Política

Denuncian que PNP ingresó a comunidad Cantagallo con lacrimógenas: comunero fue herido con perdigón

Durante la cuarta marcha de la 'Generación Z', agentes de la PNP irrumpieron en Cantagallo, cerca de Acho, donde comuneros shipibos fueron heridos pese a no participar en la manifestación.

PNP ingresó a comunidad Cantagallo con lacrimógenas y perdigones. Foto: composición LR
PNP ingresó a comunidad Cantagallo con lacrimógenas y perdigones. Foto: composición LR

Durante la cuarta marcha de la denominada Generación Z, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) irrumpieron en la comunidad shipiba de Cantagallo, ubicada cerca de Acho, pese a que sus integrantes no participaban en la movilización contra el gobierno de Dina Boluarte. Según denunciaron los comuneros, los efectivos lanzaron bombas lacrimógenas y dispararon perdigones dentro del asentamiento a cualquier persona que encontraran.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
"Han entrado la Policía a tirar perdigones a cualquiera que encontraron. Nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros hemos ido a cerrar la puerta para que no ingresen y nos han tirado balas y así no puede ser. A mi otro compañero le han golpeado en la pierna, en la rodilla, lo han lesionado y así no puede ser. Acá nos han tirado bala, somos residentes, no tenemos nada que ver con la manifestación, somos ciudadanos que estamos acá", declaró un comunero.

Otra de las comuneras denunció que los agentes ingresaron a sus viviendas sin motivo alguno y que padres, madres y niños se encontraban jugando. Asimismo, detalló que dispararon perdigones a su vivienda pese a su reclamo.

"Ayer en la noche han venido los policías, los protestantes estaban en la avenida (...) la policía corrieron hacia nosotros, estaban los niños jugando acá, han entrado de frente y estaban metiendo perdigones, todo mi casa. Yo tengo 3 niños, han llorado, han gritado. ¿Cómo van a venir así si no somos protestantes? Como si fuéramos animales, ¿cómo nos van a hacer eso?", declaró una comunera para este medio.

"Han entrado sin permiso de nada, todos los niños golpeando, la protesta era en la esquina allá, no era acá adentro de la comunidad (…) mi nuera tiene una herida grande, ella no vive acá, pero estaba de visita", manifestó otra comunera.

