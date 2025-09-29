‘Pollito Amarillo’: exsuboficial FAP entrenado en ciberseguridad dirigía red de trata de menores

Exsuboficial de la FAP capturado por liderar red de trata de menores en Lima | Composición LR | Foto: captura América

Exsuboficial de la FAP capturado por liderar red de trata de menores en Lima | Composición LR | Foto: captura América

Gerardo Saúl Chunga Zárate, exsuboficial de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), recibió capacitación en el extranjero con fondos estatales para especializarse en ciberseguridad. Sin embargo, según la Fiscalía, utilizó estos conocimientos para almacenar material de abuso infantil y liderar una red de trata de menores. De acuerdo con las investigaciones, este hombre empleaba identidades falsas y técnicas de manipulación digital para contactar a adolescentes y reclutarlas mediante engaños.

Tras varios meses de seguimiento e infiltración de un agente encubierto, el exsuboficial fue capturado. La Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro (Equipo 1) obtuvo la orden de detención preliminar, que se ejecutó cuando el investigado se encontraba en su vehículo cerca de su vivienda en Villa El Salvador. Durante la intervención, se incautaron equipos móviles y otros dispositivos tecnológicos que son analizados.

TE RECOMENDAMOS Jornada de PROTESTAS, ELECCIONES y JOSÉ DOMINGO PÉREZ EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios

Exsuboficial de la FAP capturado por liderar red de trata de menores en Lima

Chunga adquirió sus conocimientos gracias a la FAP, que financió su formación en informática, ciberseguridad y ciberdefensa. En internet se hacía llamar “Pollito Amarillo”, alias con el que ofrecía a menores de entre 14 y 17 años, incluso adolescentes embarazadas y mujeres adultas. Utilizando perfiles falsos con identidad femenina, el exsuboficial entablaba conversaciones con adolescentes, a quienes ofrecía dinero y promesas de beneficios fáciles. Según las investigaciones, tras ganar su confianza organizaba encuentros presenciales bajo la excusa de un supuesto “casting”. Su entrenamiento en el uso de tecnologías le permitió operar durante un tiempo sin ser detectado.

Sin embargo, tras una infiltración policial, su número telefónico fue identificado luego de ser publicado en una página para adultos. Con esta pista, el Ministerio Público y la Dirección General de Inteligencia (DIGIMIN) pudieron rastrear sus movimientos y coordinar un operativo de seguimiento durante varios meses.

Un agente encubierto se hizo pasar por cliente y obtuvo evidencia clave: fotografías de una menor de edad, los precios que cobraba y el número de cuenta bancaria en la que recibía los pagos, la cual estaba a su nombre. Esto confirmó su identidad. Las autoridades determinaron que no operaba desde su domicilio, sino que se desplazaba por distintos puntos de la ciudad y trasladaba personalmente a las víctimas a hostales. Finalmente, fue capturado en un operativo judicial y se le incautaron equipos móviles y dispositivos tecnológicos.

Fiscalía pide cadena perpetua para exsuboficial de la FAP

“Se le está deteniendo por los delitos de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, explotación sexual de mayores de edad y material de abuso infantil”, precisó la Fiscalía durante el anuncio de la captura.

Como parte del operativo, se allanó un hostal en el distrito de San Juan de Miraflores, donde fueron detenidos en flagrancia Jaime Calixto (57), propietario del establecimiento, y Sara Sire (18), recepcionista. En el mismo lugar, las autoridades rescataron a cuatro adolescentes de entre 15 y 17 años, una de ellas en estado de gestación.

La Fiscalía ha solicitado cadena perpetua para Gerardo Saúl Chunga Zárate, a quien describen como un “depredador digital” que utilizó sus conocimientos en ciberseguridad —financiados por el Estado— para liderar la red de trata.

Cabe recordar que el delito de pornografía infantil agravada, tipificado en el artículo 129-M del Código Penal, contempla penas de 10 a 15 años de cárcel. En tanto, el delito de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en su modalidad agravada, previsto en el artículo 129-H, puede ser sancionado con cadena perpetua.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.