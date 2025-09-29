Anciano fue agredido salvajemente por la PNP durante la marcha de la 'Generación Z'. Foto: Composición/LR

Marcelo De La Cruz Mitma, un anciano de 69 años, fue atacado salvajemente por la Policía Nacional del Perú (PNP) el sábado 27 de septiembre. El hecho sucedió mientras protestaba junto con la 'Generación Z' de manera pacífica en el Centro de Lima contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso. En la noche del último fin de semana, un efectivo policial, hasta ahora no identificado, agarró su bastón tonfa y lo impactó contra el rostro del adulto mayor. En consecuencia, De la Cuz Mitma quedó malherido mientras su ceja sangraba.

Un día después, a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, informó sobre el estado de salud de Marcelo. El MIMP comunicó —como era de esperarse— que el anciano cuenta con contusiones en el rostro. Además, adelantó que recibirá asesoría legal para denunciar los hechos en su contra por parte de la PNP, adscrita al Ministerio del Interior.

Luego del ataque registrado en la avenida Abancay, diversos brigadistas y voluntarios atendieron al anciano con la finalidad de salvar su integridad física y su estado de salud. La agresión provocó la indignación en los demás protestantes, debido a que Marcelo de la Cruz solo se encontraba caminando desarmado y sin generar disturbios por delante del contingente policial.

Sin embargo, este no fue el único acto de represión y agresión por parte de los efectivos policiales. Diversas cámaras de seguridad, gremios y medios de comunicación reportaron que ciudadanos recibieron impactos de perdigones y que los miembros de las fuerzas del orden actuaron de manera desproporcionada contra los protestantes.

"Desde el Gobierno reiteramos nuestro respeto al derecho ciudadano a la protesta pacífica y rechazamos cualquier tipo de agresión. Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso con la protección y el respeto hacia las personas adultas mayores, quienes merecen una vida libre de violencia y en condiciones de plena dignidad", dijo el ministerio.