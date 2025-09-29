HOYSuscripcion LR Focus

Desaparecen dos fusiles de una dependencia policial en Cusco: hay un efectivo detenido

El hecho ocurrió en la Unidad de Servicios Especiales en Torcoma, Sicuani, provincia de Canchis. Un equipo especial de Inspectoría llegó desde Lima para las investigaciones. Hay un oficial detenido.


Jefe de la Región Policial de Cusco aseguró que actuará con firmeza.
Jefe de la Región Policial de Cusco aseguró que actuará con firmeza. | Fuente: Luis Álvarez / La República. | Foto: difusión.

Un hecho escandaloso ha causado gran preocupación en la población de Sicuani, provincia de Canchis, en Cusco. Dos fusiles de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron hurtados de la dependencia policial ubicada en Torcoma.

Según la información preliminar, las armas se encontraban en la armería de la Unidad de Servicios Especiales; sin embargo, el personal no advirtió su ausencia durante los cambios de turno. El caso es investigado por la fiscal Dacely Manrique, del Ministerio Público de Canchis.

Equipo especial de la PNP investiga

El jefe de la Región Policial Cusco, general PNP Julio Becerra Cámara, confirmó que un equipo especial de Inspectoría llegó desde Lima para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

“Se detuvo a un oficial por disposición del Ministerio Público, quien era responsable de la custodia de esas armas”, precisó, sin revelar la identidad del agente intervenido.

Becerra reconoció que se trata de un hecho sin precedentes desde que asumió la jefatura policial. “La desaparición, el hurto o el robo no debió suceder. Pero ténganlo por seguro: así como en otros casos hemos actuado con firmeza, en este también lo estamos haciendo”, aseguró.

La pérdida del armamento ha encendido las alarmas entre la ciudadanía de las provincias altas de Cusco, que exige respuestas claras y acciones inmediatas frente a este inusual y delicado caso ocurrido dentro de una dependencia policial.

