El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) declaró en reestructuración administrativa el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional) y el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado (Provías Descentralizado), con el objetivo de luchar contra las mafias internas que direccionan las licitaciones de construcción de carreteras y puentes en las diferentes vías nacionales.

Según trascendió, la decisión adoptada por el titular del MTC, César Sandoval se da en el marco del fortalecimiento de los estándares de transparencia y de la lucha contra la corrupción dispuesto por el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte. La Resolución Directoral que oficializa la reestructuración se publicará en las próximas horas en el diario oficial El Peruano. También se cambiarán a los directores de ambas dependencias.

En la resolución ministerial se dispone la creación de una Comisión Sectorial de naturaleza temporal, dependiente del MTC, para que elabore y presente cuanto antes al Despacho Ministerial un Informe con los resultados de la evaluación integral de los procesos críticos de Provías Nacional y Provías Descentralizado. Además, se nombran a nuevos directores en ambas instituciones.

La disposición ministerial buscan cerrar espacios a la discrecionalidad en la designación de los comités y jurados de selección, claves en las contrataciones públicas, por lo que han sido blanco de la corrupción sistémica en la administración pública. Ahora, se establecerá que la designación de los integrantes de los comités y jurados respondan a criterios objetivos y verificables, para evitar que se elijan miembros “a dedo” por intereses particulares.

Lucha contra la corrupción

Además, se fomentará la participación obligatoria de compradores públicos y expertos técnicos para reducir el riesgo de decisiones manipuladas por falta de conocimiento o por afinidad personal; se definirán funciones y obligaciones claras, con impedimentos expresos que permitan detectar y sancionar conflictos de interés antes de que influyan en un proceso; mandato a la Oficina General de Administración de investigar y reportar cuando un integrante no cumple su rol, evitando “sillas vacías” estratégicas para favorecer a determinados postores.

“Con esta decisión que adopta mi despacho vamos a romper el círculo vicioso y corrupto de las mafias de los comités de procesos de licitación pública. Cerraremos las puertas a la corrupción. Es una indicación expresa de la presidenta de la república que va en la línea de transparencia que está aplicando nuestra gestión”, declaró el ministro Sandoval.

Agregó que, con esta Comisión Sectorial, “revelaremos y denunciaremos además a los servidores, exfuncionarios y exministros que nos llevaron a la corrupta licitación para la construcción del aeropuerto internacional de Chinchero en el Cusco en el caso Kuntur Wasi”.

Precisamente, el MTC dispuso el 13 de agosto último la creación de otro grupo de trabajo para que emita un informe exhaustivo sobre el contrato de concesión del terminal cusqueño, suscrito en 2014 con el consorcio Kuntur Wasi S.A., la Adenda N° 1 firmada en 2017 y la resolución unilateral del acuerdo adoptada ese mismo año.

El MTC ha dispuesto una evaluación integral al proyecto Kuntur Wasi en Chincheros

En la misma línea de reestructuración de ambos Proyectos Especiales del MTC, fueron designados los nuevos directores ejecutivos de Provías Nacional y Provías Descentralizado, quienes deberán garantizar la política de transparencia y de lucha anticorrupción del sector. El ministro Sandoval destacó, además, que el MTC fiscaliza y ejecuta importantes obras en lo que va del 2025 y otras que culminarán este año.

Resaltó los avances del aeropuerto de Chinchero, obra de Gobierno a Gobierno con la Corea del Sur, la intervención de 752 km de carreteras que beneficia a más de 1.7 millones de personas, los avances de la Línea 2 del metro de Lima (72%), el Nuevo Aeropuerto Internacional de Lima, el puerto y puente de Chancay, la rehabilitación del terminal aéreo de Jauja y la pronta reanudación de las operaciones en el terminal de Jaén.

Asimismo, indicó que este año se estarán concluyendo los trabajos en el aeropuerto de Piura (82% de avance), el túnel Ollachea en Puno, que está en su recta final, el intercambio vial Bujama (70%), la Etapa 3ª del Muelle Norte del Callao (90%), entre otros.