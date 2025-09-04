Caen 'Los Topos': banda que robaba cables de telefonía de buzones en Santa Anita

La Policía Nacional en conjunto con miembros del personal del Serenazgo de Santa Anita capturó a 'Los Topos', banda dedicada al robo de cables de telefonía de buzones subterráneos. La intervención ocurrió en la urbanización Los Flamencos, tras un previo seguimiento realizado por las cámaras de seguridad del distrito.

En total, fueron detenidos siete hombres, quienes utilizaban dos minivanes blancas para cometer los crímenes. La PNP halló en el interior de los vehículos, decenas de cables de telefonía que los sujetos habían extraído durante el hurto. Según las autoridades, el material incautado tendría un valor aproximado de 200 mil dólares.

Capturan a 'Los Topos' roba cables en Santa Anita

La banda fue interceptada cuando robaban los cables de un buzón ubicado en la Urb. Los Flamencos. Miembros del Serenazgo de Santa Anita los encontró 'in fraganti' y dieron aviso a la Policía Nacional que se hizo presente para realizar las diligencias correspondientes. De acuerdo con el alcalde Santa Anita, Olimpio Alegría, en primera instancia, el personal de la Central de Videovigilancia del distrito divisó movimientos extraños de las dos minivanes estacionadas y dieron aviso al Serenazgo.

El burgomaestre sostuvo que los cables con cobre dentro tenían una longitud de medio metro aproximadamente, y que los detenidos podrían tratarse de extrabajadores de telefonía debido al conocimiento que tenían sobre le funcionamiento del cableado. Así declaró para ATV Noticias.

Intervenidos fueron llevados a la comisaría

Cabe indicar, que un miembro de la empresa de telefonía afectada se acercó al lugar de los hechos para evaluar si el robo de los cables causó daños o inconvenientes a las viviendas de la zona, debido a la cantidad de material que fue sustraído por los ladrones.

Los siete detenidos fueron trasladados a la comisaría de San Anita para enfrentar las investigaciones. De igual manera, las dos minivanes y los cables incautados quedaron a disposición de la PNP para pasar por las investigaciones correspondientes.

