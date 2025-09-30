HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Asesinan a taxista youtuber en Santa Anita para robarle la camioneta en la que grababa sus videos: familia exige justicia

Rubén Canales Gómez, joven taxista y creador en YouTube, fue asesinado el 29 de septiembre en Santa Anita tras un robo de su camioneta. Las cámaras de seguridad registraron el crimen.

Madre de joven taxista exige justicia tras el asesinato de su hijo. Foto: Mabel Alva/La República.
Madre de joven taxista exige justicia tras el asesinato de su hijo. Foto: Mabel Alva/La República.

Rubén Canales Gómez, un joven de 28 años, quien trabajaba como taxista y grababa videos para subirlo a la plataforma YouTube, fue asesinado el pasado 29 de septiembre por dos delincuentes que, tras robarle su camioneta, le efectuaron un disparo que acabó con su vida. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del distrito de Santa Anita.

Su madre, quien conversó con La República, exigió justicia para los implicados en el asesinato, quienes presuntamente pertenecerían a la banda criminal Los Desalmados del Centro, detenidos posteriormente en Ventanilla. “Él la luchaba por ayudarme. Se hubieran llevado el carro, pero no le hubieran quitado la vida. Me han matado a mí también”, expresó entre lágrimas.

Creaba contenido de viajes en YouTube

Uno de los últimos videos que grabó fue hace tres semanas, cuando él y sus amigos realizaron un viaje a Chosica. El recorrido inició a las 6:00 a. m. El grupo llegó a un club campestre para registrar su visita. Sin Rubén, ahora los videos no serán lo mismo. Por ello, sus amigos también exigen justicia por él. Esperan que los asesinos paguen por su delito.

"Nos hemos apoyado mutuamente. No sé qué será de nosotros y de la familia (sin él). Les pido que no suelten (a los detenidos), ya que en este país no existe justicia", reclamó uno de ellos.

En el velorio, la mascota de Rubén, llamado Osso, a quien el joven había adoptado hace cinco años, posaba junto al féretro. La escena conmovió a los familiares y compañeros.

Detenidos permanecen en la Depincri de Ate-Santa Anita

El mismo día del asalto, la Policía Nacional del Perú (PNP) logró capturar a los presuntos asesinos del joven taxista. Los detenidos, identificados con los alias de 'Cachete' y 'Frío', este último de nombre Pericahuan Antonelo Balvín, pertenecerían a la organización delictiva conocida como Los Desalmados del Centro. Cabe señalar que uno de ellos registra antecedentes por tenencia ilegal de material explosivo.

Ambos permanecen bajo custodia en la Unidad Especializada de la Depincri de Ate-Santa Anita. Mientras continúan las investigaciones, la familia de Rubén Canales Gómez ha exigido que no sean liberados.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

