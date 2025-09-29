La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) anunció una movilización nacional para el jueves 2 de octubre con el objetivo de presentar el Proyecto de Convenio Colectivo del Sector Construcción 2026. Este documento incluye el Pliego Nacional de Reclamos, que contempla un aumento de salarios y mejoras en las bonificaciones para los obreros del sector.

Según la FTCCP, más de 400.000 trabajadores participarán en la jornada de protesta en Lima y en las principales regiones del país. “Es necesario un aumento de los salarios para recuperar el poder adquisitivo frente al impacto de la inflación y el alza del costo de vida, sobre todo en la actividad de construcción, donde los trabajadores son eventuales”, expresó el secretario general de la federación, Luis Villanueva.

El dirigente agregó que la recuperación de la economía debe beneficiar también a los obreros. “La recuperación de la economía se debe en gran parte al aporte del sector, es importante que también esto se traduzca en mejoras sustanciales para los trabajadores y sus familias”, señaló.

Pliego de reclamos de la FTCCP: aumento de sueldos y reactivación de obras

El Pliego Nacional de Reclamos fue aprobado por más de 150 sindicatos durante la X Asamblea Nacional de Delegados de la FTCCP, realizada el 22 de agosto en Lima. El documento incluye ocho puntos clave, entre ellos el incremento remunerativo, la ampliación de la bonificación por asignación escolar y el aumento de los pagos por trabajos en altura.

El secretario de Defensa Laboral de la FTCCP, Tito Zea Bendezú, explicó a La República que el aumento salarial se define en función de la inflación del periodo. “Nosotros tomamos en cuenta la inflación del periodo, que está en 1.20 %. Esperemos que diciembre llegue a 1.80. En base a eso se resuelve el primer punto (incremento de sueldo)”, indicó. Agregó que, actualmente, el jornal base de un operario es de S/ 87,30 y el de un oficial, S/ 61,65. El incremento que se acuerde no solo elevará el pago diario, sino que también tendrá incidencia en otros beneficios laborales.

Además de la mejora salarial, la FTCCP demanda la reactivación de las obras de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) paralizadas en diversas regiones del país. "La paralización de obras de la ANIN ha dejado a más de 25.000 obreros en construcción civil en el desempleo. Continuar la ejecución de las obras no solo recuperará el empleo perdido, sino que generará empleo colateral que beneficiará al dinamismo del mercado interno", sostuvo Villanueva.

Trabajadores de construcción civil anuncia marcha nacional el 2 de octubre al Congreso

En Lima, los gremios se concentrarán en el Campo de Marte desde las 2:00 p.m. para luego marchar hacia el Ministerio de Trabajo, donde presentarán el pliego nacional de reclamos. Posteriormente, se dirigirán al Congreso de la República para exigir la aprobación por insistencia del Proyecto de Ley 5044, que propone modernizar el sistema de seguridad social.

En las regiones, las movilizaciones se realizarán en las Direcciones o Gerencias Regionales de Trabajo. “El año pasado se movilizaron 300.000 trabajadores. Este año esperamos superar los 400.000, porque la negociación colectiva será diferente: regirá del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026, lo que ha generado mayor expectativa en los trabajadores”, señaló Tito Zea.

La jornada de lucha coincidirá con otras protestas, como el paro de transportistas contra la extorsión y el sicariato. En ese contexto, el dirigente denunció la creciente inseguridad que afecta al sector. “Desde 2011, 26 dirigentes de construcción civil han sido asesinados por esta lacra social vinculada a la extorsión. El último fue nuestro secretario general del sindicato de Lima, acribillado en la puerta de la federación el 15 de agosto del año pasado. No confiamos en la Policía porque muchas veces están involucrados y no actúan como deberían”, advirtió.