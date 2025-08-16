HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería
Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería     Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería     Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería     
Política

El MTC declara en reestructuración Provías Nacional y Provías Descentralizado

La decisión del ministro César Sandoval busca poner fin a las mafias que direccionan las licitaciones de construcción de carreteras y puentes a nivel nacional. Provias Nacional y Descentralizado tendrán nuevos directores y se redefinirán sus métodos de trabajo institucional

Provias Nacional
Provias Nacional | MTC | MTC - Difusión

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) declaró en reestructuración administrativa el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional) y el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado (Provías Descentralizado), con el objetivo de luchar contra las mafias internas que direccionan las licitaciones de construcción de carreteras y puentes en las diferentes vías nacionales.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Según trascendió, la decisión adoptada por el titular del MTC, César Sandoval se da en el marco del fortalecimiento de los estándares de transparencia y de la lucha contra la corrupción dispuesto por el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte. La Resolución Directoral que oficializa la reestructuración se publicará en las próximas horas en el diario oficial El Peruano. También se cambiarán a los directores de ambas dependencias.

PUEDES VER: Elecciones 2026: Ahora Nación de Alfonso López Chau rompe alianza con Salvemos al Perú por obstáculos en el JNE

lr.pe

En la resolución ministerial se dispone la creación de una Comisión Sectorial de naturaleza temporal, dependiente del MTC, para que elabore y presente cuanto antes al Despacho Ministerial un Informe con los resultados de la evaluación integral de los procesos críticos de Provías Nacional y Provías Descentralizado. Además, se nombran a nuevos directores en ambas instituciones.

La disposición ministerial buscan cerrar espacios a la discrecionalidad en la designación de los comités y jurados de selección, claves en las contrataciones públicas, por lo que han sido blanco de la corrupción sistémica en la administración pública. Ahora, se establecerá que la designación de los integrantes de los comités y jurados respondan a criterios objetivos y verificables, para evitar que se elijan miembros “a dedo” por intereses particulares.

Lucha contra la corrupción

Además, se fomentará la participación obligatoria de compradores públicos y expertos técnicos para reducir el riesgo de decisiones manipuladas por falta de conocimiento o por afinidad personal; se definirán funciones y obligaciones claras, con impedimentos expresos que permitan detectar y sancionar conflictos de interés antes de que influyan en un proceso; mandato a la Oficina General de Administración de investigar y reportar cuando un integrante no cumple su rol, evitando “sillas vacías” estratégicas para favorecer a determinados postores.

Ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval

Ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval

“Con esta decisión que adopta mi despacho vamos a romper el círculo vicioso y corrupto de las mafias de los comités de procesos de licitación pública. Cerraremos las puertas a la corrupción. Es una indicación expresa de la presidenta de la república que va en la línea de transparencia que está aplicando nuestra gestión”, declaró el ministro Sandoval.

PUEDES VER: Topógrafo detenido en Santa Rosa arremete contra Petro y Quintero: "Nos está haciendo mucho daño la politiquería que tienen ellos"

lr.pe

Agregó que, con esta Comisión Sectorial, “revelaremos y denunciaremos además a los servidores, exfuncionarios y exministros que nos llevaron a la corrupta licitación para la construcción del aeropuerto internacional de Chinchero en el Cusco en el caso Kuntur Wasi”.

Precisamente, el MTC dispuso el 13 de agosto último la creación de otro grupo de trabajo para que emita un informe exhaustivo sobre el contrato de concesión del terminal cusqueño, suscrito en 2014 con el consorcio Kuntur Wasi S.A., la Adenda N° 1 firmada en 2017 y la resolución unilateral del acuerdo adoptada ese mismo año.

El MTC ha dispuesto una evaluación integral al proyecto Kuntur Wasi en Chincheros

El MTC ha dispuesto una evaluación integral al proyecto Kuntur Wasi en Chincheros

En la misma línea de reestructuración de ambos Proyectos Especiales del MTC, fueron designados los nuevos directores ejecutivos de Provías Nacional y Provías Descentralizado, quienes deberán garantizar la política de transparencia y de lucha anticorrupción del sector. El ministro Sandoval destacó, además, que el MTC fiscaliza y ejecuta importantes obras en lo que va del 2025 y otras que culminarán este año.

Resaltó los avances del aeropuerto de Chinchero, obra de Gobierno a Gobierno con la Corea del Sur, la intervención de 752 km de carreteras que beneficia a más de 1.7 millones de personas, los avances de la Línea 2 del metro de Lima (72%), el Nuevo Aeropuerto Internacional de Lima, el puerto y puente de Chancay, la rehabilitación del terminal aéreo de Jauja y la pronta reanudación de las operaciones en el terminal de Jaén.

Asimismo, indicó que este año se estarán concluyendo los trabajos en el aeropuerto de Piura (82% de avance), el túnel Ollachea en Puno, que está en su recta final, el intercambio vial Bujama (70%), la Etapa 3ª del Muelle Norte del Callao (90%), entre otros.

Notas relacionadas
Sin sustento técnico para operar: MTC da plazo de 5 días a la MML para enviar estado actual de trenes Caltrain

Sin sustento técnico para operar: MTC da plazo de 5 días a la MML para enviar estado actual de trenes Caltrain

LEER MÁS
Ministro César Sandoval denunciará a Rafael López Aliaga por difamación: "Que aprenda a hablar la verdad"

Ministro César Sandoval denunciará a Rafael López Aliaga por difamación: "Que aprenda a hablar la verdad"

LEER MÁS
César Sandoval, ministro del MTC, exige que autoridades se impongan ante bloqueo de vías por paro de mineros: "Está penalizado"

César Sandoval, ministro del MTC, exige que autoridades se impongan ante bloqueo de vías por paro de mineros: "Está penalizado"

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
César Hildebrandt sobre crisis institucional: "El Perú es rehén de una banda que intenta recrear métodos de los años 90"

César Hildebrandt sobre crisis institucional: "El Perú es rehén de una banda que intenta recrear métodos de los años 90"

LEER MÁS
Elecciones 2026: Ahora Nación de Alfonso López Chau rompe alianza con Salvemos al Perú por obstáculos en el JNE

Elecciones 2026: Ahora Nación de Alfonso López Chau rompe alianza con Salvemos al Perú por obstáculos en el JNE

LEER MÁS
Dina Boluarte: primo de la presidenta evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería

Dina Boluarte: primo de la presidenta evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería

LEER MÁS
Ley de Amnistía: más de 15 exministros se oponen a ley promulgada por Dina Boluarte que limpia a Daniel Urresti y al Grupo Colina

Ley de Amnistía: más de 15 exministros se oponen a ley promulgada por Dina Boluarte que limpia a Daniel Urresti y al Grupo Colina

LEER MÁS
Atentado con explosivos en Trujillo: 7 heridos y más de 20 viviendas afectadas

Atentado con explosivos en Trujillo: 7 heridos y más de 20 viviendas afectadas

LEER MÁS
Dina Boluarte a Gustavo Petro por 'isla Santa Rosa': "La soberanía del Perú no está en discusión"

Dina Boluarte a Gustavo Petro por 'isla Santa Rosa': "La soberanía del Perú no está en discusión"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota