San Marcos anuncia nuevas fechas para el examen de admisión 2026-I en octubre tras ser suspendido por toma

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos anunció las nuevas fechas para el examen de admisión 2026-I, tras la suspensión provocada por la toma de la Ciudad Universitaria el miércoles 10 de septiembre. En una reunión con la Dirección General de Admisión (OCA), se confirmaron los nuevos días de examen: sábado 4 y domingo 5 de octubre, así como 11 y 12 de octubre para las áreas de salud.

Cabe recordar que la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM), junto con consejeros universitarios de diversas facultades, realizó una protesta en rechazo a lo que consideran un intento de “privatización” debido a los cobros implementados en el proceso de admisión. Esta situación motivó la suspensión del examen previsto para los días 13, 14, 20 y 21 de septiembre. Sin embargo, tras los acuerdos alcanzados entre estudiantes y autoridades en una mesa de diálogo, se retomaron las clases y actividades presenciales, así como la nueva reprogramación del examen de admisión.

Reprogramación de examen de admisión San Marcos 2026-I

A través de un comunicado, la Dirección General de Admisión (OCA) informó a los postulantes inscritos que el examen de admisión del proceso 2026-I ha sido reprogramado para las siguientes fechas:

Sábado 4 de octubre: Área D (Ciencias Económicas y de la Gestión) y Área E (Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales).

Área D (Ciencias Económicas y de la Gestión) y Área E (Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales). Domingo 5 de octubre: Área B (Ciencias Básicas) y Área C (Ingenierías).

Área B (Ciencias Básicas) y Área C (Ingenierías). Sábado 11 de octubre: Área A (Ciencias de la Salud) – excepto Medicina Humana.

Área A (Ciencias de la Salud) – excepto Medicina Humana. Domingo 12 de octubre: Área A (Ciencias de la Salud) – Especialidad Medicina Humana.

Nuevas fechas para el examen de admisión San Marcos 2026-I. Foto: OCA.

La Decana de América ofrece en este proceso 2.771 vacantes para sus 78 carreras profesionales, cifra que incluye la nueva especialidad de Ingeniería Logística y Cadena de Suministro Digital, recientemente incorporada a su oferta académica.

