HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Gremio de construcción civil anuncia marcha nacional el 2 de octubre: más de 40.000 trabajadores exigen aumento de sueldos

La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) convocó una movilización nacional para el 2 de octubre, con el fin de presentar su pliego de reclamos, que contempla incrementos salariales y mejoras en diversas bonificaciones.

Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú anuncia movilización nacional por aumento de salarios y mejoras laborales
Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú anuncia movilización nacional por aumento de salarios y mejoras laborales | Composición LR | Foto: FTCCP

La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) anunció una movilización nacional para el jueves 2 de octubre con el objetivo de presentar el Proyecto de Convenio Colectivo del Sector Construcción 2026. Este documento incluye el Pliego Nacional de Reclamos, que contempla un aumento de salarios y mejoras en las bonificaciones para los obreros del sector.

Según la FTCCP, más de 400.000 trabajadores participarán en la jornada de protesta en Lima y en las principales regiones del país. “Es necesario un aumento de los salarios para recuperar el poder adquisitivo frente al impacto de la inflación y el alza del costo de vida, sobre todo en la actividad de construcción, donde los trabajadores son eventuales”, expresó el secretario general de la federación, Luis Villanueva.

TE RECOMENDAMOS

Jornada de PROTESTAS, ELECCIONES y JOSÉ DOMINGO PÉREZ EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Transportistas convocan nuevo paro el 2 de octubre: "Estamos cansados de que el Gobierno no haga nada"

lr.pe

El dirigente agregó que la recuperación de la economía debe beneficiar también a los obreros. “La recuperación de la economía se debe en gran parte al aporte del sector, es importante que también esto se traduzca en mejoras sustanciales para los trabajadores y sus familias”, señaló.

Pliego de reclamos de la FTCCP: aumento de sueldos y reactivación de obras

El Pliego Nacional de Reclamos fue aprobado por más de 150 sindicatos durante la X Asamblea Nacional de Delegados de la FTCCP, realizada el 22 de agosto en Lima. El documento incluye ocho puntos clave, entre ellos el incremento remunerativo, la ampliación de la bonificación por asignación escolar y el aumento de los pagos por trabajos en altura.

El secretario de Defensa Laboral de la FTCCP, Tito Zea Bendezú, explicó a La República que el aumento salarial se define en función de la inflación del periodo. “Nosotros tomamos en cuenta la inflación del periodo, que está en 1.20 %. Esperemos que diciembre llegue a 1.80. En base a eso se resuelve el primer punto (incremento de sueldo)”, indicó. Agregó que, actualmente, el jornal base de un operario es de S/ 87,30 y el de un oficial, S/ 61,65. El incremento que se acuerde no solo elevará el pago diario, sino que también tendrá incidencia en otros beneficios laborales.

Además de la mejora salarial, la FTCCP demanda la reactivación de las obras de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) paralizadas en diversas regiones del país. "La paralización de obras de la ANIN ha dejado a más de 25.000 obreros en construcción civil en el desempleo. Continuar la ejecución de las obras no solo recuperará el empleo perdido, sino que generará empleo colateral que beneficiará al dinamismo del mercado interno", sostuvo Villanueva.

PUEDES VER: Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

lr.pe

Trabajadores de construcción civil anuncia marcha nacional el 2 de octubre al Congreso

En Lima, los gremios se concentrarán en el Campo de Marte desde las 2:00 p.m. para luego marchar hacia el Ministerio de Trabajo, donde presentarán el pliego nacional de reclamos. Posteriormente, se dirigirán al Congreso de la República para exigir la aprobación por insistencia del Proyecto de Ley 5044, que propone modernizar el sistema de seguridad social.

En las regiones, las movilizaciones se realizarán en las Direcciones o Gerencias Regionales de Trabajo. “El año pasado se movilizaron 300.000 trabajadores. Este año esperamos superar los 400.000, porque la negociación colectiva será diferente: regirá del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026, lo que ha generado mayor expectativa en los trabajadores”, señaló Tito Zea.

La jornada de lucha coincidirá con otras protestas, como el paro de transportistas contra la extorsión y el sicariato. En ese contexto, el dirigente denunció la creciente inseguridad que afecta al sector. “Desde 2011, 26 dirigentes de construcción civil han sido asesinados por esta lacra social vinculada a la extorsión. El último fue nuestro secretario general del sindicato de Lima, acribillado en la puerta de la federación el 15 de agosto del año pasado. No confiamos en la Policía porque muchas veces están involucrados y no actúan como deberían”, advirtió.

Notas relacionadas
Trabajador de construcción civil es asesinado dentro de bus lleno de pasajeros de la línea 'La Salamanca' en Manchay

Trabajador de construcción civil es asesinado dentro de bus lleno de pasajeros de la línea 'La Salamanca' en Manchay

LEER MÁS
MTC crea comisión para evaluar Provías, pero sindicato alerta de posible reacomodo político

MTC crea comisión para evaluar Provías, pero sindicato alerta de posible reacomodo político

LEER MÁS
El MTC declara en reorganización Provías Nacional y Provías Descentralizado

El MTC declara en reorganización Provías Nacional y Provías Descentralizado

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El ‘Monstruo’ asegura que S/1 millón se perdió durante la captura de la cajera de Los Injertos del Cono Norte": "La Policía pintó eso”

El ‘Monstruo’ asegura que S/1 millón se perdió durante la captura de la cajera de Los Injertos del Cono Norte": "La Policía pintó eso”

LEER MÁS
¿A quién le pido pensión de alimentos si el padre de mi hijo fallece? Expertos responden: "Hay un orden que establece la ley"

¿A quién le pido pensión de alimentos si el padre de mi hijo fallece? Expertos responden: "Hay un orden que establece la ley"

LEER MÁS
Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

LEER MÁS
Corte de agua en Arequipa este 30 de septiembre: revisa zonas y horarios afectados por Sedapar

Corte de agua en Arequipa este 30 de septiembre: revisa zonas y horarios afectados por Sedapar

LEER MÁS
La nueva avenida en Lima Este que será construida alterna a la vía de Evitamiento para no pagar peaje

La nueva avenida en Lima Este que será construida alterna a la vía de Evitamiento para no pagar peaje

LEER MÁS
Paro de transportistas este 2 de octubre: las líneas de transporte que acatarán medida y no saldrán a trabajar

Paro de transportistas este 2 de octubre: las líneas de transporte que acatarán medida y no saldrán a trabajar

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Sporting Cristal goleó a Ayacucho FC y volvió a ganar luego de 4 partidos en la Liga 1 2025

Metropolitano cambia ruta de alimentadores por obras en importante avenida de Los Olivos

Sociedad

Metropolitano cambia ruta de alimentadores por obras en importante avenida de Los Olivos

Cierran más de 60 puertos en litoral peruano por oleaje anómalo: emiten alerta roja en Lima, La Libertad, Arequipa y Moquegua

¿Qué día de octubre sale el Señor de los Milagros en su primer recorrido este 2025?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congreso aprueba acusar a Martín Vizcarra por designar a Daniel Soria como procurador

José Domingo Pérez acusa a Tomás Gálvez: "Está acosando laboralmente al fiscal Rafael Vela y a mí"

Odebrecht presenta habeas corpus contra Rafael Vela y José Domingo Pérez para evitar investigaciones

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota