Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026
Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026     Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026     Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026     
Política

Dina Boluarte: críticas a la compra de 24 cazas para la FAP son “mezquinas”

Aseguró que la adquisición de las aeronaves obedece a un requerimiento de modernización necesario para asegurar la seguridad nacional y que se trata de una inversión con un presupuesto que responde a la disponibilidad de los fondos públicos.

La presidenta Boluarte con el ministro de Defensa, Walter Astudillo, y el comandante general de la FAP, general del aire Carlos Chávez Cateriano, en la ceremonia de hoy en Las Palmas. Foto: Presidencia del Perú
La presidenta Boluarte con el ministro de Defensa, Walter Astudillo, y el comandante general de la FAP, general del aire Carlos Chávez Cateriano, en la ceremonia de hoy en Las Palmas. Foto: Presidencia del Perú

Horas antes del viaje de autoridades peruanas a Francia y Suecia para evaluar las ofertas de aeronaves de combate Rafale F4 y Gripen E, la mandataria Dina Boluarte ratificó la continuidad del proceso de renovación de la flota de cazas de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), que en la actualidad está compuesta por unidades adquiridas en las décadas de los 80 y 90.

En mayo de este año, el canciller Elmer Schialer, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, y el comandante general de la FAP, general del aire Carlos Chávez Cateriano, viajaron a Estados Unidos para sostener reuniones con funcionarios del Departamento de Defensa y de la empresa fabricante del caza  F-16V Block 70, uno de los tres modelos en los que ha expresado interés el Comando de Operaciones de la Fuerza Aérea. 

Para completar la evaluación de las propuestas, esta semana el canciller Schialer, el ministro Astudillo y el general del aire Chávez, participarán de encuentros con autoridades de Francia, así como de representantes de las fábricas Dassault y Lockheed Martin, respectivamente.

“Debe quedar muy claro, y lo decimos en forma transparente: la importancia de nuestras Fuerzas Armadas es fundamental, por lo tanto es imperativo fortalecer, modernizar, equipar, y dotarla de los mayores adelantos”, expresó Dina Boluarte en una ceremonia en la mañana de hoy en Las Palmas, donde se exhibieron nuevas aeronaves adquiridas y otras repotenciadas.

Defensa de la adquisición

“Es inaceptable e irresponsable cuando algunas voces perversas señalan que las compras de aeronaves son inútiles. Que dotar a nuestra fuerza aérea de las herramientas adecuadas es en vano”, señaló la presidenta Boluarte.

En los últimos días circularon versiones según las cuales Palacio de Gobierno había decidido aceptar la propuesta de Suecia, cuestionando la elección porque nos haría dependientes de Brasil y Colombia, que han comprado con anterioridad el modelo Gripen E.

Sin embargo, expertos en material aéreo de combate consultados por este diario califican de absurdas tales afirmaciones. El modelo de caza puede ser el mismo, pero la diferencia radica en diferentes variables, que son decisivas, como el tipo de configuración, armamento y contramedidas.

Encuentros en París y Estocolmo

Otro argumento difundido por redes sociales es que la FAP debería seguir usando el modelo francés porque los pilotos están más familiarizados con este tipo de material. En todo caso, los pilotos de la FAP también tienen experiencia con aeronaves de fabricación rusa, como Sukhoi Su-22, MiG-29, Sukhoi Su-25 y MiG-29SE. En el proceso en curso, no se tomaron en cuenta los modelos rusos por el conflicto con Ucrania, entre otras razones.

“Critican con mezquindad a sus propias Fuerzas Armadas. ¿Qué pretenden? ¿Dejar en desamparo a nuestro país? No repitamos los amargos impases de nuestra historia”, manifestó Boluarte.

Con las reuniones en Francia y Suecia culminará el proceso de evaluación de los tres modelos que el Comando de Operaciones de la FAP considera que encajan con las necesidades de seguridad de nuestro país: el francés Rafale F4, el estadounidense F-16V Block 70 y el sueco Gripen E.

Lo que esperan las autoridades peruanas de las reuniones en París y Estocolmo, es que los franceses de Dassault mejore los precios, la cantidad y fechas de entrega de los cazas, y en el caso de los suecos de la fábrica SAAB, precisar los alcances de la transferencia tecnológica y los proyectos de “offset” de tipo social.

