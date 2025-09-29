La jornada de protesta del último 28 de septiembre se tornó violenta por enfrentamiento entre los manifestantes y la Policía Nacional del Perú (PNP). Uno de estos escenarios tuvo como protagonista al periodista de Canal N, Víctor Castillo, quien fue reprimido por un oficial identificado como Mayor C. Arteta R.

Durante la 'Marcha de la Generación Z' cientos de jóvenes y diversos colectivos se reunieron en la Plaza San Martín para alzar su voz de protesta en contra del Gobierno de Dina Boluarte, el Congreso de la República y ante el aumento de la ola de criminalidad en el país

PNP interrumpe transmisión en vivo de periodista

En plena cobertura en vivo de Canal N, se observa cómo el policía aborda intempestivamente al reportero, quien se encontraba relatando los hechos en la av. Abancay, cerca del Congreso. El video muestra que el efectivo identificado como Mayor PNP Arteta, junto con otro oficial, arrinconan al comunicador exigiéndole que se retire del lugar.

Ante el atropello, Víctor Castillo se identificó como periodista, pero sus esfuerzos por dialogar fueron en vano, ya que el policía lo expulsó de la zona con empujones. "Me voy a retirar, pero no me empuje. Sin empujar. No es necesario la fuerza, tranquilidad mayor. Demuestre educación, demuestre profesionalismo, respete", exclamó el reportero.

Heridos en protesta

Por otro lado, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) denunció el incremento de la represión policial en los días de protesta en el Centro de Lima. Según su registro, indicó que 18 personas resultaron heridas por enfrentamientos, entre ellos, una periodista y una brigadista.

Asimismo, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) rechazó y exigió una sanción al oficial PNP por impedir la cobertura. Hasta el cierre de la nota, Canal N no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo sucedido con su reportero, parte de su staff profesional.

