Trabajador de construcción civil es asesinado dentro de bus lleno de pasajeros de la línea 'La Salamanca' en Manchay
La Policía y peritos llegaron a Manchay, Pachacámac, para las diligencias tras un ataque en el que un obrero murió y varias personas resultaron heridas dentro de un bus de la empresa 'La Salamanca'.
En horas de la tarde de este jueves 4 de septiembre se registró una balacera en el paradero ‘Uno’ de Manchay, en el distrito limeño de Pachacámac. Según información preliminar, un obrero de construcción civil perdió la vida tras ser atacado dentro de un bus de la empresa Salamanca Parral S.A. (ETSPSA), hecho que además dejó a otras dos personas heridas.
La Policía Nacional del Perú (PNP) llegó al lugar para realizar las diligencias correspondientes, acompañada de peritos de criminalística. Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido.
Nota en desarrollo...