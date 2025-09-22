HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Suboficial de la FAP detenido tras grave acusación de agresión sexual y poseer material de abuso infantil

Durante el operativo, cuatro adolescentes de entre 15 y 17 años fueron rescatadas de un hostal en San Juan de Miraflores. El detenido podría ser sancionado con cadena perpetua.

Detienen a suboficial de la FAP acusado de abuso sexual a menores y producción de material gráfico ilegal
Detienen a suboficial de la FAP acusado de abuso sexual a menores y producción de material gráfico ilegal | Foto referencial: Andina

La Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público ejecutaron un operativo para detener a un suboficial en actividad de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), acusado de agredir sexualmente de menores de edad y de producir material de abuso infantil para su distribución en plataformas virtuales.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro (Equipo 1) obtuvo la detención preliminar judicial de Gerardo Chunga Z., quien fue intervenido en su vehículo cerca de su vivienda en el distrito de Villa El Salvador. Durante la diligencia, se le incautaron equipos móviles y dispositivos tecnológicos.

Además, como parte del operativo, se allanó un hostal en el distrito de San Juan de Miraflores, donde fueron detenidos en flagrancia Jaime Calixto (57), propietario del establecimiento, y Sara Sire (18), recepcionista del hospedaje.

Detienen a suboficial de la FAP acusado de agredir sexualmente a menores y producir material de abuso infantil. Foto: Fiscalía

Detienen a suboficial de la FAP acusado de agredir sexualmente a menores y producir material de abuso infantil. Foto: Fiscalía

Rescatan a cuatro adolescentes víctimas de explotación en operativo en Lima Sur

La fiscal superior provisional Berenice Romero Ohama, coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas, informó que el detenido captaba a las adolescentes utilizando un perfil falso en el que se hacía pasar por una mujer.

Según la investigación, a cargo de la fiscal provincial Evelyn Taboada De La Cruz, el acusado contactaba a las menores de edad a través de WhatsApp y Telegram, las obligaba a difundir imágenes de contenido íntimo y las explotaba sexualmente en hospedajes.

En el mismo establecimiento se logró rescatar a cuatro adolescentes de entre 15 y 17 años, una de ellas fue encontrada en una habitación en estado de gestación.

Detenido podría recibir cadena perpetua

En el teléfono celular del detenido se encontró una gran cantidad de imágenes de contenido ilícito y conversaciones en las que se ofrecía a menores de edad a supuestos “clientes”. Todo este material será sometido a investigación.

La diligencia de allanamiento y detención se realizó en coordinación con personal de la División de Trata de Personas, la Dirección General de Inteligencia y la TCIU de la PNP, con el apoyo de la ONG Our Rescue y el departamento HSI del gobierno de los Estados Unidos.

La Fiscalía recordó que el delito de pornografía infantil agravada, previsto en el artículo 129-M del Código Penal, está penado con cárcel no menor de 10 ni mayor de 15 años. En tanto, el delito de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en su modalidad agravada, contemplado en el artículo 129-H, puede ser sancionado con cadena perpetua.

