda Sect 01 Juan Pablo, AA.HH. Pesqueda Sect 03 Juan Pablo, AA.HH. Pesqueda Sect 02 Juan Pablo.
  • Horario: 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
  • Fecha: desde el 29 de octubre al 8 de octubre (El servicio se cortará de manera interdiaria los días 29 de septiembre y 1-3-5 y 7 de octubre y se realizarán abastecimientos con camiones cisterna los días 30 de septiembre y 2-4-6-8 Y 9 de octubre)

Trujillo IV

  • Zonas: AA.HH. Huerta Bella, AA.HH. Las Americas I, AAHH Las Americas II, Urb. La Hermelinda, Urb. La Marqueza, Urb. Los Naranjitos, Urb. Los Naranjos, Urb. Mampuesto, Urb. Mercado El Progreso, Urb. Mercado La Hermelinda, Urb. Mercado La Libertad, Urb. Santa Lucia, Urb. Santa Teresa de Avila, Urb. Señor de Los Milagros I, Urb. Señor de Los Milagros II, Urb. Señor de Los Milagros III.
  • Horario: 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
  • Fecha: desde el 29 de octubre al 8 de octubre (El servicio se cortará de manera interdiaria los días 29 de septiembre y 1-3-5 y 7 de octubre y se realizarán abastecimientos con camiones cisterna los días 30 de septiembre y 2-4-6-8 Y 9 de octubre)

Moche

  • Zonas: Moche (todos los sectores) - Las Delicias (todos los sectores), Miramar Alto, Miramar Centro, Miramar Bajo I, Miramar Bajo II.
  • Horario: 6:00 a.m. a 10:00 a.m.
  • Fecha: desde el 29 de octubre al 8 de octubre (El servicio se mantendrá con baja presión y se realizará abastecimiento con camiones cisterna el 9 de octubre)

Salaverry

  • Zonas: Alto Salaverry, Villa Marina, Villas Sol de Trujillo, Sol de Trujillo, Absalon Vasquez, Escuela PNP.
  • Horario: 7:00 a.m. a 9:00 a.m.
  • Fecha: desde el 29 de octubre al 8 de octubre (El servicio se mantendrá con baja presión y se realizará abastecimiento con camiones cisterna el 9 de octubre)

La Esperanza

  • Zonas: No especifica
  • Horario: horarios habituales de abastecimiento
  • Fecha: desde el 29 de octubre al 8 de octubre (El servicio se mantendrá a baja presión de manera interdiaria los días 30 de septiembre y 2-4-6 y 8 de octubre y se realizarán abastecimientos con camiones cisterna los días 29 de septiembre y 1-3-5-7 Y 9 de octubre)

El Porvenir

  • Zonas: Alto Trujillo
  • Horario: horarios habituales de abastecimiento
  • Fecha: desde el 29 de octubre al 8 de octubre (El servicio se mantendrá a baja presión de manera interdiaria los días 29 de septiembre y 1-3-5 y 7 de octubre y se realizarán abastecimientos con camiones cisterna los días 30 de septiembre y 2-4-6-8 Y 9 de octubre)

El Milagro

  • Zonas: C.P Menor El Milagro
  • Horario: horarios habituales de abastecimiento
  • Fecha: desde el 29 de octubre al 8 de octubre (El servicio se mantendrá a baja presión de manera interdiaria los días 30 de septiembre y 2-4-6 y 8 de octubre y se realizarán abastecimientos con camiones cisterna los días 29 de septiembre y 1-3-5-7 Y 9 de octubre)

Florencia de Mora

  • Zonas: No especifica
  • Horario: horarios habituales de abastecimiento
  • Fecha: desde el 29 de octubre al 8 de octubre (El servicio se mantendrá a baja presión de manera interdiaria los días 29 de septiembre y 1-3-5 y 7 de octubre y se realizarán abastecimientos con camiones cisterna los días 30 de septiembre y 2-4-6-8 Y 9 de octubre)

¿En qué zonas de Trujillo se cortará el agua este 9 de octubre?

Trujillo



  
  
  



  
  
  

¿En qué zonas de Trujillo se cortará el agua este 11 de octubre?



  
  
  



  
  
  

¿Cómo ver recibo de agua en Sedalib en La Libertad?

  • Ingresa a la página web de Sedalib: puedes acceder a través del siguiente enlace para ver tu recibo de agua: https://www.sedalib.com.pe/
  • Busca la sección de "Consulta de Recibo" o "Duplicado de Recibo": Generalmente, esta opción se encuentra en la parte superior o en un menú de "Servicios en Línea" o similar. Además, puedes buscar un enlace que diga "Consulta Sedalib S.A.".
  • Accede al sistema de consulta: Haz clic en el enlace que te lleve a la consulta de recibos.
  • Ingresa tus datos: Te pedirán el código de suministro (que aparece en recibos anteriores) y, posiblemente, otros datos como el mes de facturación.
  • Visualiza o descarga tu recibo: Una vez que ingreses la información solicitada, podrás ver tu recibo actual. También tendrás la opción de descargarlo en formato PDF para guardarlo o imprimirlo.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

