Temblor en Callao: sismo de magnitud 3,5 se sintió esta mañana en Lima, según IGP

Un sismo de magnitud 3,5 se registró hoy a las 9:22 a.m. a 24 kilómetros al oeste del Callao, en la Provincia Constitucional del Callao. El temblor tuvo una profundidad de 62 kilómetros, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X.

Según el reporte oficial de la entidad, el movimiento telúrico alcanzó una intensidad de grado II-III en el Callao, lo que significa que fue percibido incluso fuera de la zona donde se originó. Hasta el momento, no se han reportado daños materiales mayores.

Sismo en Callao. Foto: IGP.

¿Qué hacer en un temblor en Perú?

Conservar la calma y desplazarse hacia las zonas de seguridad previamente definidas.

Vigilar de manera permanente a niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Mantenerse alejados de ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y cualquier superficie de vidrio.

Evitar la cercanía a cables eléctricos y postes cuando se esté en la vía pública.

Del mismo modo, las autoridades regionales del Indeci aconsejan mantener la tranquilidad e identificar con anticipación las zonas seguras dentro y fuera de la vivienda para reducir riesgos.

Entre los elementos esenciales se encuentra la mochila de emergencia, la cual debe contener mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, una radio portátil, entre otros artículos indispensables.

¿Qué llevar en la mochila de emergencia frente a un sismo?

Artículos de higiene personal: toallas de mano y de baño, cepillo y pasta dental, así como jabón de tocador.

Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasas, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo y medicamentos o tratamientos específicos para algún miembro de la familia.

Dinero en efectivo: de preferencia en monedas.

Abrigo: manta polar y un par de zapatos adicionales.

Alimentos no perecibles: agua embotellada sin gas (medio litro), barras de cereal, conservas y chocolates.

Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves y copias de documentos como el DNI o carné del seguro.

Otros artículos: bolsas plásticas resistentes, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para cubrir el piso o el techo, cinta adhesiva multiusos, tapete para el suelo y mascarillas.

Artículos específicos: productos de higiene femenina, insumos para bebés y niños, además de artículos destinados a personas adultas mayores.

