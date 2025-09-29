HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Sociedad

Policías arrinconan en vivo a periodistas de Canal N que transmitía la marcha de la 'Generación Z' y le restringen cubrir la protesta

Cobertura de señal abierta mostró cómo un efectivo de la PNP amedrenta a un reportero para que se retire de la av. Abancay cuando realizaba su labor periodística.

Policía irrumpe cobertura en vivo de periodista de Canal N.
Policía irrumpe cobertura en vivo de periodista de Canal N. | Canal N

La jornada de protesta del último 28 de septiembre se tornó violenta por enfrentamiento entre los manifestantes y la Policía Nacional del Perú (PNP). Uno de estos escenarios tuvo como protagonista al periodista de Canal N, Víctor Castillo, quien fue reprimido por un oficial identificado como Mayor C. Arteta R.

Durante la 'Marcha de la Generación Z' cientos de jóvenes y diversos colectivos se reunieron en la Plaza San Martín para alzar su voz de protesta en contra del Gobierno de Dina Boluarte, el Congreso de la República y ante el aumento de la ola de criminalidad en el país

TE RECOMENDAMOS

Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion

PUEDES VER: Vecinos capturan y toman represalias contra ladrones en San Juan de Lurigancho: denuncian falta de seguridad

lr.pe

PNP interrumpe transmisión en vivo de periodista

En plena cobertura en vivo de Canal N, se observa cómo el policía aborda intempestivamente al reportero, quien se encontraba relatando los hechos en la av. Abancay, cerca del Congreso. El video muestra que el efectivo identificado como Mayor PNP Arteta, junto con otro oficial, arrinconan al comunicador exigiéndole que se retire del lugar.

Ante el atropello, Víctor Castillo se identificó como periodista, pero sus esfuerzos por dialogar fueron en vano, ya que el policía lo expulsó de la zona con empujones. "Me voy a retirar, pero no me empuje. Sin empujar. No es necesario la fuerza, tranquilidad mayor. Demuestre educación, demuestre profesionalismo, respete", exclamó el reportero.

PUEDES VER: Habla familia del policía asesinado que investigó al 'Monstruo' en 2024: "Que sufra como nosotros sufrimos"

lr.pe

Heridos en protesta

Por otro lado, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) denunció el incremento de la represión policial en los días de protesta en el Centro de Lima. Según su registro, indicó que 18 personas resultaron heridas por enfrentamientos, entre ellos, una periodista y una brigadista.

Asimismo, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) rechazó y exigió una sanción al oficial PNP por impedir la cobertura. Hasta el cierre de la nota, Canal N no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo sucedido con su reportero, parte de su staff profesional.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
El 'Monstruo' habría amenazado a familia de general y PNP lo increpa: "La Dirincri ha protegido mil veces a tu familia"

El 'Monstruo' habría amenazado a familia de general y PNP lo increpa: "La Dirincri ha protegido mil veces a tu familia"

LEER MÁS
Revelan audio del ‘Monstruo’ horas antes de su captura en Paraguay: acusa a una mujer de delatarlo

Revelan audio del ‘Monstruo’ horas antes de su captura en Paraguay: acusa a una mujer de delatarlo

LEER MÁS
Lucía Dammert: “El que quiera un Estado pequeño va a tener que vivir en un Estado criminal o ilegal”

Lucía Dammert: “El que quiera un Estado pequeño va a tener que vivir en un Estado criminal o ilegal”

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revelan audio del ‘Monstruo’ horas antes de su captura en Paraguay: acusa a una mujer de delatarlo

Revelan audio del ‘Monstruo’ horas antes de su captura en Paraguay: acusa a una mujer de delatarlo

LEER MÁS
Feriados y días no laborables en octubre 2025: estas son las fechas para que trabajadores del sector público y privado descansen en Perú

Feriados y días no laborables en octubre 2025: estas son las fechas para que trabajadores del sector público y privado descansen en Perú

LEER MÁS
Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

LEER MÁS
“Pequeño J.”, presunto asesino de 3 jovencitas argentinas es de La Esperanza, Trujillo

“Pequeño J.”, presunto asesino de 3 jovencitas argentinas es de La Esperanza, Trujillo

LEER MÁS
Así fue la amenaza del 'Monstruo' a Agua Marina: "Yo manejo Lima Norte. Carabayllo tiene dueño"

Así fue la amenaza del 'Monstruo' a Agua Marina: "Yo manejo Lima Norte. Carabayllo tiene dueño"

LEER MÁS
Vía rápida Wiesse en San Juan de Lurigancho, el proyecto vial que abriría paso a la informalidad en el transporte

Vía rápida Wiesse en San Juan de Lurigancho, el proyecto vial que abriría paso a la informalidad en el transporte

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manifestantes llegan a los exteriores del Congreso: colectivos y estudiantes de San Marcos alzan su voz de protesta

Marcha de la Generación Z: enfrentamiento entre PNP y manifestantes en Acho deja un herido que es llevado de emergencia

“Pequeño J.”, presunto asesino de 3 jovencitas argentinas es de La Esperanza, Trujillo

Sociedad

“Pequeño J.”, presunto asesino de 3 jovencitas argentinas es de La Esperanza, Trujillo

¿Habrá paro de transportistas mañana? Sigue EN VIVO las movilizaciones de este 28 de septiembre

Los últimos días del 'Monstruo' en Paraguay: vivía en la miseria, sin dinero y entre trapos sucios

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Manifestantes llegan a los exteriores del Congreso: colectivos y estudiantes de San Marcos alzan su voz de protesta

Marcha de la Generación Z: enfrentamiento entre PNP y manifestantes en Acho deja un herido que es llevado de emergencia

Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: policía reprime protesta contra Dina Boluarte y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota