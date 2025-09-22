Gobierno de Dina Boluarte asignó solo S/ 0.07 por ciudadano para combatir la trata de persona: se registra 6 víctimas diarias

 Pese a que desde 2019 una ley obliga al MEF a implementar un programa presupuestal multisectorial para atender este tema. Foto: Difusión

La trata de personas sigue en aumento ante la inacción del Gobierno. Según el Ministerio Público, más de 13.600 víctimas han sido registradas desde 2020, es decir, casi seis personas afectadas cada día, pese a esta cifra, en 2024 se asignaron solo 2.6 millones de soles para combatir este delito. Este monto es insuficiente, sobre todo cuando se compara con el presupuesto del Congreso, que en la última década ha superado los S/1.400 millones de soles, y los S/9.5 millones, que se destinan solo para el seguro médico de sus miembros en 2025.

Sobre el tema, Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, señaló que el presupuesto ejecutado para la trata en 2024 representa apenas el 0.001% del Presupuesto General de la República, lo que equivale a solo 0.076 soles por persona al año. Este dato, sostuvo, evidencia la baja prioridad que el Estado le otorga a un crimen que afecta principalmente a mujeres, niños, niñas y adolescentes, los grupos más vulnerables.

Además, explicó que, aunque el presupuesto inicial para la lucha contra la trata de personas en 2024 fue de 21.8 millones de soles, este fue recortado a solo 11 millones, y finalmente, solo se ejecutaron 2.6 millones. También, de los 42 servicios contemplados en la Política Nacional contra la Trata de Personas, apenas 12 contaron con financiamiento específico.

“La consecuencia es un Ministerio Público que no llega a fin de mes para cubrir sus operaciones, una Policía sin recursos para reparar sus vehículos y albergues sin fondos suficientes para atender a las víctimas”.

Pese a que la Ley 28950, modificada en 2019 por la Ley 30925, establece que el Ministerio de Economía y Finanzas debe coordinar con el Ministerio del Interior para implementar un programa multisectorial para combatir este delito, esta obligación legal sigue sin cumplirse. Y es que el plazo para su implementación era de 180 días, pero ya han transcurrido más de 2.300 días sin avances significativos.

Por ese motivo, hizo un llamado urgente y destaca que esta es una obligación de ley que ha sido ignorada, por lo que ha dejado a miles de personas en situación de vulnerabilidad.

Rendición de cuentas

Otro de los problemas críticos es la falta de rendición de cuentas. Desde 2017, el Ejecutivo no ha informado al Congreso sobre la implementación de la Política Nacional contra la Trata de Personas. Peor aún, en 2024, se redujo la obligación de rendir cuentas al trasladar el informe de la implementación de la política solo a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y de la Mujer y Familia, del Parlamento.

Valdés explica que la trata de personas ha evolucionado y ahora está vinculada a otros delitos dentro del crimen organizado transnacional. En este contexto, la rendición de cuentas se vuelve urgente para evaluar cómo está respondiendo el Estado a los nuevos desafíos que plantea este delito.

En el marco del Día Nacional contra la Trata de Personas, que se conmemora cada 23 de septiembre, Valdés solicitó a reformular la Política Nacional frente a la Trata de Personas con una visión integral hacia 2030. Esto implica la creación de fiscalías, fuerzas policiales y juzgados especializados en delitos contra la dignidad humana, y, sobre todo, contar con un financiamiento adecuado y sostenido.

"El Estado debe tomar en serio su responsabilidad de proteger a las víctimas y prevenir este delito, o de lo contrario, la trata de personas continuará siendo una tragedia creciente, sin el apoyo necesario para erradicarla".