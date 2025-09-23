HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad
Sociedad

Feriados y días no laborables en octubre 2025: estas son las fechas para que trabajadores del sector público y privado descansen en Perú

La incertidumbre crece entre trabajadores del sector público y privado sobre los feriados y días no laborables en octubre 2025. Por ello, el calendario oficial detalla si habrá fechas para descansar durante todo ese mes.

Inicia el mes de octubre 2025 y los trabajadores en Perú preguntan si habrá feriados o días no laborables.
Inicia el mes de octubre 2025 y los trabajadores en Perú preguntan si habrá feriados o días no laborables. | Foto: Composición LR/Andina.

A solo días de iniciar octubre, la incertidumbre crece, sobre todo en los trabajadores del sector público y del privado. Esto debido a su consulta si habrá feriados o días no laborables durante el nuevo mes del 2025. Para ello, es importante conocer qué dice el calendario oficial emitido por el Gobierno.

En esa línea, los feriados y días no laborables son muy esperados debidos a que provocan una pausa en medio de la actividad laboral. Además, permite a los ciudadanos compartir un tiempo ameno con la familia, amigos o pareja.

¿Habrá feriados durante el mes de octubre 2025?

Según el calendario oficial de feriado en Perú, el mes de octubre sí tendrá una fecha obligatoria de descanso a nivel nacional. El próximo feriado será el miércoles 8 de octubre. Como cada año, se conmemora al Combate de Angamos, cuyo figura representativa de honor y valentía por la patria se expresa a través del almirante Miguel Grau.

Esta fecha podrá dar la opción de un descanso a nivel nacional, que aplica tanto para el sector público como para trabajadores del sector privado.

¿Habrá días no laborables durante el mes de octubre?

Durante el mes de octubre 2025, el calendario oficial, no señala un día no laborable a nivel nacional. Sin embargo, estas fechas pueden ser establecidas días previos o durante el transcurso del mes. Del mismo modo, cada distrito, provincia o región dispone de los días no laborables.

Feriado 8 de octubre: ¿qué se celebra?

El 8 de octubre es un día especial en el Perú, ya que se conmemora el Combate de Angamos, un evento histórico ocurrido en 1879 durante la Guerra del Pacífico. En esta batalla, la Marina de Guerra del Perú, bajo el mando del valiente almirante Miguel Grau Seminario, a bordo del monitor Huáscar, se enfrentó a la escuadra chilena.

A pesar de que Grau perdió la vida en este enfrentamiento, su valentía, honor y dedicación al país lo convirtieron en un héroe nacional. Es por eso que cada 8 de octubre se rinde homenaje a su memoria y a la Marina de Guerra del Perú, convirtiéndose en un día de reflexión patriótica para todos los peruanos.

Calendario de feriados 2025

  • 1 de noviembre (sábado): Día de Todos los Santos.
  • 8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción.
  • 9 de diciembre (martes): Batalla de Ayacucho, conmemoración de la victoria decisiva en las guerras de independencia.
  • 25 de diciembre (jueves): Navidad, celebración del nacimiento de Jesús.
