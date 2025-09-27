HOYSuscripcion LR Focus

Estas son las exigentes preguntas del examen de admisión de la Universidad Sideral Carrión que pocos logran aprobar: conoce sus 77 carreras

La Universidad Sideral Carrión, aunque ficticia y no reconocida por la Sunedu, se ha vuelto viral en redes sociales gracias al humor de los seguidores del exjugador de Dota 2, Jesús Lujan. Conoce su campus virtual.

Estas son las exigentes preguntas del examen de admisión de la Universidad Sideral Carrión que pocos logran aprobar | Foto: composición LR/USC.

Aunque no es un centro de educación superior oficial reconocido por la Sunedu, la Universidad Sideral Carrión es una de las instituciones más conocidas por los usuarios de las redes sociales desde que se volvió viral el exjugador profesional de Dota 2 Jesús Andrés Lujan Carrión. Nació como una broma entre los seguidores del streamer peruano y hoy cuenta con una página web que simula un campus universitario, que cuenta con información de las 77 “carreras” que ofrece, las vacantes y la lista de algunos de sus ingresantes al examen de admisión que, según miles de internautas, es uno de los más difíciles de aprobar en internet.

El reto ha crecido tanto que desde 2024 ya circulan capturas y videos en TikTok, donde muchos aspirantes se muestran intentando superar las preguntas de la prueba de ingreso.

lr.pe

¿Qué es la Universidad Sideral Carrión y por qué no está licenciada por la Sunedu?

La Universidad Sideral Carrión nació como una broma entre los seguidores del creador de contenido. Usuarios creativos de redes sociales como Facebook, TikTok, Twitter y Twitch dieron vida a esta institución educativa imaginaria, que ofrece carreras en seis facultades: Ingeniería, Ciencias de la Salud, Negocios, Ciencias Humanas, Psicología y Ciencias.

En su portal oficial se anuncian “77 carreras” y secciones como Admisión, Becas y Posgrado, lo que refuerza la parodia y el atractivo del sitio. Sin embargo, detrás de esta fachada académica se esconde un ingenioso proyecto humorístico inspirado en la comunidad gamer, especialmente en torno al exjugador peruano Sideral. Conoce algunas de las especialidades que se “dictan” en este centro educativo.

  • Nutricionista de perros robóticos
  • Obstetricia de abortos
  • Dentista de gallos atómicos
  • Administrador de chongos
  • Licenciado en asalto con mano armada
  • Psicólogo de especiales
  • Químico emolientero
  • Ciencias del fracaso.
This image has an empty alt attribute; its file name is 666b05e0d757ca4d3c7c0621.jpg

This image has an empty alt attribute; its file name is 666b05e0d757ca4d3c7c0621.jpg

¿Cómo es el examen de admisión de la Universidad Sideral Carrión?

La combinación de preguntas “imposibles”, un supuesto sistema de matrículas y una oferta académica ficticia convierte a la Universidad Sideral Carrión en una de las bromas peruanas que han llegado más lejos en las redes sociales. La prueba de ingreso cuenta con 26 preguntas virtuales, divididas en áreas como historia, zoología, matemáticas y cultura general. Algunas de las cuestiones son las siguientes:

  • ¿El pollo estaba vivo o muerto?
  • ¿Qué país del mundo es clave para la humanidad?
  • ¿Quién acuño la frase "Estudia Sonso"?
  • ¿Quién acuño la frase "vótame tu Gaaaa ..."?
  • ¿4*4 es igual a .......?
  • ¿Quién acuño la frase "Artículo 46, me declaro en insurgencia"?.
Pregunta del examen de admisión de la USC. Foto: USC.

Pregunta del examen de admisión de la USC. Foto: USC.

En la página web, también se puede encontrar la lista de ingresantes a la prueba de admisión, donde se resalta el bajo número de postulantes que logró superar el examen.

Certificado de la Universidad Sideral Carrión. Foto: USC.

Certificado de la Universidad Sideral Carrión. Foto: USC.

Más allá de ser una parodia, la Universidad Sideral Carrión se ha convertido en un reflejo del ingenio y la creatividad del fandom de Sideral. Con este proyecto humorístico, los seguidores del exjugador profesional han levantado un universo digital tan ingenioso como entretenido, que no solo parodia la vida universitaria, sino que también ha logrado captar la atención de miles de internautas en redes sociales.

