La denominada Generación Z vuelve a movilizarse este domingo 28 en diversas ciudades del país. Se trata de la cuarta marcha contra Dina Boluarte y el Congreso, un nuevo recordatorio de que la indignación no se apaga y que la juventud está decidida a hacerse escuchar. Con carteles, consignas, banderas de One Piece y una energía que crece en cada convocatoria, las y los manifestantes invitan a más ciudadanos a sumarse a la protesta y a no normalizar la crisis que atraviesa el país.

Marcha contra Boluarte y Congreso EN VIVO 08:07 Marcha de la 'Generación Z': PNP utilizó láser para reprimir a manifestantes En horas de la noche, la PNP utilizó láser para apuntar contra los manifestantes y reprimirlos en las manifestaciones. En las imágenes registradas se puede apreciar cómo un joven se encuentra, de manera pacífica, protestando y es apuntado con láser. 07:57 Marcha de la 'Generación Z': represión policial dejó al menos 8 heridos El malestar hacia el Congreso, la presidenta Dina Boluarte y la reforma del sistema de pensiones volvió a manifestarse en las calles. En una tercera jornada de protestas, miles de jóvenes de la Generación Z, junto con pensionistas, transportistas y sindicatos, expresaron su rechazo a las autoridades que dirigen el país.