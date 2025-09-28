HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Política

Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: jóvenes salen a protestar por cuarta vez contra Dina Boluarte y Congreso

Después de las multitudinarias marchas, miles de jóvenes vuelven a tomar las calles en rechazo al gobierno de Dina Boluarte y al Congreso, en una jornada que refleja el hartazgo ciudadano y busca encender la voz de protesta frente a la crisis política.

Marcha de Generación Z contra Dina Boluarte y Congreso. Foto: composición LR
Marcha de Generación Z contra Dina Boluarte y Congreso. Foto: composición LR

La denominada Generación Z vuelve a movilizarse este domingo 28 en diversas ciudades del país. Se trata de la cuarta marcha contra Dina Boluarte y el Congreso, un nuevo recordatorio de que la indignación no se apaga y que la juventud está decidida a hacerse escuchar. Con carteles, consignas, banderas de One Piece y una energía que crece en cada convocatoria, las y los manifestantes invitan a más ciudadanos a sumarse a la protesta y a no normalizar la crisis que atraviesa el país.

Marcha contra Boluarte y Congreso EN VIVO

08:07
28/9/2025

Marcha de la 'Generación Z': PNP utilizó láser para reprimir a manifestantes

En horas de la noche, la PNP utilizó láser para apuntar contra los manifestantes y reprimirlos en las manifestaciones. En las imágenes registradas se puede apreciar cómo un joven se encuentra, de manera pacífica, protestando y es apuntado con láser.

07:57
28/9/2025

Marcha de la 'Generación Z': represión policial dejó al menos 8 heridos

El malestar hacia el Congreso, la presidenta Dina Boluarte y la reforma del sistema de pensiones volvió a manifestarse en las calles. En una tercera jornada de protestas, miles de jóvenes de la Generación Z, junto con pensionistas, transportistas y sindicatos, expresaron su rechazo a las autoridades que dirigen el país. MÁS DETALLES AQUÍ

Únete a nuestro canal de política y economía
Notas relacionadas
Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

LEER MÁS
Rafael Dumett: “Me resulta imposible leer autoficción, me aburre soberanamente”

Rafael Dumett: “Me resulta imposible leer autoficción, me aburre soberanamente”

LEER MÁS
Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Marcha 'Generación Z': Un adulto mayor y una mujer resultan heridos tras represión de la PNP

Marcha 'Generación Z': Un adulto mayor y una mujer resultan heridos tras represión de la PNP

LEER MÁS
Lucía Dammert: “El que quiera un Estado pequeño va a tener que vivir en un Estado criminal o ilegal”

Lucía Dammert: “El que quiera un Estado pequeño va a tener que vivir en un Estado criminal o ilegal”

LEER MÁS
División de Homicidios: Castro se suicidó ante eventual condena de 25 años

División de Homicidios: Castro se suicidó ante eventual condena de 25 años

LEER MÁS
La Generación Z: Viviendo la política en tiempo real

La Generación Z: Viviendo la política en tiempo real

LEER MÁS
Marcha de la 'Generación Z': represión policial dejó al menos 8 heridos

Marcha de la 'Generación Z': represión policial dejó al menos 8 heridos

LEER MÁS
Las mentiras de Dina Boluarte en su discurso ante la ONU

Las mentiras de Dina Boluarte en su discurso ante la ONU

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir ser DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Doña Martita, madre de Milett Figueroa, rompe su silencio sobre la ruptura de su hija con Marcelo Tinelli: "Todos felices"

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota