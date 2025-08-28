De acuerdo con la denuncia, la mascota habría tenido problemas respiratorios luego de haber sido bañada en el Spa Canino. Foto: Composición LR

De acuerdo con la denuncia, la mascota habría tenido problemas respiratorios luego de haber sido bañada en el Spa Canino. Foto: Composición LR

El pasado 3 de agosto, el ciudadano Cristhian Lazo Paravecino (32) denunció al Spa Canino, Felino & Pet Shop Perro Hotel, ubicado en Santa Anita, por presunta negligencia contra su mascota 'Peluchín', quien habría permanecido horas mojado mientras lo bañaban, lo cual le produjo resfríos y una gripe, según el denunciante.

Según cuenta el denunciante, el hecho se suscitó el pasado 26 de julio y, desde entonces, su mascota ha requerido de la atención médica de veterinarios. "La negligencia que ocurrió es que a mi mascota la bañaron y después lo dejaron mojado o no lo secaron bien. Llegó a casa y tenía problemas para respirar. Yo pido, por favor, que se hagan responsable de la negligencia y que sancionen a esta veterinaria", acotó el joven para La República.

Denuncian a Spa Canino de presunta negligencia que ocasionó gripe a mascota

En tanto, Cristhian Lazo sostuvo que reclama a la Municipalidad de Santa Anita por no haber fiscalizado al establecimiento de Spa Canino en su debido momento. Por ello, el denunciante asegura que dicho local operaba de manera clandestina.

"Llevo a su mascota a realizarle un baño en el establecimiento Spa Canino, Felino & Pet Shop Perro Hotel (Centro de Acicalamiento) (...) y días posteriores a razón de dicho baño, su mascota se enfermó, y por lo cual tuvo que atenderlo en un veterinario donde le diagnosticaron problemas respiratorio, motivo por el cual denuncia ante la PNP los fines del caso", se lee en el parte policial.

PUEDES VER: Piden justicia para perrita que fue víctima de violación sexual por hombre en Villa María del Triunfo

Anuncia plantón en el Parque de la Familia tras lo sucedido

Cristhian Lazo Paravecino anunció que realizará un plantón por la presunta negligencia que se cometió con su mascota. De esta manera, el reclamo se realizará en el Parque de la Familia, ubicado en el distrito de San Anita, este viernes 29 de agosto desde las 10 a.m.

De acuerdo con el dueño de "Peluchín", el plantón también se realizará porque el local no habría sido fiscalizado cuando correspondía. Cabe resaltar que, según las imágenes que mostró, el Spa Canino permanece cerrado tras lo sucedido. Al cierre de esta nota, La República intentó comunicarse con los propietarios del establecimiento, pero no hubo una respuesta.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.