Rubén Canales Gómez, un joven de 28 años, quien trabajaba como taxista y grababa videos para subirlo a la plataforma YouTube, fue asesinado el pasado 29 de septiembre por dos delincuentes que, tras robarle su camioneta, le efectuaron un disparo que acabó con su vida. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del distrito de Santa Anita.

Su madre, quien conversó con La República, exigió justicia para los implicados en el asesinato, quienes presuntamente pertenecerían a la banda criminal Los Desalmados del Centro, detenidos posteriormente en Ventanilla. “Él la luchaba por ayudarme. Se hubieran llevado el carro, pero no le hubieran quitado la vida. Me han matado a mí también”, expresó entre lágrimas.

Creaba contenido de viajes en YouTube

Uno de los últimos videos que grabó fue hace tres semanas, cuando él y sus amigos realizaron un viaje a Chosica. El recorrido inició a las 6:00 a. m. El grupo llegó a un club campestre para registrar su visita. Sin Rubén, ahora los videos no serán lo mismo. Por ello, sus amigos también exigen justicia por él. Esperan que los asesinos paguen por su delito.

"Nos hemos apoyado mutuamente. No sé qué será de nosotros y de la familia (sin él). Les pido que no suelten (a los detenidos), ya que en este país no existe justicia", reclamó uno de ellos.

En el velorio, la mascota de Rubén, llamado Osso, a quien el joven había adoptado hace cinco años, posaba junto al féretro. La escena conmovió a los familiares y compañeros.

Detenidos permanecen en la Depincri de Ate-Santa Anita

El mismo día del asalto, la Policía Nacional del Perú (PNP) logró capturar a los presuntos asesinos del joven taxista. Los detenidos, identificados con los alias de 'Cachete' y 'Frío', este último de nombre Pericahuan Antonelo Balvín, pertenecerían a la organización delictiva conocida como Los Desalmados del Centro. Cabe señalar que uno de ellos registra antecedentes por tenencia ilegal de material explosivo.

Ambos permanecen bajo custodia en la Unidad Especializada de la Depincri de Ate-Santa Anita. Mientras continúan las investigaciones, la familia de Rubén Canales Gómez ha exigido que no sean liberados.

